NOVINARKA KOJA JE TEŠKO OPTUŽILA HRVATSKU POLICIJU: ‘Oni uništavaju mobitele tim ljudima, paze da to ne izađe u javnost’

‘Većinu vremena sam provela na bosanskoj strani granice, a ono što tamo možete vidjeti, poput onog slučaja što smo ga objavili prije par dana, s time se suočavate na dnevnoj bazi na tom području’

Nicole Vögele, novinarka iz Švicarske koja je s kolegama istraživačkim novinarima iz Der Spiegela objavila videosnimke na kojima se vidi premlaćivanje migranata, za N1 je rekla da nitko ne obraća pozornost na ono što se događa i da ima dojam da svi zatvaraju oči pred tim “To je bilo vrlo tužno i teško iskustvo. Većinu vremena sam provela na bosanskoj strani granice, a ono što tamo možete vidjeti, poput onog slučaja što smo ga objavili prije par dana, s time se suočavate na dnevnoj bazi na tom području. Katkad možete sresti na stotine ljudi koji se pretučeni vraćaju s granice”, rekla je dalje.

Uspjela je s kolegama doći do samo jednog videa koji prikazuje što se događa ljudima koje poslije viđa ozlijeđene. “To pokazuje koliko se ovo pažljivo obavlja. Oni uništavaju mobitele tim ljudima, paze da to ne izađe u javnost. Nevjerojatno mi je da svaki dan možete vidjeti pretučene ljude, a nije mi jasno kako vlasti onda to i dalje poriču”, dodala je.

Autentičnost snimke

Na pitanje kako je provjerila autentičnost te snimke, rekla je da je video prvo našla na Facebooku i da je bio objavljen na internetu nekoliko dana nakon što se dogodio incident. “Presnimila sam ga s kolegom iz lista Der Spiegel. Ušli smo u trag toj snimci. Trebalo nam je više mjeseci da nađemo osobu u videu koja plače, i druge ljude. Na kraju smo razgovarali s četiri svjedoka iz te skupine, dobili smo četiri svjedočanstva. Govorili su o iskustvu na slovenskoj i na hrvatsko-bosanskoj granici, oni su odvedeni sa slovenske na hrvatsko-bosansku granicu”, kazala je.

Kaže da su istragom uspjeli doći i do originalne snimke. “Izuzetno je važno da smo uspjeli dobiti originalnu snimku. Ako imate originalnu datoteku, možete provjeriti metapodatke i možete provjeriti gdje je ta snimka snimljena, da to nije snimka nekih glumaca u nekoj šumi, nego da je autentična i da je snimljena na tom pograničnom području.”

Zapovijedi dolaze s viših pozicija?

Na optužbe da novinari to čine “kako bi osujetili planove Hrvatske da uđe u prostor Schengena”, Vögele odgovara da nema nikakav osobni plan. “Ja sam naprosto novinarka koja izvještava o situaciji na području o kojem nitko ne izvještava. Želim izvijestiti o kršenju ljudskih prava. Nemam ništa protiv Hrvatske, ne želim nikako naštetiti Hrvatskoj. To mi nije u nikakvom interesu.

Razgovarali smo s nekoliko ljudi koji su nam rekli da zapovijedi u pogledu zaštite EU granica dolaze s viših pozicija. Tko god da izdaje naredbe za ovakvim ponašanjem na europskim vanjskih granicama, oni se moraju suočiti s onime što se tamo događa”, istaknula je.

Komentirala je i tvrdnje da su među migrantima pretežno mladi muškarci koji žele ući u EU. Kaže da to za nju nije važno. “Nitko ne bi trebao imati pravo premlaćivati mlade snažne muškarce. Nitko nema pravo tako tretirati ljude, bilo da je riječ o djetetu ili o mladiću iz Sjeverne Afrike. Osobito ovog ljeta u Bosni vidjela sam brojne obitelji, obitelji s djecom, vidjela sam desetogodišnjaka s krvavom glavom koji je bio premlaćen. Dakle, nemaju pravo tretirati niti mladiće, a tretiraju tako i druge ljude. Ne povlače nikakvu granicu”, zaključuje za N1.