NOVINARI DEŽURALI PRED ‘SALONOM ZA MASAŽU’: Ono što su otkrili doista je uznemirujuće, stanari zgrade su s punim pravom uznemireni

Emisija Provjereno razotkrila je slučaj organizirane prostitucije u Zagrebu koja se odvijala u jednoj zgradi. Pod krinkom salona za masažu, ondje su se naplaćivale seksualne usluge, a kako susjedi tvrde, zgradom su se “muvali” sumnjivi ljudi, mahom muškarci. Klijenti su samo muškarci, a registracije: od diplomatskih, iz cijele zemlje pa do onih iz susjedne BiH. Ekipa Provjerenog dežurala je danima na parkiralištu i snimila sve: muškarce kako ulaze, a nakon pola sata zadovoljni izlaze.

Susjedi su duže sumnjali

Premda su sudjedi već duže vrijeme sumnjali da se u spomenutom stanu zapravo odvija prodaja seksualnih usluga, a ne masaža, nisu to mogli dokazati. Međutim, televizijska ekipa je uspjela u tome pa je reagirala i policija. Sve se odigrava po dobro uhodanoj špranci. Klijent stiže na dogovorenu lokaciju. S telefonom u rukama dolazi ispred stana i zove. Klijent ne ulazi odmah unutra nego tek nakon što pružateljice seksualnih usluga ustanove kroz poluotvorenu roletu da je sve u redu. Nakon toga slijedi drugi poziv i ulazak u stan. Za manje od pola sata zadovoljni klijent napušta zgradu i odlazi svojim putem. Na vratima stana stoji “Kozmetički tretman lica i tijela”, a susjedi su postali posebno zabrinuti nakon nekoliko susreta s klijentima salona. Jedan od susjeda ispričao je da su imali situaciju kada je jedan od muškaraca i “posjetitelja” salona mokrio pored ulaza te se neprimjereno ponašao. Zbog različitih prizora kojima su svjedočili u zgradi, opravdano su počeli sumnjati da im se u ulazu odvijaju “mutni poslovi”.

Djevojke vrbovali preko oglasa za posao

“Tu nema radnog vremena. Makar piše da se radi od 9 do 21, tu se dolazi i poslije 23 sata i zaključavamo stubišta poslije tih provala. Ne puštamo djecu van da se igraju ispred zgrade. Čujte, sve je povezano s tim. Ako je prostitucija, to vam je usko povezano i droga i trgovina ljudima i vrbovanja razno razna. Ne vidim tu ništa dobroga. Manje-više, roleta je uvijek spuštena, ali nikad do kraja, tako da se iznutra uvijek kroz neku rupicu može vidjeti tko to dolazi tako da one su zbilja oprezne što se toga tiče da ne bi netko zaletio u stan tko nije poželjan. Dolaze diplomatske tablice, strane tablice susjedne nam države Bosne i Hercegovine. Vikendom dolaze obično tablice koje su međugradske. Pula, Split, Rijeka i tako malo okolni gradovi Zagreba. Mislim da se odvija prostitucija u nekome, ajmo reći, blažem obliku, putem tih masaža”, govori susjed za Provjereno. U protekle dvije godine svega su se nagledali. Policiju su zvali u nekoliko navrata, ali prave reakcije nije bilo. Susjed priča da je dolazila i policija u nekoliko navrata na poziv drugih susjeda. Kaže da neki policajci čak nisu ni ušli unutra provjeriti što se događa.

Novinari dežurali pred ‘salonom’

Ekipa Provjerenog htjela je provjeriti “glasine” i sumnje susjeda pa su odlučili “dežurati” pa vidjeti. Mladić u skupom BMW-u dolazi oko 16 sati. Isprve mu ne otvaraju vrata. Nakon poziva kreće prema stanu i ulazi. Izlazi za 40-ak minuta. A nakon njega, jedan čiji je dolazak očito očekivan, ne prvi put.

Tijekom drugog dana dežuranja uslijedilo je lagano zatišje. Do 16 sati tek je nekoliko klijenata ušlo, a novinari su stekli dojam kao da su viđeni ispred zgrade. Uskoro izlazi muškarac od kojega smo uspjeli dobiti i broj telefona, jedinu ulaznicu za stan. Reporter provjerenog nazvao je broj. Javio se ženski glas. Prema dogovoru, za nekoliko minuta novinar je otišao do vrata. Nakon kratkog čekanja pred vratima, otvorila mu je djevojka od maksimalno 25 godina, odjevena u čipkasto donje rublje i štikle. U stanu je novinar razgovarao s djevojkom i tijekom priče mu stiže signal da se netko penje prema stanu. Tada je razgovor priveo kraju. Sve ono na što su susjedi sumnjali novinar je potvrdio. U njihovoj neposrednoj blizini pune dvije godine pružaju se usluge koje su ipak malo više od obične masaže. I nisu legalne. Na to su susjedi upozoravali i vlasnika stana.

Vlasnik tvrdi da mu je sve izgledalo ‘normalno’

Novinar je razgovarao i s vlasnikom koji tvrdi da bi prije došao da je znao što se ondje odvija. Zadnji put kada je bio, kaže, sve mu je izgledalo “normalno”. Ako vlasnik stana nije znao, policija je doznala o čemu se radi. Brzo su reagirali, a ono što su otkrili vrlo je ozbiljno. U salonu za masažu odvijala se prostitucija.

Iza svega stoji ženska osoba koja je podvodila dvije mlađe djevojke. Ona je oglasima pod krinkom masaže mamila i vrbovala druge ženske osobe, a potom ih poticala i za njih organizirala prostituciju u stanu. Uhićena je, predana pritvorskom nadzorniku i protiv nje je podnesena kaznena prijava.