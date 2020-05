NOVO BIRAČKO TIJELO NA KOJE NITKO NE RAČUNA; Stručnjak tvrdi: ‘Ima ih 50.000 i sigurno neće glasati za HDZ’

Politolog upozorava da bi legitimnost parlamentarnih izbora mogla biti ugrožena ako Stožer civilne zaštite bude imao prevelik utjeca te da će DIP imati veliki izazov pred sobom

“Legitimnost predstojećih parlamentarnih izbora bit će upitna bude li Stožer civilne zaštite imao preveliki utjecaj na njih”, upozorio je politolog Berto Šalaj u jutrošnjoj HRT-ovoj emisiji “U mreži Prvog”. Dodao je da je bitno da Državno izborno povjerenstvo (DIP) vodi izborni proces. “Stožer i stručne službe mogu dati preporuke, ali ako će oni odlučivati, to neće biti dobro.”

Šalaj je rekao da misli da će DIP imati veliki izazov pred sobom. “Nadajmo se da će epidemiološka situacija biti dobra, inače će DIP biti pred velikim izazovom.” Smatra da će predsjednik Republike od četiri moguća datuma za izbore odabrati jedan od dva srednja, 28. lipanj ili 5. srpanj. “Možda raniji izbori nešto više odgovaraju etabliranijim strankama nego novijim opcijama”, dodao je. Komunikacijski stručnjak Krešimir Macan složio se s njim da će vjerojatno biti jedan od ta dva datuma.

SABOR DANAS ODLUČUJE O SVOM RASPUŠTANJU: Ogorčeni Zagrepčani dočekali ih s fotografijama srušenih stanova, traže Zakon o obnovi

VLADA BI REZALA, ALI DOLAZE IZBORI: Ni učitelji ni zdravstveni radnici se ne žele odreći povišica, regresa, božićnica…

Novo biračko tijelo

Šalaju se čini da će kampanja biti izazovna zbog otežanog okupljanja, ali da to neće previše štetiti HDZ-u i SDP-u, koji imaju stabilne simpatizere. Međutim, dodao je, to bi mogao biti problem za Miroslava Škoru i njegov pokret jer oni masovnim okupljanjima pokazuju svoju snagu.

Macan pak vjeruje da će biti dozvoljeni određeni skupovi, a dodaje da su ljudi zbog koronavirusa spremniji gledati i prijenose online pa bi i takvi skupovi mogli biti gledani. Međutim, upozorava da nitko ne spominje preko 50.000 ljudi koji su se vratili s privremenog rada i koji će vjerojatno glasati na ovim izborima.

“Oni sigurno neće glasati za HDZ, a 50.000 glasova vam je četiri mandata, ako se preliju u odgovarajuće izborne jedinice. Dakle, moglo bi se javiti novo biračko tijelo na koje nitko nije računao, a zbog korone se vratilo u Hrvatsku”, istaknuo je Macan za HRT.

HDZ-OVCI IZVRIJEĐALI BERNARDIĆA: ‘Nesposoban je, onako klaunovski, a Restart je ime ukrala iz Republike Srpske ili Hanze’

Podjela na desnici

Prema Macanu podjela na desnici već ide u korist velikih stranaka, HDZ-a i SDP-a. “Oni više ne znaju ni što bi ni sami pričali. Jučer je Škoro pričao da su oni desni centar. Što bi onda bio HDZ?”, pita se Macan.

Šalaj smatra da to što su propali pregovori Mosta i Škore najviše odgovara HDZ-u te tvrdi da su i Most i Škoro promijenili paradigmu i profilirali se kao čista desna politička opcija. “Za tu opciju nema 24 posto kao što je Škoro dobio na predsjedničkim izborima, tako da će sad podijeliti manji postotak i taj manji postotak će otići na najmanje dvije opcije. Škoro je u ovom trenutku jača opcija, ali u 9. i 10. izbornoj jedinici Most bi mu mogao jako naštetiti”.

Na kraju, Šalaju je uvjeren da će se ovaj saziv Sabora upamtiti po 2017. kad se dogodila “golema prevara birača” od strane HNS-a, Tomislava Sauche i nekih drugih zastupnika. “Izabrani su na listama koje su bile eksplicitno antihadezeovske i antiplenkovićevske, a potom su pretrčali na drugu stranu, u drugi tabor, i čitavo vrijeme govorimo o upitnoj legitimnosti te vlasti. Oni su napravili nešto jako loše u hrvatskoj politici, iako smo vidjeli svega u hrvatskoj politici, zato će biti kažnjeni. HNS i ti neki političari će nestati s političke scene, i nadajmo se da će to biti škola.”

ŠKORO OTKRIO KAKO SU PROPALI PREGOVORI S MOSTOM: ‘Razgovarali smo sinoć u 19.53, legao sam, a kad sam se probudio imao sam što i vidjeti’