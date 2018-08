NOVINARKA I KOMENTATORICA NET.HR-a: ‘Pupovac je trebao otići kad je čuo Vučićev huškački govor’

‘Franjo Tuđman nije bio dovoljno odlučan na inzistiranju da se rasvijetle zločini nad civilima nakon Oluje. Apsolutno Hrvatska mora inzistirati da se rasvijetle svi zločini’, smatra Klancir

Novinarka portala Net.hr Đurđica Klancir gostovala je u emisiji televizije N1 studio uživo, gdje je komentirala izjave srpskog predsjednika Aleksandra Vučića vezane za proslavu obljetnice Dana pobjede i Domovinske zahvalnosti.

Podsjetimo, Vučić je na komemoraciji žrtvama Oluje Hrvatsku usporedio s nacističkom Njemačkoj. Radi se o nikad žešćem istupu vezanom za oslobodilačku akciju Oluja dosad.

‘Bio je to vrlo huškački nastup srpskog predsjednika Aleksandra Vučića. Bio je to jedan od radikanijih nastupa u tom nizu njegovih uobičajenih uvreda na račun Hrvatske. Ali tako je iz godine u godinu i u tim danima dolazi do tih tenzija i vraćanja u prošlost. I sa srpske i sa hrvatske strane se tih dana ostaje u prošlosti, a šteta je što nema iskoraka u budućnosti. Pohvaljuju smireni tonovi kod izjava predsjednice i premijera kada su reagirali na te Vučićeve izjave.

S hrvatske strane nedostaje suočavanje s događajima koji su se dogodili nakon Oluje. Činjenica je, neovisno o tome što su Tuđman i hrvatski vrh pozvali građane da ostanu, da su mnogi Srbi izbjegli i nisu se vratili i činjenica je da nakon 23 godine još uvijek postoje zločini nad srpskim civilima nakon Oluje koji se nisu istražili ni procesuirali, krivci nisu odgovarali. To je stanoviti uteg s hrvatske strane i Hrvatska bi morala riješiti taj uteg. Kada bi se riješio taj uteg, onda bi Hrvatska imala dodatni argment kojim bi mogla odlučnije replicirati na ove provokacije. Usporediti Hrvatsku s nacističkom Njemačkoj je neumjesno’, komentirala je Klancir.

Hrvatska i Srbia se moraju iščupati iz prošlosti

Smatra kako bi Milorad Pupovac trebao komentirati situaciju. ‘Vučić je nedavno bio gost kod predsjednice i premijera pa je na tragu tih odnosa vjerojatno Pupovac bio tamo kao predstavnik srpske manjine u Hrvatskoj. Slažem se s bivšim ministrom branitelja Predragom Matićem koji je rekao da je Pupovac trebao otići kada je čuo Vučićev govor. Pupovac bi sada trebao komentirati tu situaciju i intenzitet Vučićevog napada i pomoći da se i Hrvatska i Srbija iščupaju iz prošlosti’, kazala je komentatorica.

Smatra kako se ovaj problem vuče još od 90-ih. ‘Franjo Tuđman nije bio dovoljno odlučan na inzistiranju da se rasvijetle zločini nad civilima nakon Oluje. Apsolutno Hrvatska mora inzistirati da se rasvijetle svi zločini. Haški sud je dio prepustio hrvatskom pravosuđu i ono mora dalje. Mi još nismo sve raščistili. Problem je i što su mnogi zločini nad hrvatskim civilima neraščišćeni. No, mnogo toga je ostalo nerasvijetljeno, a i činjenica je i o raseljavanju srpskih građana nakon Oluje i pitanje moglo li se više napraviti na povratku tih civila. U tome nije bilo dovoljno odlučnosti od predsjednika Tuđmana do danas’, smatra Klancir.

O slučaju Thomspon

Osvrnula se i slučaj Thompson, koji već godinama ne održava koncerte u Kninu, već u drugim gradovima.

‘Grabar-Kitarović i Plenković se premalo jasno određuju oko takvih tema. Predsjednica je bila u Jasenovcu i govorila o antifašističkom naslijeđu, ali ona nedovoljno jasno govori u čemu je problem s pozdravom “Za dom spremni”. Hrvatska je strašno zapela i to je tragikomično s tim pozdravom “Za dom spremni”. Zašto se predsjednica i premijer jasno ne određuju oko toga? Zašto se Hrvatskoj dogodilo da prema istraživanjima oko 50 posto maturanata ne razumije u čemu je problem s NDH i “Za dom spremni”? Dolaze nove generacije koje neće razumijeti u čemu je problem sa pozdravom “Za dom spremni”. Oko toga se predsjednica i premijer moraju jasno odrediti. Oni kada se jasno ne određuju čine štetu hrvatskom društvu i ostavljaju ga u prošlosti’, zaključila je Klancir.