NOVINARI PITALI MILANOVIĆA MOŽE LI POHVALITI NEŠTO U KOLINDINOM MANDATU: ‘Nažalost, ne bih nastavio raditi ništa kao ona’

Tijekom večerašnjeg sučeljavanja predsjedničkih kandidata na RTL-u, na pitanje Zoranu Milanoviću, postoji li kod Kolinde Grabar-Kitarović nešto za pohvaliti, nešto što bi nastavio raditi kao i ona, Milanović je rekao: “Ne bih nastavio ništa, nažalost ne bih ništa.”

Replicirajući Milanoviću Kolinda se vratila na rast javnog duga te rekla da je ona bila u prvoj Sanaderovoj vladi i kako je ta vlada bila jedna od najuspješnijih kada je smanjen javni dug, kada je povećan BDP po glavi stanovnika i kada je ona osobno kao ministrica vanjskih i europskih poslova dobila pozitivno mišljenje, kandidaturu i započela pregovore za članstvo u Europskoj uniji.

“Gospođo Grabar-Kitarović, Sanader je vaš životni trener, danas je dobio šest godina zatvora. U prvom mandatu je povećao javni dug 32 milijarde kuna, a u drugom za 95. Dakle, to je istina. To da je on bio uspješan premijer mi je drago za čuti iz vaših usta. Sve brojke su pozitivne u trenutku kada ja odlazim s mjesta predsjednika vlade i gospodarski rast iz zadnjeg kvartala 2015. ova vlada nije nikada dostigla, nijednom”, odgovorio je Milanović.

