NOVINARKA SE POZVALA NA KUMSTVO S BANDIĆEM I TRAŽILA POSAO, POSLUŠAJTE RAZGOVORE: ‘Trebali bi doći kod mene da ovako ne pričamo’

Jedni su je pozvali na razgovor, drugi se ispričali jer njihovi zaposlenici nemaju što raditi, ali rijetki rukovoditelji tvrtki u sastavu Zagrebačkog holdinga i pročelnici Gradskih ureda uputili su je na natječaj za zapošljavanje

Svi u Zagrebu znaju da je poznanstvo, rodbinska veza ili, još bolje, kumstvo sa zagrebačkim gradonačelnikom Milanom Bandićem, ključ za otvaranje mnogih vrata. Dokaz tomu su i audiosnimke sa suđenja u aferi Agram. No, čini se da prokušani sustav zapošljavanja i dalje funkcionira, iako je sve javno prokazano.

“Jelena Spajić je pri telefonu. Vi mene ne znate, ali ja sam dobila vaš broj, naime moj tata je kum s gospodinom Bandićem pa su nešto razgovarali oko mog posla, pa sam ja preko tate od Milana valjda dobila vaš broj da vam se javim, da bi se kod vas navodno moglo naći nešto za mene…”, bila je poruka RTL-ove reporterke Marijane Čikić troje pročelnika, trojici voditelja Holdingovih podružnica te samoj predsjednici Uprave Zagrebačkog Holdinga.

BANDIĆEV ‘TI MENI-JA TEBI’ MODEL: Strelovit uspon bliske prijateljice nasilnog požeškog župana, mlađahna Ivona radi kao šefica u Zrinjevcu

‘Javit ćeš mi se sutra’

“Super, i to se telefonom rješava?! Jelena malo si me iznenadila. Ja o takvim temama stvarno ne pričam telefonom. Ja ne znam gdje ti živiš, ali mi smo u Hrvatskoj i ovo uopće nije tema za telefon. Ja imam vrlo dobrih iskustava i raznih, i evo i neki dan su ti bili po zatvorima, svakako. Mislim, nemoj me krivo shvatiti, ali to nije razgovor za telefon bez obzira što su tvoj tata i gospodin Bandić razgovarali, ja u toj priči mogu sudjelovati, ali samo na neki drugi način, ne telefonom. Javit ćeš mi se sutra pa ćemo dogovorit neki termin”, poručio joj je Igor Toljan, voditelj poslovnice Zrinjevac, ostavljajući prostora za eventualno zaposlenje.

“Da, dobro. ‘Ajde ovako, trebali bi doći kod mene da ovako ne pričamo, jel’, najbolje tako, jel’. Sutra u jedan? Jel’ bi mogli? Vukovarska 56a, područni ured Trnje. Ured za mjesnu samoupravu, evo portir će vas dolje uputiti, dođite sutra u 13. Hvala Vam”, odgovorila je novinarki pročelnica Gradskog ureda za mjesnu samoupravu, Renata Šimon, da bi ju kasnije nazvala i rekla joj da misli da ova već radi u njenom uredu. No, kad se nesporazum izgladio, ponovno ju je pozvala na razgovor, “da ne bi bilo to nema veze sa mnom.”

NI KORONA NE MOŽE ZAUSTAVITI BIZARNA BANDIĆEVA UHLJEBLJIVANJA: Novo pojačanje posrnulom ZET-u stiglo direktno iz – kazališta

ZBOG MLADE HDZ-OVKE IZMISLILI POSAO U GRADSKOJ PLINARI; Bliska je Mikuliću, a iz firme tvrde: ‘Može nam pomoći’

Dvoje tražilo dodatne informacije

Svega dvoje od sedmero sugovornika bilo je zainteresirano za obrazovanje i radno iskustvo izvjesne Jelene Spajić. Jedan od njih je bio Slavko Ivanda, pomoćnik voditelja Čistoće, koji je nakon provjere podataka zvao potencijalnu novu zaposlenicu.

“Ne znam kako vas nije uputio, kako to da nije išao na razgovor s voditeljem podružnice ili s nekim, ne znam. Ja nisam voditelj podružnice, ja nisam u poziciji da bi ja sad mogao bilo što, ne znam uopće. A ne znam ja preko koga ide, ne govorim ja da ide preko voditelja, mene samo čudi da vam nije dao neki broj”, branio se Ivanda od potencijalnog krimena.

“A čujte ja vas naravno mogu primiti na razgovor, ali trenutno mi nemamo ni jedan otvoreni natječaj. Mogu vas primiti na razgovor kao i svakog drugog, ali konkretno mi ekonomsku struku uopće nemamo uposlenu, isključivo geodeti. Trenutno nemamo nikakav natječaj niti imamo u stvari sad u planu”, poručila je Jasna Jezerčić Cvitković, pročelnica zagrebačkog Gradskog ureda za katastar i geodetske poslove i jedna od rijetkih koja se pozvala na natječaj za zapošljavanje.

NASLJEDNIK JANICE KOSTELIĆ PRIZNAO DA JE ZAPOSLEN DOGOVOROM HDZ-A I BANDIĆA: Prije toga radio je u Holdingu, gdje su mu zaposlene i supruga i kćer

ZAUVIJEK OBITELJ: Direktorski posao u ZET-u za sestru moćne Bandićeve revolverašice, lova i za dobro uhodan suprugov biznis

Jedini način na koji se zapošljava

Zvuči pomalo nevjerojatno, ali bilo je još onih u gradskoj upravi koji svoj posao rade, barem naizgled, savjesno i odgovorno te pozivaju potencijalne kandidate “koji dobivaju brojeve od ‘kuma Bandića'” da se prijave na natječaje.

“Nitko mi ništa nije rekao niti je bio neki natječaj ni ništa, tako da nemam pojma, neka greška valjda, ne znam. Pa nema šanse drugačije. Kad bude natječaj, budete se javili, bilo tko drugi tko bude, mislim ako budete najbolji kandidat – to je to, tako kod nas to ide. Stvarno, ne razumijem”, rekao je novinarki Krešimir Ladešić, pročelnik zagrebačkog Gradskog ureda za opću upravu.

“Oprostite ne znam, niti imam informaciju s kim pričam niti ništa i ovako k’o grom iz vedra neba preko telefona, oprostite ne mogu pričati. Možete se javiti koji dan pa možemo popričati. Molim vas da se čujemo malo prikladnije ili vidimo ili što drugačije”, kazao je Luka Grabušić, voditelj Autobusnog kolodvora Zagreb, da bi nakon nekog vremena poslao SMS novinarki da se javi na natječaj, jer “je to jedini način na koji se zapošljava na Autobusnom kolodvoru”.

Slično je na poziv novinarke reagirala i predsjednica Uprave Zagrebačkog Holdinga, Ana Stojić Deban. No, i ona je bila sklona dogovaranju posla “sa strane.” “Dobro, ali mislim ja vam ne mogu preko telefona dati posao, znači mi objavljujemo javne natječaje koji se nalaze na web stranicama Zagrebačkog holdinga. Ja ne znam jeste li vi uputili nama zamolbu neku. Znači, vi morate prvo napraviti sebi CV i uputiti preko web stranice Zagrebačkog holdinga otvorenu molbu i pratiti one natječaje koje mi imao cijelo vrijeme. Ja predlažem da za početak to vidite pa me onda nazovete pa eventualno ako vam ima tamo nešto interesantno pa me nazovete.”

SVJEDOKINJA NA SUĐENJU BANDIĆU: ‘U Holdingu je mimo natječaja zaposleno 15-ak ljudi, samo su nam predali njihove potpisane ugovore’

ANA STOJIĆ DEBAN SVJEDOČILA NA SUĐENJU BANDIĆU I SUOPTUŽENICIMA: ‘Pri spornim zapošljavanjima nije bilo nezakonitosti’

Neki već zaposleni nemaju što raditi

No, prekomjerno, često i sumnjivo zapošljavanje, osim tereta na gradski proračun kojeg pune građani metropole, stvorilo je i neke bizarne situacije u pojedinim Holdingovim podružnicama.

“Nemam pojma, ja znam da ja imam zabranu zapošljavanja. Znači ja sam s njim jučer bio, ništa mi nije rek’o. Znate što, ovo je pre, pre, preočito, tu je samo šest ljudi zaposleno, to je preočito jer nemaju ni ti ljudi što raditi tako da ne bi bilo problema, možda da vidite negdje drugo. Iskreno vam velim”, poručio je novinarki direktor Arene Zagreb, Sreten Šarić i tako otkrio što rade gradski zaposlenici. Važno je reći da Milan Bandić nizašto od svega što mu se stavlja na teret nije osuđen, iako se optužnice, između ostalog i za pogodovanje pri zapošljavanju, protiv njega redaju.

BANDIĆ STOPIRAO PRORAČUN: Zabranjuje se i zapošljavanje, kreću i pregovori o plaćama službenika