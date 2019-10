NOVINARI DOZNALI KAD ĆE KOLINDA SLUŽBENO OBJAVITI KANDIDATURU – KAD SE VRATI IZ AMERIKE: ‘Jednostavno se radi o taktičkom razlogu’

Predsjednica u četvrtak putuje u New York na sjednicu generalne skupštine UN-a, a nakon povratka u Hrvatsku bi trebala službeno objaviti svoju kandidaturu za predstojeće predsjedničke izbore

Već je u nekoliko navrata bilo najavljivano kako će predsjednica Kolinda Grabar Kitarović objaviti svoju kandidaturu za drugi mandat na Pantovčaku. Prvi datum je trebao biti nakon obilježavanja obljetnice Oluje. No, predsjednica je tada u Kninu samo neslužbeno najavila kandidaturu. Potom je isto učinila u Hrvatskom tjedniku, pa se spekuliralo o blagdanu Male Gospe, no ni tada nije bilo konkretne kandidature.

No danas je za N1, njezin šef izbornog stožera, Ivan Anušić potvrdio da će predsjednica svoju kandidaturu službeno objaviti nakon povratka iz SAD-a. Naime, ona u četvrtak putuje u New York na sjednicu Generalne skupštine, a nakon povratka bi trebala objaviti veliku vijest o kandidaturi. Anušić je, pak, ponovio zanimljive odgovore na pitanja zbog čega to dosad nije učinila.

“Nije se ništa dogodilo, mi svakako planiramo to učiniti vrlo brzo. I službeno već par datuma smo i sami analizirali i zaključili da je bolje da to bude jedan drugi dan. Do sada nije nikada ni bio definiran niti službeno izrečen datum tako da ne treba sada tu nešto dramatizirati. Jednostavno se radi o taktičkom razlogu gdje je uloga predsjednice specifična, ona obnaša dužnost predsjednice”, rekao je Anušić, inače osječko-baranjski župan.

Nelogično taktiziranje

Predsjednik Sabora, Gordan Jandroković također je ustvrdio da Grabar Kitarović taktizira, ali nije objasnio zašto. Politički oponenti joj upravo to i spočitavaju, jer smatraju da neisticanjem kandidature koristi svoju predsjedničku poziciju u samoj kampanji.

“Uoči ljeta kada je prvi puta rekla da će se kandidirati rekao sam da će to učiniti više puta i to je tako, to je sve dio kampanje”, uvjeren je predsjednik HSS-a Krešo Beljak.

Moguć novi ‘crni labud’

Dalija Orešković je, pak, uvjerena kako ona izbjegava kandidaturu da joj se ne bi postavljala škakljiva pitanja. No, štogod bio razlog, u HDZ-u su uvjereni da će ona osvojiti još jedan mandat, iako priznaju da postoji mogućnost novog “crnog labuda”, odnosno sabotaže iz vlastitih redova.

“To bi bilo jako loše i vjerujem da će se članovi moći nositi s takvom odgovornošću, ali ne isključujem tu opciju”, odgovorio je Jandroković na upit bi li Plenkovićevi protivnici unutar HDZ-a mogli sabotirati predsjednicu.