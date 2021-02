NOVINARKU HRT-A ŠEFOVI SUČELILI S RAVNATELJEM KOJEG JE PRIJAVILA: ‘Stipiću, to se ne radi, ne hvata se žene za dupe u liftu’

Tjednik Nacional donosi transkripte razgovora u kojima je sudjelovala novinarka HRT-a koja je Mislava Stipića prijavila za seksualno uznemiravanje

Tjednik Nacional u svom je novom broju objavio transkript razgovora koji, pišu, otkriva kako “cijelo vodstvo HRT-a sustavno štititi” ravnatelja jedinice za Poslovanje Mislava Stipića kojeg je jedna novinarka prijavila zbog seksualnog uznemiravanja.

Nacional se poziva na transkripte razgovora iz kojih se vidi, naveli su, da je vodstvo prijavu novinarke informativnog servisa ocijenilo kao neprihvatljivu i nerazumljivu. Također, navode da su novinarku protiv njezine volje poslali da se osobno suoči sa Stipićem.

Nacional piše kako transkripti otkrivaju da je bilo još prijava protiv Stipića. Objavljeni transkripti otkrivaju razgovor između novinarke i njezine nadređene Katarine Periše Čakarun, a potom novinarke s Renatom Kunićem, ravnateljem Programa HRT-a i sa samim Stipićem.

Razgovor s Katarinom Perišom Čakarun

Tako je 1. prosinca 2020. novinarka održala sastanak s Katarinom Perišom Čakarun koja joj je kazala: “Zaposlilo te se. Dalo ti se, stvarno ti se dala prilika, bilo bi puno mudrije da si došla ovdje kod mene”.

Novinarka uzvraća: “Pa pisala sam mailove” i objašnjava da očekuje da kada pošalje mail s takvim ozbiljnim stvarima da joj netko odgovori.

Periša Čakarun uzvraća: “Tu nije ništa protuzakonito” i upućuje je da razgovara sa Stipićem.

Novinarka je jasna: “Sa Stipićem ne idem više nikad razgovarati, jer ti dobro znaš tko je Stipić”. Navodi kako “to što on zove cure u ured misleći da idemo jadne po plaću, a on druge stvari želi, ja tamo više ne idem nikad dok sam živa”, a Periša Čakarun joj uzvraća da se čudila da je i prije išla.

U prošlom broju Nacional je pisao o optužbama o seksualnom uznemiravanju, a Perišu Čakarun su pitali što je poduzela nakon što ju je jedna zaposlenica informirala o tome kako smatra da ju je Mislav Stipić seksualno uznemiravao i je li točno da je upoznata s više slučajeva u kojima se Stipića dovodi u taj kontekst.

Periša Čakarun je odgovorila kako “nikad ni jedna zaposlenica HRT-a iz Odjela IMS-a nije prijavila seksualno uznemiravanje ili bilo kakvu vrstu zlostavljanja na poslu. Moram kazati da sam nedavno imala razgovor s jednom mlađom novinarkom koja je u potpuno drugoj vrsti razgovora usput spomenula da se prema njoj neprimjereno ponašao jedan od ravnatelja HRT-a. Istog trenutka kolegici sam kazala da možda nije svjesna što je izgovorila i da je moram upozoriti da ću, ako se to ponovi, podnijeti prijavu svojim nadležnim rukovoditeljima jer je meni i kao ženi i kao njenoj urednici, ako su navodi istiniti, seksualno uznemiravanje potpuno neprimjereno i neprihvatljivo i o tome mislim sve najgore i preko tako nečeg nikad ne bi prešla kao da se nije dogodilo. Nakon što je kolegica ponovila navode, ja sam o istima obavijestila svoje nadređene, glavnog urednika HTV-a Brunu Kovačevića, ravnatelja Programa Renata Kunića i glavnog ravnatelja HRT-a Kazimira Bačića i tražila da se postupi po mojoj prijavi i istraži što se sve dogodilo”.

Transkript razgovora sa Stipićem

Na kraju, 8. prosinca dolazi do sastanka na kojem je bila i novinarka, ali i Stipić kojeg je prijavila za uznemiravanje.

Novinarka je Kuniću kazala da je poslala i pismeni zahtjev, a ovaj joj je uzvratio da to nije bilo “dovoljno jasno”.

U jednom trenutku se u raspravu uključio i sam Stipić, a u nastavku donosimo dijelove transkripta kojeg je objavio Nacional.

Stipić: “Ti nisi zdrava, ti nisi zdrava, ne, ti nisi zdrava”.

Kunić: “Mislave, stari, ja ovo neću slušat’, ovo nema smisla. Vi ako imate takve optužbe, znate kome se obratiti, mi vam tu za to nismo”.

Novinarka: “Gospodine Stipiću, zašto vi to ženama uopće predlažete u početku”.

Stipić: “Ti nisi zdrava, nisi zdrava, ti imaš ozbiljan problem. Zapiši, ti imaš ozbiljan problem”.

Kunić: “OK, Mislave, nemoj se pravdat’ dalje. Očito nećemo izać’ na kraj s ovom pričom…”

Stipić: “Jer ja ne bih volio da se moramo na sudu bombat. Ti mene klevećeš, jesi svjesna toga?

Novinarka: “Ja ću ako treba ići na sud, nikakva više nalaženja.”

Stipić: “Hoćeš da se sudimo ti i ja godinama? Pa da ja tebe tužim?”

Novinarka: “Briga me, pa ja ovo što osjećam, pa da ništa ne dobijem, imam mir u duši. Najgore kad sam se vratila i tri tjedna šutjela o tome, pa kad sam čula od drugih cura priče, shvatila sam da nije stvar u meni – da je to modus operandi. Mislim da se svaka normalna osoba mora boriti za to da se to više ne događa”.

Nakon toga novinarka se obratila Stipiću: “Stipiću, sad ću ti nešto reći, to se tako ne radi! Ne hvata se žene za dube u liftu, ne nalazi se s njima u Kaptol Centru pa nudi vanjsko uredništvo, to se ne radi! Vaša funkcija je pravna, vi nas trebate štititi”.