Novinarka RTL-ova istraživačkog magazina "Potraga", Ana Trcol, dobitnica je prestižne novinarske nagrade "Velebitska degenija".

Godišnja je to nagrada za najbolje novinarske radove na području zaštite okoliša i prirode koju dodjeljuje Zbor novinara za okoliš Hrvatskog novinarskog društva i HEP Opskrba, u kategorijama tisak i internet, radio, televizija te fotografija. Među nagrađenima na ovogodišnjoj, 23. dodjeli je i RTL-ova novinarka Ana Trcol koja je priznanje dobila za svoj prilog o podizanju razine mora i klimatskim promjenama iz ožujka 2020. godine, koji je emitiran u RTL-ovu istraživačkome magazinu 'Potraga'.

„Vijest da će stanovnici malog velškog grada Fairbournea postati prve europske klimatske izbjeglice, neugodno me iznenadila. Svjesni smo da je to moguće, ali ne da je to već tu i sada. Naime, oko sredine stoljeća, kako su lokalne vlasti odlučile, bit će preskupo braniti se od klimatskih promjena, konkretnije rasta razine mora. To me potaknulo da istražim koliko je naša obala ranjiva na klimatske promjene“, objašnjava.

Ana je u prilogu razgovarala s brojnim stručnjacima, ali i lokalnim vlastima Šibenika i Vodica, gradova koji su na svojim ulicama već osjetili što znači snaga mora i ozbiljno se prihvatili gradnje kanala i podizanja obale. Iako se sve događa polako i neprimjetno, sve obilnije poplave na našoj obali posljednjih godina podsjećaju nas kako se razina mora naočigled podiže. Nove prognoze stručnjaka za Jadransko more spominju podizanje i do cijelog metra već krajem stoljeća. Uz to, iz godine u godinu raste broj i intezitet požara, a sve je to dovoljna opomena da se o važnosti klimatskih promjena počne govoriti glasno odmah i sada.

'Podzastupljena' tema

„Ne postoji tema koja je toliko bitna, a da je u ovoj mjeri podzastupljena u mainstream medijima u Hrvatskoj. Postoji apsolutni znanstveni konsenzus o klimatskim promjenama, no nedovoljno koristimo to znanje kako bismo smanjili negativan čovjekov utjecaj. S jedne strane imamo velike zagađivače koji se neće lako promijeniti, a s druge – nedovoljno ambiciozne javne politike. Mi, novinari i novinarke, moramo djelovati kao poveznica između tih dviju strana – moramo, sukladno načelima naše struke i u službi javnog interesa, o tome neprestano izvještavati i stavljati to u fokus javnog diskursa“, ističe novinarka.

Osim reportaže nagrađene 'Velebitskom degenijom', Ana Trcol i kolege iz redakcije 'Potrage' gledateljima već godinama donose aktualne teme i priče koje čine razliku te donose pomak nabolje, a dobiveno je priznanje stoga, kaže, motivira i veseli.

„Drago mi je da je struka prepoznala moj rad! U ovom poslu najviše me motivira ljubav prema novinarstvu. Zahvalna sam i sretna što mogu raditi to što radim u okruženju koje me motivira i podupire – od urednika Josipa Antolića, koji je u redakciji stvorio nevjerojatno dobru atmosferu, do kolegica i kolega, prvenstveno Danke Derifaj, čije mišljenje i prijateljstvo doista cijenim“, zaključuje.

Važne teme i priče ljudi čiji se glas treba čuti Ana će nastaviti predano istraživati, a njezine reportaže gledatelji mogu pratiti i dalje u istraživačkom magazinu 'Potraga', svakim radnim danom u 19.30 sati, u sklopu središnje informativne emisije “RTL Danas”, te vikendom od 19.45 sati u emisiji 'Potraga - pregled tjedna'