Nakon sastanka stranaka vladajuće koalicije u utorak poslijepodne, u zgradi Vlade je pred novinare drugi put u dva dana izašao premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković odgovarajući mahom na ista pitanja novinara kao i prethodni dan. Jedino novo bile su tvrdnje objavljene u utorak ujutro u tjedniku Nacional, da se iz transkripata sms-poruka koje su slali glasnogovornik Vlade Marko Milić i glasnogovornik HDZ-a Zoltan Kabok šefu Uprave Hrvatskih šuma Krunoslavu Jakupčiću te glavnom tajniku HDZ-a Krunslavu Katičiću da zaključiti kako su posredovali u zapošljavanju nekih ljudi preko veze.

To, skandal oko navodno zagonetnih inicijala AP i druge goruće medijske teme Plenković je već drugi dan zaredom uporno nazivao ''netemama'' koje, po njemu, služe ''kreiranju kaosa u javnom i političkom prostoru''.

Premijer: Da ste jučer bili na presici, čuli bi

U jednom trenutku Plenkovića je jedan novinar, koji se nije predstavio, upitao je li na sastanku s koalicijskim partnerima bilo riječi o tome tko je 'AP'.

''To smo jučer apsolvirali. Vi niste bili u HDZ-u (na konferenciji za novinare nakon sjedndice Predsjedništva HDZ-a, nap.a.). Da ste bili, čuli bi', osorno je odgovorio Plenković novinaru.

''Gospodin Bačić vas je a priori branio, gospodin Malenica isto. Kako se sad oni osjećaju? Proturječili ste im…'' - nastavio je ovaj ispitivati premijera.

''U kom smislu smo im proturječili?'' - presjekao ga je Plenković protupitanjem.

''Rekli ste jučer na pressici da se pretpostavlja da se to odnosi na vas'', pojasnio je novinar ne dajući se otepsti.

Novinar: Zašto mislite da su to neteme?

''Pa dobro, kako će oni ili ja znati što netko drugi piše. Mi to niti vidimo, niti znamo, možemo samo čitati kao i vi i zaključivati. Anthony Perkins. Super je kad netko iz vaših redova spominje Psiho iz šezdesete. Norman Bates', uzvratio je Plenković.

''Koji su to moji redovi. Na koje redove mislite'', opet se nije dao novinar.

''Pa medijske redove. Vi niste bili na presici jučer i još najbitnije ne pratite'', mentorski mu je odgovorio premjer.

''Nabrajali ste neteme i rekli ste da su netema afera softver, vjetroelektrane, AP… Zašto mislite da su to neteme za hrvatsku javnost'', žilav i konkretan je bio novinar.

''Ja to nisam rekao. Odakle ste to sad izvukli'', protupitanjem je uzvratio Plenković.

'Mislite da istraživanje korupcije i takve teme nisu…', pokušao je nastaviti novinar.

Premijer: Ovo sve što je bačeno u eter je netema

Na to ga je Plenković prekinuo i rekao: ''Vidim, dobro ste manipulativni i čestitam vam na tome. Niste Anthony Perkins, niste Norman Bates, ali da manipulativo koristite ovo što sam rekao - svaka čast. A dolazite iz takve televizije gdje dobro znamo da je to modus operandii. Prema tome, ne možete me citirati za nešto što uopće nisam spomenuo.''

''Kako ne? Evo ja sam zapisivao…'', kazao je novinar pa krenuo premijeru čitati što je zapisao.

''A što ste maloprije spominjali? Slabo bi vi sa mnom na sudu prošli'', opet ga je ovaj prekinuo.

''Je li to netema ili tema po vama'', posve konketno je na to upitao novinar.

''Ovo sve što je u eter bačeno je netema'', odgovorio je Plenković.

Novinar: Tko procjenjuje što je tema, a što netema?

''Pa kako to? Tko to procjenjuje'', nastavio je ljubopitljivi novinar.

''Pa lijepo, ja procjenjujem kao predsjednik Vlade, čelni čovjek HDZ-a i parlamentarne većine već sedmu godinu. I onda gledam što je bitno i relevantno za građane i gospodarstvo iz kuta nas koji radimo nešto korisno za državu. I gledam što kažu ovi koji su kontra nas, koji hoće u javnom i medijskom prostoru staviti teme koje nisu teme. To je bit'', ustvrdio je Plenković.

''Dobro, ja bih se s vama čak u nekim stvarima složio da neke teme nisu teme…'', kazao je novinar.

Na tu je popustljivost, Plenković sarkastično uzvratio: '''Bravo, uzet ćemo vas onda za asistenta Marku (Miliću, glasnogovorniku Vlade).''

Novinar se još jednom nije dao.

'''Prepiska između bivše ministrice i bivše gradonačelnice u kojoj se spominjao AP... Da baš to nije tema, na temelju čega ste to procijenili'', upitao je.

''Pa netema je, nema ništa relevantno tu'', lakonski je još jednom presjekao Plenković nakon čega je konferencija za novinare bila završena.