Ne stišavaju se reakcije na izbor novog predsjednika Vrhovnog suda. Nakon ustavno-pravne zavrzlame sa Zlatom Đurđević, koja naposljetku nije prošla izglasavanje u Saboru, suci Vrhovnog suda odbili su drugi prijedlog predsjednika Zorana Milanovića, suca Radovana Dobronića. Velikom većinom su podržali kandidaturu trenutnog vršitelja dužnosti Marina Mrčele.

Na sve su se osvrnuli novinari N1 Hrvoje Krešić i Nove TV Mislav Bago, koji je rekao da mišljenje doneseno na Općoj sjednici Vrhovnog suda nije obvezujuće, ali je očekivano.

“Trebamo razbistriti činjenicu da suci žive u nekakvom svom balonu. Gospodin Mrčela je vodio Greco u Hrvatskoj. Natjecao se da preuzme Greco unutar EU, ako se ne varam dobio je tri ili četiri glasa, a vodio je to 10 godina. Očekivano, Na Vrhovnom sudu su svi suci kompanjoni i pajdaši i bolje imati svoga nego nekoga izvana tko bi možda to prodrmao”, rekao je Bago za N1.

Sramotno je, kaže on, da s Vrhovnog suda dolaze informacije da je sudac Dobronić neorganiziran i autističan. “Imali smo da je prva kandidatkinja pala zbog procedure, drugog ćemo možda zbog karaktera, hoćemo li trećeg kandidata smjenjivati zbog boje očiju”, pita se Bago.

Krešić se, pak, pita kakve su menadžerske sposobnosti suca Dobronića. “Sve ono što zasad znamo o Dobroniću jest da je on jedan od onih arhetipskih sudaca koji ne želi s nikim razgovarati da to ne bi utjecalo na njegovu presudu. On se ne libi preuzeti teške predmete. Ne znamo kakvi su njegovi menadžerski kapaciteti i potencijali, ali će imati dovoljno simboličkog, moralnog i profesionalnog kapitala, kojim će moći jamčiti da će se nešto promijeniti”, zaključio je Krešić.