Devetogodišnjak iz Zagreba ostao je ovih dana bez četiri prsta kada mu je u rudci eksplodirala petarda, a i vrat mu je bio ozlijeđen toliko da su se liječnici satima borili da mu spase život.

Veliko je to upozorenje za roditelje i djecu uoči blagdana, ali i za policiju. Naime, novinarka RTL-a je probe radi kupila opasna i zabranjena pirotehnička sredstva usred Zagreba, i to bez ikakvih problema.

Bez problema kupljene Zenge i Cobre

Mlađi od 18 godina ne smiju koristiti pirotehnička sredsta 2. i 3. razreda, dok prema Zakonu o eksplozivnim tvarima i prometu oružjem, koji je izmijenjen u prosincu 2020. godine, niti odrasli ne smiju više niti kupiti i koristiti neka od tih sredstava. No, do njih je ipak lako doći, dokazala je novinarka RTL-a Danas.

U jednoj trgovni na zagrebačkoj Trešnjevci upitala je prodavača ima li ''one veće petarde, Zenge ili topovske udare''. On joj je odgovorio potvrdno, rekao da Zenge koštaju 50, a Cobre 50 do 60 kuna i potom je odveo u obližnju trgovinu gdje ih je uredno kupila. Na njeno ponovno pitanje jesu li to pirotehnička sredstva 2. i 3. razreda koja se inače ne mogu legalno kupiti, prodavač je odgovorio potvrdno.

Inače, kazne za korištenje tih sredtava su od 5.000 do 15.000 kuna, a za pravne osobe i znatno veće.