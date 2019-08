[VIDEO] NOVINARKA RAZOTKRILA BANDIĆA: Uspjela se dokopati povjerljivog dokumenta koji otkriva zašto toliko zdušno gura GUP

Iako u Gradu uvjeravaju da je potpisani Memorandum o razumijevanju neobvezujući, u spomenutih osam plus šest mjeseci bilo bi poželjno progurati novi GUP i otvoriti put k podjeli dobiti između Grada i Eagle Hillsa

Većeslav Holjevac poznat je kao zagrebački gradonačelnik koji se upustio u izgradnju Zagreba preko Save, a Milan Bandić trenutačno je poznat kao gradonačelnik koji forsira Zagrebački Manhattan, urbanistički pothvat protiv zakona i volje struke. Nakon što je novinarka RTL Potrage još prije dva mjeseca zatražila dokument koji je Bandić u ožujku potpisao u Dubaiju, pod budnim nadzorom pročelnice Mirke Jozić i odvjetnice te uz zabranu bilo kakvog snimanja i fotografiranja, dopušten joj je pregled Memoranduma o razumijevanju, kojeg dosad nije vidio nitko osim najbližih gradonačelnikovih ljudi.

U dokumentu se na 22 stranice u 20 članaka uređuju odnosi između Grada Zagreba i investitora Eagle Hillsa. Međutim, Grad je sklopio i dogovor o povjerljivosti s investitorom, zbog čega taj dokument dosad nije vidio nitko, čak niti gradski zastupnici.

Novinarka je uzela neke bilješke, pa u tome dokumentu između ostalog piše i ovo: “Članak 5.2 Partner, (Grad Zagreb), je dužan o svom trošku osigurati sljedeće: vlasnički list s upisnim pravom na ime Ciljnog društva, definirati prostorno-planske preduvjete, preduvjete za ishođenje potrebnih akata kojima se omogućava razvoj projekta. Eagle Hills sukladno posebnim propisima može prema potrebi inicirati promjenu Glavnog plana.”

“Za provedbu predložene transakcije moraju biti ispunjene obveze Partnera (Grada Zagreba) navedene u stavku 5.2, u roku od osam mjeseci od potpisivanja ovog memoranduma s mogućnošću produženja roka na još šest mjeseci koji ugovorne strane uzajamno obnove ili produlje; navedene u stavku 5.2 regulirat će se posebnim ugovorom u kojem će se odrediti detaljni rokovi”, stoji u Memorandumu.

‘Ništa nije obvezujuće’

Iako u Gradu uvjeravaju da je potpisani Memorandum neobvezujući, u spomenutih osam mjeseci poželjno je izglasavanje novog GUP-a i osnivanje Ciljnog društva koje će upravljati projektom. To objašnjava činjenicu da Bandić forsira ubrzano donošenje novog GUP-a.

“Hipodrom se seli, kao i igralište Lokomotive, ruši se Velesajam, ravna sa zemljom i radimo Grad u gradu, Zagreb City ili Manhattan, kao što smo rekli”, rekao je još Bandić 20. ožujka.

Doznalo se kako bi ambiciozni projekt trebala graditi tvrtka Eagle Hills, koju je grad odabrao za investitora nakon 15-dnevnog javnog poziva. Bandić je brže bolje s bogatim vlasnikom Muhammadom Alabarom potpisao sporni memorandum. Građanske inicijative i oporba su se pobunili, a njegovu želju za brzom promjenom zagrebačkog GUP-a zaustavilo je Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja.

“Upravo tako, Ministarstvo graditeljstva nije dalo svoju suglasnost koju je trebalo dati na temelju osnova zakona, već su rekli ono na što smo svi upozoravali: da je GUP koji je trebao doći pred Gradsku skupštinu različit od onog koji je prošao javnu raspravu 2017. Ako su promjene velike i bitne, uvijek se treba ponoviti javna rasprava”, rekla je bivša ministrica graditeljstva Anka Mrak Taritaš (GLAS).

Prvi put nije bilo po propisima

“Nije ispoštovano nekoliko stvari: prije svega plan višeg reda je Prostorni plan grada Zagreba i plan nižeg reda, odnosno GUP, mora poštovati sve što je u tom planu zacrtano. To opet nije slučaj kao što nije bio slučaj ni prvi put. To se već zna o kojim zonama se radi, radi se o zoni Hipodroma, odnosno zoni Velesajma. Za zonu Hipodroma je u Prostornom planu Zagreba utvrđena namjena – rekreacija, znači ne može u planu nižeg reda biti nijedna druga namjena osim namjene rekreacije. Zagrebački Velesajam je poslovna namjena, u planu nižeg reda, odnosno GUP-u, ne može biti nijedna druga namjena”, rekla je predsjednica Hrvatske komore arhitekata, Željka Jurković.

Struka tvrdi da je to tek dio zakonski neutemeljenih izjava, dok Bandićeve pročelnice uporno tvrde suprotno. Nakon što je Ministarstvo odbilo dati suglasnost, javna rasprava je ponovljena. Ona je u prva dva tjedna kolovoza iznjedrila 9950 podnesaka s više od 20.000 primjedbi. Gradonačelnik je još ranije rekao kako će novi prijedlog GUP-a biti spreman do rujna.

Ni drugi put nije po propisima

“Gradonačelnik daje izjavu da će oni obraditi više od devet tisuća primjedbi u dva tjedna, to znači da će samo zadovoljiti zakonsku formu i odbiti ih po kratkom postupku i onda ta rasprava nema smisla. Ako zaista želite pročitati sve primjedbe, razmotriti ih i modificirati novi prijedlog GUP-a onda to ne možete napraviti u dva tjedna!”, rekao je zastupnik u Gradskoj skupštini Tomislav Tomašević (Zagreb je naš).

No, struka tvrdi kako ni u ponovljenoj javnoj raspravi nije bilo sve po propisima.

“Nakon ponovljene javne rasprave mi smo i kao Hrvatska komora arhitekata i druge institucije u RH zajedno pregledali tehničke i tekstualne dijelove i možemo reći da je i ovaj prijedlog plana koji je bio u ovoj ponovljenoj javnoj raspravi opet protivan zakonu i procedura također nije u cijelosti poštovana”, rekla je Jurković.

Ruka ruku mije

Sa strukom se slaže i jedanaest građanskih inicijativa koje su ministrima graditeljstva i uprave uručile otvoreno pismo. Kažu kako neće stati s protestnim akcijama dok se procedura donošenja novog GUP-a ne zaustavi. A za to vrijeme je Bandić protestirao kod ministra graditeljstva Predraga Štromara, upozoravajući ga “da ministarske fotelje ovise i o njegovim zastupnicima”.

“Poruka Štromaru neka radi svoj posao, a da ja radim svoj, partnerski odnos Vlade i Grada je neupitan, koliko ja znam, mi smo uzročno-posljedično vezani, koliko ja znam, ruke stranke 365 obvezuju gospodina Štromara kao i mene ruke građana, i bilo bi dobro da više budemo partneri, a manje komuniciramo putem medija”, izjavio je Bandić posljednjeg dana ponovljene javne rasprave. No, Štromar je srdačno dočekao prosvjednike protiv GUP-a, a to pokazuje raspoloženje HDZ-a prema Bandićevim potezima.

“Ono što je vjerojatno sudbina da će se gradonačelnik vjerojatno dogovoriti s gospodinom Plenkovićem. On te svoje ‘žetončiće’ u Saboru ne skuplja da bi ih skupljao, to vam je sustav spojenih posuda, on tamo pomaže gospodinu Plenkoviću, a Plenkovića traži da njemu pomogne u Gradskoj skupštini. Tako da 26 ruku koje ima zajedno sa svojim klubom i HDZ-om je za očekivati da će biti donesen GUP”, rekla je Mrak Taritaš.

Podjela udjela

Ako se to dogodi, oporba će tražiti utvrđivanje zakonitosti postupka. Do toga će trebati nešto više od dva tjedna, no barem je jasno zašto se gradonačelniku žuri s GUP-om. Naime, on je s investitorom već načelno razradio podjelu udjela u budućem projektu.

“Ugovorne strane iskazuju svoju namjeru da putem predložene transakcije Eagle Hills postane imatelj i vlasnik većinskog udjela, a Partner (Grad Zagreb) manjinskog udjela u temeljnom kapitalu Ciljnog društva, ali konačni udio Eagle Hillsa i partnera će odrediti ovisno o visini uloga Eagle Hillsa i Partnera u društvu u konačnici zaključeno ugovorima koji moraju biti ovjereni kod javnog bilježnika”, stoji u Memorandumu.

Ciljno društvo će upravljati površinom od milijun i sto tisuća četvornih metara, a sve će se čestice upisati u imovinu društva.

“Namjera je ugovornih strana da Ciljno društvo ne dijeli nikakvu dobit ugovornim stranama sve dok Projekt ne bude dovršen i dok zajmovi trećih osoba ne budu u cijelosti otplaćeni”, navedeno je u Memorandumu.

Više od 200 izuzetaka

Eventualni sporovi između ugovornih strana rješavat će se arbitražom prema pravilima Međunarodne trgovačke komore. U Gradu tvrde kako cijeli Memorandum pada u vodu ako se odnosi ne riješe u roku od osam plus dodatnih šest mjeseci. Struci je to nedopustivo.

“Potpuno je neprihvatljivo da GUP po kojem se izdaje najveći broj dozvola ima u sebi jako puno izuzetaka, više od 200, to je nedopustivo, zakonski. Generalni plan mora odrediti namjenu prostora, etažnost, uvjete gradnje… Neće to raditi neki referent ili investitor. Mora biti pravna sigurnost i građana i investitora što će se graditi, a ne da imamo više od 200 izuzetaka”, zaključila je Jurković.

Gradonačelnik želi da se za manje od dva tjedna pred gradskim zastupnicima nađe novi GUP, a da memorandum kojim su dogovoreni detalji suradnje Zagreba i Eagle Hillsa oni nisu ni vidjeli. Izgleda da Bandić više vjeruje stranom investitoru nego gradskim zastupnicima.