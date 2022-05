Svima uhićenima zbog napada na policiju na autocesti kod benzinske crpke u Desincu određen je istražni zatvor. Riječ je o ukupno 42 osobe među njima je 11 mlađih punoljetnika. No, jedan od njih je i Mate Prlić, suosnivač Dalmatinskog portala.

RTL.hr neslužbeno doznaje kako mu je obitelj poslala paket s odjećom. Naime, ljudi u pritvoru mogu jednom tjednom primiti takav paket s najviše pet kilograma stvari, među kojima ne smije biti hrane, pića niti cigarete.

Stižu im poruke podrške sa svih strana

Mnogi se nadaju kako bi Mate mogao uskoro izaći iz pritvora, a njegov prijatelj i suosnivač Dalmatinskog portala Blaž Duplančić potvrdio je da se Matina obitelj sa cijelom situacijom dobro nosi. U redakciju im stižu poruke podrške sa svih strana, a njihov portal "gori" od poruka mnogih ljudi.

"On je obiteljski čovjek, diplomirani ekonomist i on je najnormalniji čovjek na cijelom svijetu kojeg ja znam. Da nekome padne 100.000 eura na pod, on bi digao i vratio novac. Eto, to je Mate", rekao je Duplančić.

'Bilo je i drugih nevinih ljudi koji nisu ništa skrivili'

On je na portalu ispričao situaciju iz prve ruke gdje je i potvrdio da je Mate među uhićenim navijačima, ali i da, prema njegovim informacijama, Mate Prlić nije bio u skupini koja je izazivala nerede i napadala policajce.

"Mate inače prati utakmice u Splitu i dugo nije bio na nekoj gostujućoj utakmici. Sad je nakon dugo vremena bio na takvoj utakmici s trojicom prijatelja s kojima inače igra mali nogomet. Zapeli su koloni automobila i Mate je zaspao. Digao se i izašao iz automobila vidjeti što se događa, mobitel mu je ostao u autu. Bilo je tu i drugih nevinih ljudi koji nisu ništa skrivili. I policija ih je uhitila", kaže Duplančić koji je uvjeren da njegov kolega nije ništa skrivio već se jednostavno našao na tome mjestu.

Predsjednik HND-a: 'Želimo da se ova priča istraži do kraja'

O cijeloj situaciji oglasio se i predsjednik Hrvatskog novinarskog društva Hrvoje Zovko.

"Prema informacijama koje imamo naš kolega Mate Prlić nije sudjelovao ni u kakvom incidentu niti je počinio bilo što zbog čega je trebao biti priveden i odveden u istražni zatvor. Poštujemo rad institucija i želimo da se ova cijela priča istraži do kraja, da se osvijetle sve okolnosti cijelog događaja, ali i postupanja prema njemu kao i prema drugim građanima. HND osuđuje bilo kakvu vrstu nasilja, ne opravdavamo nikakve napade, ali tražimo da se utvrde sve okolnosti, među kojima i postupanje prema našem kolegi koji se po svemu sudeći našao u krivo vrijeme na krivom mjestu", rekao je Zovko.