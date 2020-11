PROCURILI NACRTI POTENCIJALNIH NOVIH MJERA: Između ostalog, na sjeveru Hrvatske planiraju provesti blic testiranje građana

Stručnjaci, kao i Stožer, mišljenja su da je to dobar način da se brzo izoliraju zaraženi, ali kažu i da brzi antigenski testovi ipak ne mogu izdvojiti asimptomatske slučajeve

Pomoćnica ravnatelja HZJZ-a Marija Bubaš izjavila je da se na sjeveru Hrvatske razmišlja o tome da se u nekim županijama provede brzo antigensko testiranje na koronavirus kako bi se izolirali oni zarazni. To bi se provelo u županijama u kojima je visoka incidencija na zarazu, piše Jutarnji.

“To ne bi sličilo načinu na koji je to provela Slovačka, to nisu masovna testiranja, nego ciljana testiranja”, ne otkrivajući detalje.

Jutarnji list neslužbeno doznaje kako bi se takva testiranj provodila u Međimurskoj i Varaždinskoj županiji u kojima je trenutno najgora situacija s epidemijom. Ne bi se pritom testirali svi građani, već bi se išlo na pojedinačna žarišta. Testiranja bi se provodila u bolnicama, covid-ambulantama i primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Među te ciljane skupine ulazili bi domovi za starije i nemoćne te škole, piše Jutarnji.

Testirat će i na radnom mjestu

Budući da je došlo do širenja virusa u brojnim radnim kolektivma, ideja je i da se na takvim mjestima testiraju zaposlenici.

Izvori Jutarnjeg kažu kako je velik problem to što se ne prijavljuju kontakti, pa čak ni osobe koje imaju blage simptome ne odlaze na bolovanje jer smatraju da to vjerojatno nije Covid-19.

Stručnjaci, kao i Stožer, mišljenja su da je to dobar način da se brzo izoliraju zaraženi, ali kažu i da brzi antigenski testovi ipak ne mogu izdvojiti asimptomatske slučajeve.

O masovnom testiranju razmišlja se i u Zagrebu, no još se ne zna na koji način bi se ono provelo i na kojem uzorku. “Kako mi vidimo ta testiranja, to je nešto što može doprinijeti brzoj trijaži zaraženih i zaraznih osoba. Kad govorimo o simptomatskim slučajevima, to može pomoći. Time možemo brže detektirati slučajeve koji su u zaraznoj fazi epidemije”, kazao je Božinović.

Novi paket mjera

Jutarnji doznaje i kako bi se, ne budu li padale brojke, od ponedjeljka išlo u novi paket mjera. Doznaju kako bi ugostiteljski objekti, umjesto do 24 sata, smjeli raditi do 22 sata, dok bi se broj ljudi na okupljanjima smanjio s 50 na 30.

U planu je strože pratiti ilegalne partije, a na građane će se apelirati da se ne druže po kućama.