Pozive na ostavku Ćorić nije htio komentirati, no rekao je da je agenda prosvjeda politička i da je riječ o nerealnim zahtjevima

Na Trgu bana Jelačića u Zagrebu u utorak se okupilo na tisuće ugostitelja i poduzetnika koji traže otvaranje lokala, adekvatnu odštetu, a i zazivaju ostavku ministra gospodarstva Tomislava Ćorića.

Pozive na ostavku Ćorić nije htio komentirati, no rekao je da je agenda prosvjeda politička i da je riječ o nerealnim zahtjevima. Ćorić je definitivno tijekom dana bio najspominjaniji ministar, a što on kaže na to da prosvjednici priželjkuju njegovu ostavku komentirao je za Dnevnik Nove TV.

“Očekivano je da situacija ekonomske krize uzrokovane koronavirusom da postoji jedna kolektivna frustracija koja kadtad mora doći do izražaja. Upravo zbog toga razumijem želju jednog dijela poduzetnika koji su uslijed ovog zatvaranja njihove djelatnosti nezadovoljni. Vratit ću se još jednom na ključne razloge zbog kojih je došlo do zatvaranja za koje se nadam da neće dugo trajati – to je prije svega, briga za živote i zdravlje naših ljudi”, rekao je Ćorić za Dnevnik Nove TV.

ĆORIĆ, KOJEMU SU DANAS SKANDIRALI DA SE MAKNE, KOMENTIRAO PROSVJED NA TRGU: ‘Neki od njih imaju političku agendu’

‘Kroz koji tjedan ćemo relaksirati mjere’

Komentirajući prodaju kave za van na benzinskim crpkama i kioscima dok su kafići koju ju inače prodaju zatvoreni, Ćorić kaže da nije upoznat s konkretnim primjerom kafića iz Splita te navodi kako je Hrvatska izabrala liberalniji put.

“Upravo zbog toga držim da ćemo kroz koji tjedan moći relaksirati naše mjere i krenuti funkcionirati na normalniji način. Upravo zbog toga držim da je naš put i ovaj smjer bio opravdan. Primjerice, sjeverno od nas, u Mađarskoj, imate policijski sat”, naglasio je ministar.

BOŽINOVIĆ ODGOVORIO NA PITANJE HOĆE LI SE 15. VELJAČE OTVORITI KAFIĆI: ‘Još su jedna ili dvije djelatnosti gdje možemo popustiti’

Bi li Ćorić preživio sa 4.000 kuna mjesečno?

Ćorić za kašnjenje potpora veli kako da ne bi bilo da su papiri HZZ-u bili dostavljeni na ispravan način.

“Potpore za 11. mjesec su isplaćene, potpore za 12. mjesec bit će isplaćene do kraja ovog tjedna. Nakon toga idu i potpore za siječanj”, najavio je Ćorić.

Prosvjednici su danas ministra pozvali da pokuša preživjeti sa 4.000 kuna za što kaže da je legitimna poruka. “Ja bih pristao kad bi svi u Hrvatskoj živjeli na 4000 kuna sljedećih šest mjeseci. Nema ni jednog jedinog razloga protiv”, komentirao je.

O HGK i štetnosti Martine Dalić za Vladu

Kada je po srijedi imenovanje bivše ministrice Martine Dalić na mjesto šefice Uprave Podravke Ćorić kaže da je riječ o stručnjakinji koja će narednih godinu dana voditi kompaniju.

“Ona ima svoju raniju povijest i prije odlaska iz Vlade. Ona je utjecala na to da Hrvatska 2017. godine ne doživi ekonomski slom uslijed propasti Agrokora”, rekao je Ćorić te dodao da misli da povratak Dalić neće naštetiti Vladi. “Ako se to ipak dogodi, jedino što mogu jamčiti za Martinu Dalić je da će ona dati sve od sebe da Podravka bude na dan njezina odlaska u boljoj poziciji nego u trenutku kad je došla”, kazao je.

Na temu Hrvatske gospodarske komore (HGK) Ćorić navodi da je dogovoren izlazak s prijedlogom reforme te institucije koja će “pretpostaviti kako organizacijski tako i funkcionalni i financijski moment vis a vis rasterećenja naših poduzetnika”.

“Gospodin Dario Hrebak je izašao s nekim detaljima sa sastanka parlamentarne većine koji se održao u utorak”, kratko je rekao Ćorić.

MARTINA DALIĆ POSTALA JE ČELNICA PODRAVKE: Zahvalila je Plenkoviću, a onda komentirala aferu Borg; ‘Još pri tome stojim…’

Maska ‘tć’ koštala malo više od 18 kn

Ćorić je na društvenim mrežama sve aktivniji, a “tć” na Twitteru naziva “samobrendingom”.

“Šalim se. Ne zaboravite činjenicu da je moja supruga profesorica marketinga. Brojne su teme u Ministarstvu. Mi smo odlučili proaktivnije nastupiti.

Upravo zbog toga moj izlazak na Twitter. On je sam po sebi izazvao brojne reakcije. Taj (tć) je postao problematičan pa smo ga odlučili povući, odnosno ja sam se odlučio na taj potez”, dodao je Ćorić.

Za kraj razgovora, Ćorić je za Dnevnik Nove TV otkrio da je maskica “tć” hrvatski proizvod i da joj je cijena 18,75 kuna. No, nije htio otkriti tvrtku kod koje se maska može nabaviti, ali je zato novinarki ponudio da može na televiziju poslati nekoliko maski s tim inicijalima. Ona ga je kulturno odbila.