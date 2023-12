Nacional je objavio audiosnimke na kojima se čuje razgovor Jurice Lovrinčevića, savjetnika ministra Davora Filipovića, i novinara Mreže TV Marina Vlahovića koje ilustriraju kako osoba od povjerenja trguje utjecajem i pokušava iznuditi dio državnog novca.

"Nabroji mu sve firme koje kontroliram. Znači Janaf, Fond za nuklearnu energiju, to ti je sve ispod mene. Zatim ovaj fond za okoliš, Hrvatske vode. Osim ministarstva i osim Hamaga, to sve ja kontroliram. Iz svih tih izvora ja mogu pustit" - "Ako bude korektan" - "Ako bude korektan. Da. Jedino što tražim da s nama podijeli"

'Objavit ćemo i snimke u kojima se čuje se kako Lovrinčević gospodari budžetom'

"Iz ovih tranksripata koje smo objavili, a postoje snimke tih razgovora koje ćemo objaviti na Radio Nacionalu, čuje se kako Lovrinčević gospodari budžetom, kako dijeli novce nekim medijima i traži pola za sebe", kazala je novinarka Nacionala Zrinka Vrabec Mojzeš za N1. Ta priča, kazala je, pokazala je kakvim se ljudima premijer Andrej Plenković okružio.

HDZ-ov potpredsjednik Vlade Branko Bačić kazao je ranije jutros da je vidio naslov, ali da nije pročitao tekst. Ako su transkripti točni, dodao je, to je onda za svaki osudu.

Ove šokantne audiosnimke prokomentirao je i saborski zastupnik Socijaldemokrata Domagoj Hajduković za N1. Sve to uklapa se u čitav mozaik onoga kako HDZ radi, poručio je Hajduković, a to je vrlo bahato i nezasitno u korupciji s javnim novcem.

"Davno sam rekao da bismo trebali uvesti novu mjernu jedinicu za bahatluk, a to je jedan plenki. Plenković je oduvijek bio vrlo bahat u svojim nastupima, a ovo ponašanje je na skali od 1 do 10 plenkija – 11", kazao je saborski zastupnik Socijaldemokrata. Iako očekuje ostavku ministra, dodao je, misli da do toga ipak neće doći. Ministar će vjerojatno, predvidio je Hajduković, samo izraziti zahvalnost gospodinu u pitanju i tako će se sve završiti.

"Ovo je samo jedan događaj u kontinuitetu onoga što se od HDZ-a očekuje, a to je hiperprodukcija afera", rekao je Hajduković pa dodao: "Imamo modus operandi u Hrvatskoj da se ministri ne osjećaju krivo za ništa. Što god se dogodi u njihovom resoru, nitko nije kriv i idemo dalje."

Pokušao ga je uvjeriti da ne ucjenjuje Englera, no on mu je ostao dužan 15 tisuća eura

Prema Nacionalu, ovdje je riječ o 200.000 eura - neke promidžbene kampanje već su realizirane ili su u tijeku, a dio bi bio odrađen iduće godine. Novac se trebao podijeliti tako da polovicu zadrži televizija pa bi tako Marko Ljubić i Vlahović, koji na Mreži TV imaju emisiju, mogli nastaviti s radom, prenosi Index.hr.

Saša Engler, direktor izdavača Mreže TV-a, rekao je Vlahoviću da su mu iz Ministarstva gospodarstva blokirali razna financiranja pa ga zamolio da popriča s Lovrinčevićem. Pokušao ga je uvjeriti da ne ucjenjuje Englera, no Lovrinčević mu je rekao da mu je Engler ostao dužan 15 tisuća eura te da neće prestati dok mu ne vrati taj novac.

Vlahović je rekao Nacionalu da je Lovrinčević očekivao da mu Engler isplati natrag polovicu od svakog budućeg uplaćenog iznosa, umanjenog za 30 posto raznih poreznih davanja.

