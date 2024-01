Saborski zastupnik Mosta Nikola Grmoja danas je na Facebooku najavio da će u ponedjeljak u Saboru na konferenciji za medije iznijeti navodna saznanja i informacije o, kako piše, "nizu teških kaznenih djela kojima je Plenkovićev povjerenik u Agrokoru Fabris Peruško oštetio Fortenovu u korist tajkuna Vujnovca".

Samo sat kasnije na Grmojinu se najavu referirao Marin Vlahović - novinar preko kojeg je posebni savjetnik ministra gospodarstva Jurica Lovrinčević Mostovom saborskom zastupniku proslijeđivao insajderske informacije o trgovini plinom, a zbog čega je na koncu Plenković smjenio i Lovrinčevića i ministra Davora Filipovića - poručivši da je Grmoja jadnik koji krade tuđe ideje.

"Postoje lopovi koji otimaju javnu imovinu i novac, ali i oni koji kradu tuđi rad, otkrića, ideje i to ne radi toga da istinski nešto učine, već da dobiju na političkoj popularnosti i značaju. Ljudi koji kradu novac i ljudi koji kradu rezultate tuđeg rada, rizika i pameti, jednako su štetni za državu i društvo", tvrdi Vlahović, donedavno bliski Grmojin suradnik te u podužoj objavi na Facebooku objašnjava zašto Mostovog zastupnika smatra krivim za "krađu intelektualnog vlasništva".

"Nikola Grmoja je za sutra bombastično najavio tiskovnu konferenciju na kojoj će navodno iznijeti informacije o tome kako je Fabris Peruško protuzakonito pomagao Pavi Vujnovcu da preuzme Fortenovu. Grmoja zna da je to otkriće moj autorski rad koji sam prezentirao, prvo u emisiji "Kreatori istine", a onda u epizodi emisije "Istražitelj", koja je i dalje dostupna na Youtubeu. Sva saznanja i svi dokumenti, uključujući one iz Mađarske i koje je objavio Index, pribavljeni su određenim kanalima preko mene, odnosno mojih suradnika. Uostalom, Grmoja za ovu priču zna mjesecima, kao i za neke druge koje sam mu dao, međutim, on u tim predmetima nema ozbiljnih namjera. Vidim da opet pretenciozno prijeti istragama i zatvorom, a kladim se da nije niti proučio sve dokumente i ugovore."

"Takva intelektualna lijenost, samohvala i nekorektan odnos prema ljudima, dakle svojatanje tuđih rezultata, glavni je razlog zašto više, ni na koji način, ne surađujem s Mostom i nisam mislio taj odnos dalje komentirati, ali neću dopustiti da se na diletantski način koristi mojim radom. Za deset godina bavljenja politikom, osim galame, na žalost, nije proizveo ništa konstruktivno i sada sutra misli otkrivati aferu koju sam otkrio prije skoro godinu dana i za koju on sam zna barem pola godine. Blago rečeno, to je intelektualna krađa i jadno ponašanje", poručio je Vlahović.

