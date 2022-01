Nakon što je Net.hr otkrio da šef Kabineta premijera Plenkovića, Zvonimir Frka-Petešić, nije smio dobiti stan od 96 kvadrata jer su mu supruga i kćeri bile prijavljene u Zagrebu, dok je on fiktivno prijavio prebivalište u Salima na Dugom otoku iz Vlade su poručili da su njegova supruga i kćeri "omaškom" zaboravile odjaviti prebivalište u zagrebačkoj Dubravi. Net.hr je potom otkrio da je obitelj Frke-Petešića bila prijavljena na adresi stana koji je u vlasništvu supruge Ilije Želalića. Želalić je diplomat kao i Frka-Petešić, a vjerojatno ih veže prijateljstvo još iz 1990-ih kada su obojica radili u veleposlanstvu RH u Francuskoj. Frka-Petešić se 2017. vratio u Hrvatsku, na mjesto predstojnika Ureda predsjednika Vlade, nakon što je odradio mandat veleposlanika u Maroku, a nedugo potom Želalić je imenovan veleposlanikom u Alžiru.

Javnosti ostaju neodgovorena pitanja zašto je Frka-Petešić po povratku u Hrvatsku 2017. prijavio prebivalište u očevoj kući na Dugom otoku, dok mu je obitelj istodobno bila prijavljena u Zagrebu, jesu li prijateljima u Dubravi plaćali najam stana te imaju li svi ti "prebivališni" aranžmani ikakve veze sa Želalićevim diplomatskim usponom.

'Ako je lažno prijavio prebivalište - to je za ostavku'

Novinari Ivanka Toma iz Jutarnjeg lista i Ivan Nekić s portala N1 u Točki na tjedan televizije N1 komentirali su situaciju s Frkom-Petešićem. Na pitanje treba li on podnijeti ostavku, novinar Nekić nimalo ne dvoji.

"Apsolutno da. Nije stvar ni u otkriću nego komunikaciji. Ako netko prizna da je lažno prijavio prebivalište i nema sankcija, a da je bilo koji drugi građanin u pitanju, bilo bi sankcija – mislim da je to za ostavku, prvenstveno zbog premijerove bahate reakcije. Netko je prekršio nešto. Prema tome, to je za ostavku", smatra Nekić.

Novinarka Toma kaže, pak, kako joj se premijerova komunikacija doima kao izraz nemoći.

"On vrišti na medije, dosta, game over, pokazuje kako je nemoćan i ne zna što bi drugo nego se ljuti na one koji pitaju. Što se tiče Frke-Petešića, prvo mora biti svjestan premijer pa onda i on, da je kolateralna žrtva ministra Darka Horvata", kazala je Ivanka Toma iz Jutarnjeg lista.

'Omaška je u 'plenkogovoru' lažno prijavljivanje'

I sama urednica Točke na tjedan, Nataša Božić Šarić osvrnula se na ovaj slučaj. Evo njezinog komentara u cijelosti:

"Nije dosta i neće nam nikakav nervozni premijer govoriti kada je dosta ni što je pametno, a što glupo pitanje. Evo još jednog glupog pitanja za premijera: u kojoj bi to zemlji Europske unije šef premijerovog ureda koji prizna da je lažno prijavio prebivalište da bi dobio džabe stan od države politički preživio takvu aferu? Neka on lijepo na to glupo pitanje da pametan odgovor umjesto da zajedno sa svojim šefom kabineta petlja i mulja opravdavajući neopravdanu privilegiju.

Omaška – tako vam se sad u “plenkogovoru” zove prekršaj lažnog prijavljivanja. U članku 9. Zakona o prebivalištu jasno piše da je osoba dužna dati istinite i točne podatke o prebivalištu. U članku 16. stoji i kazna za netočne, neistinite podatke o prebivalištu: od 500 do 5.000 kuna.

Demonter države je onaj koji zakone te države krši, onaj tko mu za to ne naplati kaznu i onaj tko ga još javno brani i pitanje poštivanja zakona naziva – glupim. Ne, nije to glupo, a znate li što je glupo i pokvareno? Glupo je i pokvareno da majka njegovateljica kojoj umre teško bolesno dijete nema ni dana više pravo na nakanadu, nego je dužna odmah se prijaviti na burzu rada. Dok ministar Aladrović, koji taj propis potpisuje, kao i njegov šef Plenković, kao i svaki saborski zastupnik koji će taj zakon izglasati, imaju pravo na račun poreznih obveznika punih šest mjeseci razmišljati kako da se snađu u novonastlim tragičnim okolnostima kraja mandata.

Sve je po propisima koje su sami propisali

Eto, i to je po propisima, ali može i pametnije, jelda? Važno je da premijer i cijela politička kasta ovo razumiju. Upravo nezasitni političari koji će si prvo propisati pa zatim i zgrabiti kroz namjerno kreirane zakonske rupe svaku i najmanju skupu privilegiju, među ključnim su razlozima demografske katastrofe Hrvatske. Važno je da se to shvati pa ću ponoviti: ljudi bježe jer žele skinuti s grbače sve vas silne nezamjenjive i jedinstvene političare. Objasnit ću još jednom jer mislim da političari to moraju znati.

Niste sve uspješniji na političkoj sceni jer odlično radite, nego zato što zbog bijega perspektivnih i mislećih iz Hrvatske, u njoj ostaje sve veći postotak onih koje ste zarobili uhljebljivanjem i privilegijama, primjerice ovima koje dajete Frki i raznoraznim Frkama. A kad u Hrvatskoj ostanete samo vi i vaši rođaci, kumovi i prijatelji, bit ćete megauspješni u svih 10 neustavnih izbornih jedinica, birači će vam dati 100 posto. Pa neka se onda Aladrović, Grlić Radman i Frka, kojima je Hrvatska fenomenalno mjesto za život, dogovore koji će od njih ugasiti svjetlo", kazala je u svome komentaru Nataša Božić Šarić s N1.