Predsjednik Zoran Milanović u srijedu se sastaje sa slovenskom predsjednicom Natašom Pirc Musar u Uredu predsjednika. Tom prigodom predsjednici su dali i zajedničku izjavu za medije.

Milanović je uvodno istaknuo da su odnosi Hrvatske i Slovenije bolji nego što su bili prije nekoliko godina te zahvalio na podršci prilikom pristupanja Schengenu.

"Nema sumnje da su odnosi dobri. Svjesni smo nekoliko neriješenih pitanja ali mislim da ćemo ih znati u budućnosti riješiti", kazala je slovenska predsjednica Pirc Musar. "Hrvatska i Slovenija su puno radile na projektu BiH, da se započeo postupak priključenja EU-u. Proces Brdo-Brijuni je platforma koju bih željela njegovati i dalje. Dok se političari u regiji međusobno razgovaraju, to može biti samo dobro. Predsjednik Milanović i ja ćemo se zasigurno još čuti na tu temu nakon što posjetim i druge države u regiji. Zahvalna sam što ćete još uvijek predsjedniče raditi sa mnom na tom projektu", kazala je.

"Što se tiče arbitražnog sporazuma, mi smo oboje pravnici. Apeliram na pravnike da riješe to otvoreno pitanje, da je platforma dijalog koja može zatvoriti neriješene probleme", kazala je slovenska predsjednica. Najavila je prvi susret Brdo-Brijuni izvan Hrvatske u Sjevernoj Makedoniji. "Željela bih na tom susretu krajem godine otvoriti teme koje nisu toliko političke i ideološke: više naglaska na mladima koji iseljavaju iz Slovenije i Hrvatske, BiH, Kosova, Srbije, Crne Gore", dodala je.

"Govorimo li o vladavini prava kod kuće, isto pravilo mora vrijediti i kod međunarodnog prava", zaključila je Pirc Musar.

O ratu u Ukrajini

Uslijedila su pitanja novinara.

Na pitanje, jesu li predsjednici razgovarali i o Ukrajini, s obzirom na izjave predsjednika Milanović na tu temu, te hoće li uslijediti protestna nota u rusko veleposlanstvo, Milanović je prvi odgovorio: "Nismo razgovarali o Ukrajini što ne znači da nećemo. Nisam najbolji primjer ili maneken da bi se trebalo baviti samo vlastitim stvarima kada su u pitanju samo odnosi susjednih država, normalno da komentiraš stvari i izvan tog svijeta ali nismo o tome razgovarali. Postoji izreka, 'postolaru, ne dalje od cipela'. Držim se toga, a kada nisu dalje od cipela, hodam na svoj način."

"Većinu vremena smo govorili o Brdo-Brijuni. Stajalište Slovenije je jasno, zna se tko je agresor", kazala je slovenska predsjednica. "Postoji osnivački dokument UN-a i pravnu stranu treba imati na umu. Što se tiče špijunske afere, sretna sam da su slovenske službe pomogle u otkrivanju ruskih špijuna. To je proces koji će biti dio sudskog postupka i kaznenog postupka."

O arbitraži

Špijunsku aferu komentirao je i Milanović. "Ruska ambasada je uvijek bila puna rezidenata. Ljudi se bave obavještajnim radom, mi to pratimo, pratim to već 15 godina", kazao je Milanović.

Na pitanje, hoće li arbitraža biti glavno nerazriješeno pitanje u sljedećih pet godina ili predsjednici imaju ideje kako to riješiti, Pirc Musar je kazala: "Što s tiče arbitraže, stajalište sam rekla. Željela bih da države sjednu zajedno i počnu razgovarati. Jedno od neriješenih pitanja je i nasljedstvo. Pitanja su takva da ih ne mogu riješiti oba predsjednika, arbitraža je stvar koja za nas vrijedi. Željela bih da taj dijalog doista vode vlade Hrvatske i Slovenije, a ne da se to odvija preko ribara na moru."

"Što se tiče procesa Brdo-Brijuni, to ovisi o raspoloženju i drugih da u njemu sudjeluju. Htio bih čuti o tome i stajalište predsjednika Vučića. BiH je dobila status kandidata. Katkad mi je teško shvatiti što misli Milorad Dodik, kada jedan dan kaže jedno, a drugi dan svi zastupnici dignu ruku za europski proces BiH. To je ustvari dobar znak. Dva zastupnika BiH kako znate nastupaju u koncertu koji nekad nije najbolje uštiman. Ideja da sljedeći sastanak bude u Sjevernoj Makedoniji mislim da je dobra. Ne mislim da bi se neki od tih ljudi dobro osjećali u Hrvatskoj, to je dobar kompromis", kazao je predsjednik Milanović.

"Naši stavovi nisu isti ali nisu baš ni konfliktni, razgovarat ćemo", kazao je Milanović o arbitraži.

O izjavi o Kosovu

Na komentar novinarke da se oporba ograđuje od Milanovićeve izjave o Kosovu te općenito reakcije političara na ovu temu i je li se vezano uz taj komentar čuo telefonski s predsjednikom Vučićem, Milanović je kazao:

"Sa Vučićem se nisam čuo telefonski. Zadnji put smo razgovarali u jesen 2015. tijekom migranske krize. Ali dobro je da je shvatio da prvo mora dobro proučiti moju izjavu. Moja poruka Srbiji, kojoj ne želim pakostiti: Kosovo je odavno prestala biti unutarnja stvar Srbije. Medijima u Srbiji želim poručiti: bez oduševljenja, molim. Neka se ugledaju na Vučića i neka točno vide što sam rekao. A mogao sam reći i drugačije: Srbija je ostala bez Kosova ili Kosovo je Srbiji oduzeto. Ja sam pravnik, ali sam prije svega političar demokratske države."

"Da, Srbija je ostala bez Kosova, nije ga dala dobrovoljno, izgubila ga je u ratu. Koristim uvijek priliku uvjeriti ljude da priznaju Kosovo. A Srbija, i zato sam i govorio o tome, da bi Srbija došla na zapad gdje je po mom mišljenju dobrodošla, neke stvari se moraju promijeniti. Ovo ne govorim iz pozicije sile. Činjenica je da je sitaucija u Ukrajini početak kraja rusko-srpske romanse u kojoj će Srbija shvatiti da je prevarena ljubavnica. Rusiji primjer Kosova strši kao šiljak pred okom. Srbi moraju shvatiti da Rusima smetaju i da su poslužili Rusiji u jednom periodu da provede svoje naume protivne međunarodnom pravu i to je sva bit poruke. Srbija će morati na neki način priznati Kosovo - to im se sad neće dopasti", kazao je Milanović.

"I dalje su svi programi za Kosovo američki, a ne briselski. Ali podržavam, američki plan za Kosovo je dobar. Dakle, bez oduševljenja, molim", zaključio je predsjednik.

Slovenska predsjednica podsjetila je da je Slovenija bila jedna od prvih koja je priznala Kosovo. "Jedino rješenje za regiju je put tih država u EU. Mogu vam samo reći anegdotu. Nedavno sam se srela s predsjednikom srpskog paralamenta i razgovarali smo o kulturi dijaloga. Pitao me. 'Na kakav način bi srpski narod mogli uvjeriti da sve što Kosovo radi nije u skladu s mentalitetom srpskog naroda i da srpski narod najviše zamjera to da Kosov na nagradu dobije poziv u EU i NATO?' Rekla sam, 'To možda nije nagrada nego rješenje' i on se sa mnom složio. Europski proces nije mrtav i to me najviše veseli", kazala je slovenska predsjednica.

O porukama i zapošljavanju preko veze

Na pitanje kako komentira netemu pogodovanja u zapošljavanju, Milnanović je rekao: "To nije netema. To je tema i mora imati svoj sudski epilog. Očito tužiteljstvo i Europski ured priprema teren pa ovo pušta u javnost, to moram reći. To su materijalni dokazi na sudu. Nezamislivo mi je da u mojoj vladi dva ministra tako razgovaraju. Ovo mi ukazuje na otmicu države. Netko je oteo državu i misli da je svako poduzeće njegovo leno i da može na njemu raspoređivati kmetove. Ljudi smatraju da im to pripada, da mogu - jer su na vlasti - zaposliti svog rođaka, stričevića. To mora imati svoj pravni epilog i taj dokaz će sud prihvatiti. Ako ne prihvati, to će izazvati bijes javnosti jer svi znamo da je to istina. Nitko ne kaže da je premijer osoba koja je to radila, ali idemo vidjeti je li bio pokrovitelj. To me kao hrvatskog građanina obezdušuje", kazao je Milanović.

Slovenska predsjednica zahvalila je hrvatskim vatrogascima za gašenje požara na Krasu prošle godine. "I to je Europska unija, zahvaljujem od srca", kazala je.

"Mi pomažemo svima, prijateljima i onima koji su malo manje prijatelji, ali savjet kao država: pokušajte naručiti kanadere", kazao je Milanović slovenskoj predsjednici dodajući: "Mi bez njih ne bismo mogli. Neću dijeliti savjete, ali neka vrsta teme za razmišljanje. Trebat će nam toga ubuduće jer je i klima takva".