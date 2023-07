Nakon sjednice Vlade, konferenciju za novinare održao je premijer Andreja Plenkovića koji je, među ostalim, govorio o detaljima o prodaji plina koji je HEP kupovao po četrdesetak eura, a prodavao ga po jedan eurocent.

TIJEK KONFERENCIJE ZA NOVINARE:

'Svi novinari koju su htjeli mogli su doći'

''Jeste li svi tu? Jesu li vi koji su htjeli mogli doći? Najvažnije je da svi novinari koji su htjeli, mogli su i doći. Bez obzira iz koje redakcije i s kojm god pitanjem htjeli doći'', kazao je na početku presice Plenković, aludirajući na ovotjednu Milanovićevu zabranu akreditiranja novinara Jutarnjeg lista.

Nakon toga počeo je govoriti o temama koje su bile na dnevnom redu netom završene sjednice Vlade. Plneković govori o obnovi nakon potresa, turističkoj sezoni i izmjenama izbornog zakona te Zakona o trgovini. O 'plinskoj aferi' koja potresa HEP zasad ni riječi.

O 'plinskoj aferi'

Premijer je počeo govoriti o 'plinskoj aferi' kazavši da je Vlada na današnjoj sjednici donijela uredbu prema kojoj HEP više ne mora od Ine kupovati sav plin proizveden u Hrvatskoj. Objašnjava zašto je Vlada donjjela takvu odluku.

“Današnja odluka ima dva bitna elementa. Od danas više ne postoji obveza Ine da u sva plin koji se proizvede u Hrvatskoj prodaje HEP-u. Napravljen je kompenzacijski mehanizam. S obzirom na ogromne poremećaje na tržištu plina u proteklom razdoblju moramo podsjetiti na političke ciljeve Vlade i korake koje smo poduzimali”, kazao je.

Podsjetio je potom da je cijena plina odletjela u nebo zbog ruske invazije na Ukrajinu. Također i da je bila enormna podrška odluci Vlade da plin proizvoden u Hrvatskoj ostane u Hrvatskoj.

Skladište plina u Okoliju puno do maksimuma

“Mi smo na taj način, s obzirom da je količina plina kupljenog od Ine, koji je kupio HEP, smještena u skladištu Okoli dosegla tolke razine da je HEP napunio i zračne jastuke pa više nema potrebe da HEP kupuje sve količine plina koje proizvodi Ina, donijeli odluku da te odredbe u budućnosti nema. Druga je poruka da će se kroz verifikaciju koju će provoditi HERA omogućiti kompenzacija opskrbljivačima u javnoj usluzi. Sad ćemo omogućiti da Gradskoj plinari Zagreb ne ode u stečaj, da podnese zahtjev Ministarstvu i kaže koliko je njihova cijena plina viša od one koju fakturira HERA. to je što se tiče teme koja se odnosi na energente”, rekao je Plenković.

Koliko su bili plinski gubici HEP-a?

Koliki su gubici HEP_a - glasiloje prvo novinarsko pitanje.

Plenković kaže da još nema točnih podataka, ali da je od ministra gospodarstva zatražio analizu koju očekuje da će biti gotova sljedećih dana.

Upitan je i hoće li biti ostavki, ponajprije u HEP- gdje je prdsjednik Uprave Frane Barbarić 'opterećen aferama' poput bespravne gradnje na Jadranu. Kaže da je o ostavkama ''rano govoriti''.

''O ostavkama je rano govoriti, a o daljnjim koracima će se razgovarati kad budu imali sve informacije. Bespravnu gradnju šefa HEP-a ne smatra temom povezanom s aferom u HEP-u, on smatra da nemaju veze jedna s drugom. Ta je stvar privatna, a druga puno šira i to ćemo ispitati”, rekao je Plenković.

S Barbarićem, kaže, nije razgovarao o viškovima plina.

'Kad budemo sve ispitali, donosit ćemo odluke'

O detaljima o slučaju kupovine plina od HEP-a po puno nižim cijenama, a o kojima je zastupnik Mosta Zvonimir Troskot gvoro još prošloga peta, Plenković kaže da je saznao u petak navečer kada se vratio iz Bruxellesa. Novinare je zanimalo kako su mediji u samo dva dana dobili potrebne informacije, a Vlada ne.

''Kad budemo sve ispitali i sve znali donosit ćemo odluke'', uzvraćao je Plenković na ta pitanja.

Na pitanje smatra li da je u pozadini ovog slučaja kriminal, kratko je odgovorio: “Ne znam.”

“Zabrinjavajuće je što je došlo do viškova na koje nismo bili upozoreni jasni i na vrijeme. Sad ćemo imati vremena da u miru sve sagledamo. Sve ćemo vam reći kad budemo informirani. Dopustite da ispitamo sve”, ponovio je.

''Ovo je jedna od tema, a Vlada se mora baviti morem tema'', opet je odgovorom 'umrtvio' novinarska pitanja.

"Jeste vi uopće predsjednik vlade?", pitala ga je jedna novinarka. "Radi se o skupljanju informacija koje nemamo...", rekao je Plenković.

O Milanovićevom pozivu na sastanak o čelniku VSOA-e

Nakon niza pitanja o HEP-u bez konkretnih odgovora, novinari su pitali premijra o pozivu koji mu je uputio predsjendik Zoran Milanović da se sastanu već danas kako bi se dogovorili o kandidatu za čelnog čovjeka Vojne sigurnosno-obavještajne agencije, jer sadašnjem, Ivici Kinderu, za nekoliko dana ističe mandat.

''Sada nama Milanović soli pamet da on štiti Ustav i zakon, a upravo je suprotno. Vlada je na vrijeme predložila kompetentnog čovjeka koji je na čelu onoga što je najbliže VSOA-i. On nama kaže da smo mu ga mi 'bacili preko plota'. No, sad moramo uključiti politički segment'', kazao je i podsjetio da kod Milanovića na čekanju stoji čitav niz kadrovskih prijedloga koje je uputila Vlada.

'Dok Milanović ne kaže 'sorry, stari' nema sastanka'

''Teret zastoja je na Milanoviću. da bi se došlo u situaciju da se razgovara, onda je potreban tako fina isprika meni i članovima Vlade. Ono, sorry stari, pretjerao sam. Dok to ne čujemo, nema sastanka'', dodao je misleći na Milanovićevu komunikaciju s ostalim akterima na političkoj sceni.

''Sve ovo što se događa posljedica je njegvoog načina komunikacije. Taj obrazac ponašannja i drugi prepisuju od njega. To je razina birtije gdje neki divilji, agresivni ljudi imamu takav stil komunikacije. Dok ne bude lijepe, kulturne isprike nema sastanka. N-e-m-a. Pa funkcionira Hrvatska i bez njega'', kazao je.