NOVINARKA NET.HR-a ĐURĐICA KLANCIR O ZASTRAŠIVANJU: ‘Dugo sam novinarka, ovo je prvi put da to radi policija na nečiji zahtjev’

‘Ja sam dugo novinar i ovo je prvi put da policija to radi na nečiji zahtjev’

Novinarka Net.hr-a Đurđica Klancir, koja je bila meta neviđenog političkog pritiska kada su u redakciju došli policijski službenici PU zagrebačke kako bi potvrdili njezin identitet i privatnu adresu za privatnu tužbu sisačko-moslovačkog župana Ive Žinića, točnije njegova odvjetnika, gostovala je na N1 televiziji zbog navedenog slučaja.

“Policija je došla u jutarnjim satima u redakciju Net.hr-a. Nazvala me tajnica redakcije i rekla da me traže dvojica uniformiranih policaja. Ne moram opisati koliko je to bilo neugodno. Tih stotinjak koraka bilo je krajnje neugodno, mislila sam da se nešto dogodilo članu moje obitelji. Kada sam došla, zatražili su moju legitimaciju. Rekli su da postupaju na zahtjev sisačke policije, odnosno na zahtjev odvjetnika Kaleba. Kontaktirala sam redakcijsku odvjetnicu Vesnu Alaburić koja mi je savjetovala da im dam podatke. Odvjetnica Alaburić je kontaktirala odvjetnika Kaleba i saznala da me župan Žinić želi tužiti i da je trebao moju privatnu adresu kako bi mogao poslati tužbu. Ja sam dugo novinarka, živim na istoj adresi već 17 godina i ovo je prvi put da policija to radi na nečiji zahtjev. Policajci su dobili na mojoj osobnoj adresi sve podatke koje oni već imaju”, izjavila je Đurđica Klancir.

Ugledna novinarka rekla je što joj se dogodilo devedesetih godina, kad je pisala o pretvorbenom kriminalu i Merčepu.

“Nakon dosjea o pretvorbenom kriminalu, u redakciju je stigla kutija zapakirana kao dar, a u kutiji je bila zaklana mačka. Bilo je prijetnji i meni privatno su dolazili na adresu. Prijavljivala sam sve policiji, a zanimljivo je da bi, svaki put kad bih prijavljivala, sugestija bila da ne pišem o tim temama. Nije se mnogo toga promijenilo”, dodala je.

MUP I MUPLJI: Policija objasnila zašto švrlja u redakcijama; ‘Ima više osoba s tim imenom. Znali smo samo da je novinarka Net.hr-a’

Zabolilo ga je što smo istraživali kako je zaposlio sina

Klancir je ispričala kako je radila tekstove za koje je slala upite županu Žiniću.

“Gospodin Žinić odgovarao je na mailove i u tekstovima koje smo objavljivali bili su navedeni njegovi odgovori. Nije bilo demantija niti zahtjeva za ispravak informacije. Uvjerena sam da on želi tužiti za duševne boli, narušavanje ugleda i tu dolazimo do modusa operandi koji se diktira iz vrha vlasti, gdje nema nikakvih političkih sankcija za koruptivne situacije, nepotizam. Minoriziraju se takve situacije. To je ta poruka koja, eto, dolazi do tih razina, do župana i do lokalnih političara. Mislim da je župana Žinića zabolio način na koji smo provjeravali kako je zaposlio svog sina.”

Bivša glavna urednica Globusa i Tportala navela je kako je nakon tekstova o županu Žiniću dobila jako puno dojava i o drugim slučajevima i kako se to dogodi svaki put kada se piše o lokalnim moćnicima, bez obzira je li to u Sisačko-moslovačkoj županiji, Slavoniji ili Dalmaciji.

“Pitali su me je li bilo nemoguće doći do mene i je li to razlog zašto je poslana policija. Međutim, provjerili smo. Ništa nije bilo poslano na redakciju,” navela je poznata novinarka objašnjavajući neka pitanja koje je dobila nakon što je objavljena vijest o događaju.

“Ne želim u 2019. godini pristajati na ovakve stvari. Mi moramo ići naprijed,” rekla je Klancir.

Opisala je situaciju kako su potkraj ’90-ih otvarani novinarski dosjei i kako su novinari bili uhođeni.