Inspektorat bi trebao ispitivati, provjeravati i povlačiti iz prodaje, pa mnogi u njih upiru prstom nakon incidenata s konzumacijom gaziranih bezalkoholnih pića. RTL je razgovarao o tome s Glavnim državnim inspektorom, Andrijom Mikulićem.

Mikulić je otkrio za Danas.hr koliko bočica Coca-Cole treba provjeriti, a na pitanje bi li on probao neku od tih tekućina rekao je: "Ja inače nisam ljubitelj gaziranih pića".

Kaže da su rezultati analize ohrabrujući. "Javnost je sve saznala na vrijeme", dodao je.

Na pitanje zna li on ili Državni inspektorat od čega su se ozlijeđene osobe otrovale, rekao je: "Na početku dozvolite mi da prije svega zaželim brz oporavak ozlijeđenim osobama. Ne, državni inspektorat, nema tu informaciju jer bočice iz kojih se pilo i tekućina koja se nalazila u tim bočicama izuzeli su djelatnici Ministarstva unutarnjih poslova i odnijeli na analizu u svoj centar za forenziku Vučetić."

"Pa mi smo uzeli uzorke u ugostiteljskom objektu u Rijeci. To su uzorci koji su uzeti i poslani u Hrvatski zavod za javno zdravstvo na analizu. Danas je došao prvi. Došli su prvi rezultati od tih prvih uzoraka koji su izuzeti od strane sanitarne inspekcije Državnog inspektorata. Ti rezultati su ohrabrujući. Zašto? Zato što sve ono što smo tražili da se ispita sve? Sve vrijednosti su u dozvoljenim granicama. Prema tome, vrlo ohrabrujući rezultati i po onome što je interpretirano od strane Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, akreditiranog za takve analize rečeno je da ne bi trebalo ta kiselost i uvjeti koji su se, odnosno rezultati koji su nam dostavljeni proizvesti bilo kakvu smetnju u smislu ozljeda kod bilo kojih ljudi", dodao je.

Sumnjive serije

Upitan zna li gdje se trenutačno nalaze sumnjive serije, Mikulić kaže: "Znam i mi znamo da se to nalazi. Zašto? Zato što kad smo bili u ugostiteljskom objektu, onda im po metodi sljedivosti idete korak unazad i gledate tko je distribuirao u ugostiteljskom objektu to piće, odnosno taj proizvod. Onda nakon toga idete korak nazad i vidite tko je proizveo taj proizvod i tko ga je dao distributeru. I bili smo u trgovačkom društvu, znamo da se količine određene nalaze kako gaziranog pića u smislu mineralne vode, tako i Coca-Cole."

"Što se tiče Coca-Cole, to je nešto više od 150 tisuća bočica. A Državni inspektorat je odmah promptno nakon postupanja izdao rješenje i naredio rješenjem da se ti proizvodi povuku te serije gdje je osnovana sumnja na to da bi moglo doći do ugrožavanja zdravlja ljudi i da se eventualno može na temelju toga ugrozit javno zdravstveni interes", dodao je.

Kaže da nije odmah sve povučeno zato što se inače ne povlači ono za što nije osnovana sumnja da može proizvesti nekakav negativni efekt. "Dakle, za sve ono što je bilo osnovana sumnja ta serija se povukla."

Na pitanje možete li on garantirati da više nitko neće stradati, Mikulić je rekao da ne zna. "To mi je teško reći, ali kao čovjek koji vodi ovaj sustav. Dakle, mogu vam reći da su moji djelatnici, posebno sad u ovom trenutku sanitarni inspektori rade vrlo odgovorno, stručno profesionalno svoj posao."

Novinarku RTL-a je zanimalo bi li on probao neku od ovih tekućina koje su ostale na tržištu. "Pa ja inače nisam ljubitelj gaziranih pića. Ako bi si odlučio da probam konzumirati gazirano piće, onda prije svega u ovoj situaciji bi se pridržavao preporuka liječnika što predlažem da se pridržavamo svi bar u ovo vrijeme dok se ne pokažu do kraja ove druge analize."

Na pitanje bi li dao svojoj djeci, odgovorio je: "Rekao sam. Pridržavao bi se uputa liječnika."

KBC Split: Zbog gaziranih pića tri osobe zatražile pomoć

Iz splitske su bolnica u srijedu navečer potvrdili kako su proteklih dana primili tri pacijenta, od kojih prvog još 20. listopada, a koji su pomoć zatražili nakon konzumacije gaziranog bezalkoholnog pića.

U priopćenju navode da je u hitnoj ambulanti Klinike za bolesti uha, nosa i grla s kirurgijom glave i vrata splitskog KBC-a još 20. listopada pregledan 56-godišnji pacijent sa sumnjom na ozljede sluznice gornjeg aerodigestivnog puta, nastale djelovanjem korozivnih sredstava.

"Pacijent je imao blaže ozljede usne šupljine koje su, po njegovim riječima, nastale nakon konzumacije pića. Nakon obrade otpušten je na kućno liječenje", navode.

Drugi su slučaj zabilježili danas kada su u Objedinjenom hitnom bolničkom prijemu (OHBP) Split primili 50-godišnjeg pacijenta koji im je rekao da je konzumirao gazirano piće te da ima žareću bol iza prsne kosti. Učinjena je dijagnostička i laboratorijska obrada te pregledi i pretrage specijalista ORL-a i gastroenterologa. Svi nalazi su u granicama normale i nema sigurnih znakova trovanja pacijenta kao ni komplikacija. Pacijent je otpušten kući.

"Istog dana u OHBP je zaprimljen još jedan pacijent (36) koji je rekao da je konzumirao gazirano piće te da ima žareću bol jezika. Njegova obrada još je u tijeku no pregled specijalista ORL-a i laboratorijski nalaz je uredan. Čeka se hitna gastroskopija. Po završetku obrade odl