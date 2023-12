Potvrđivanje novog ministra gospodarstva Damira Habijana u Saboru trajalo je satima. Od kaosa i uvreda na Odboru gdje ga je branio premijer, do performansa oporbe u Sabornici. Pojavili su se čak i bivši ministri, a s novim ministrom u RTL-u Danas uživo je razgovarala Katarina Brečić, piše Danas.hr.

Na pitanje novinarke je li mu premijer Andrej Plenković jutros na odmoru ukrao show, odgovorio je da nije.

"Pa ne bih rekao. Mislim, normalno je da predsjednik Vlade, koji je, uostalom i osoba koja ima i nadležnost da predloži kandidata da je taj koji mora predstaviti kandidata. Prema tome, ima svoj dio, ja svoj dio."

Na konstataciju da su sva pitanja išla njemu te da se Plenković svadio sa zastupnicima, Habijan je rekao: "Dakle, on je imao svoj prvi dio izlaganja. Prvih, ako se ne varam 21 republika, bila je njemu, 21 ili 22 replike meni prema tome, ne, ne bih uopće vagao tu, je li ukrao show ili nije. Dakle, bitno je bilo predstaviti, mene kao kandidata. Kažem on uvodno ja svoj dio koji sam imao u sebi. To je to."

Habijan kaže da ga nije uvrijedilo to što je premijer rekao da je "jedina bitna stvar za ministra da ima moje povjerenje".

"Naravno da nije. Dakle, smatram da kada donosiš odluku, dakle, ne mogu govoriti u njegovo ime, ali, to je jedan od segmenata. Po meni, kada donosiš odluku kada nekog kandidata za mjesto ministra. Naravno da je povjerenje jedan bitan dio segmenata. Apsolutno razumijem to."

Prvi potezi

Govorio je i o prvim potezima u Ministarstvu.

"Dakle, što se tiče prvih poteza, ono što sam rekao, donosi prilikom odgovaranja na repliku i prilikom predstavljanja postoje određene stvari koje u kratkom, recimo tako kratkom vremenu pritom mislim do kraja godine treba ovoga odlučiti, donijeti određene odluke s obzirom na rokove. Obzirom da nekoliko dana nemamo, osobu, nemamo ministra. Tiče se, dakle, administrativnih rasterećenja. Dakle, to su bila dva akcijska plana. Ovaj konkretno koji je sada u tijeku, nekih 260 milijuna eura i ovaj drugi dio akcijskog plana koji se odnosi na neporezna i parafiskalna davanja 132,7 milijuna ili milijardu kuna, zapravo rasterećenja na neki način i mislim da je to nešto što je stalno komunicirano i ispred Vlade. Dakle, ono što mislim da je jedna dobra vijest zapravo i za poduzetnike, odnosno gospodarstvenike iz resora ministarstvo."

Što se tiče rasvjetljavanja afere Mreža do kraja, tvrdi da to nije u njegovoj nadležnosti. "Dakle, to po mom mišljenju, nije nadležnost ministra, ali mislim da on to je sve. Ja bih zapravo rekao i držat ću se toga da je to Most-Mreža. Dakle, tu je apsolutno jasno iz svega što je u javnost izašlo, možda i po ponašanju danas kolega iz Mosta koji nisu, koliko ste primijetili, bili prisutni na Odboru, očito svjesni toga da ne stoje dobro u toj poziciji. Ja mislim da ću u narednim danima zapravo još jako puno toga izaći gdje će se do kraja vidjeti i razotkriti Most kakvoj sprezi i koruptivno-medijskoj sprezi je zapravo Most."

"Ja nemam apsolutno nikakav problem s time da se tu sve rasvijetli. Dakle, to sam već danas jasno rekao na odboru. Ali kada me pitate konkretno mislim da je dosad ono što se jasno vidi u javnosti i iz ponašanja uostalom, i Mosta i konkretno jednog od glavnih aktera Most medija afere jasno vidljivo o kome se radi."

Habijan je rekao da treba promisliti o svojim savjetnicima i koji će biti kriteriji.

"Danas, prije nekih dva tri sata sam tek izglasan. Prema tome, bit će vremena za to. Ono što sam rekao ovo prvi neki potez, uostalom, jest skenirati, dakle i rad unutar samog ministarstva, upoznati se s i državnim tajnicima pobliže i sa svim suradnicima i s onima koje vode, mini resore da se radi doista o velikom ministarstvu. Obim poslova je doista velik prema tome okupiti ekipu i vidjeti što nas sve čeka u ovom doista kratkom roku do kraja godine i napraviti nekih od nove aktivnosti za sljedeće razdoblje.

Povjerenje je jedan od dijelova, odnosno jedan segment koji je bitan za donošenje takve odluke. Bitno je da osoba stručno zaželi raditi jer ono što je pred nama doista mislim da je naporan rad. Prema tome, puno je tu elemenata koji su bitni za takvu odluku", rekao je Habijan.

O brisanju fotografija s Instagrama

Na pitanje zašto je pristao biti ministar a do izbora je svega par mjeseci, Habijan je odgovorio da se ne zamara time.

"Pa neću se uopće zamarati rokom koliko je preostalo. Ja sam i rekao i u razgovoru s premijerom. Volim izazove, spreman sam prihvatiti izazov. To je, uostalom, i časna dužnost, ali i velika odgovornost. U tome se apsolutno slažem, ali smatram da je ono što sam prošao kroz posao kao odvjetnik 13, 14 godina i u Hrvatskom saboru tri i pol godine. Mislim da imam dovoljno spremnosti i odlučnosti da se uhvatim tog posla."

Komentirao je i zašto je s Instagrama maknuo fotografije gdje je gol do pasa. "Dakle, Instagram profil imam 6-7 godina. Kada vodim Instagram profil često mijenjam fotografije. Mijenjao sam i lani, lani sam puno fotografija obrisao. Brisao sam i nedavno neke fotografije. Prema tome, to je baš sada. Bilo baš sad, mediji su malo kasnije skužili to, ali nebitno je to, ali bilo je danas što je potpuno deplasirano par zastupnica pitanja o mojim slikama ja sam rekao ako im moje slike trebaju takve, ako im to, nedostajat će im rado poslat i on", rekao je te potvrdio da Plenković nije tražio uklanjanje fotografija.