JEDAN HND-ov SPORAN IZBOR IZAZVAO LAVINU REAKCIJA: Novinar odlučio vratiti svoju nagradu: ‘Odbijam biti u tom društvu’

Nakon što je Hrvatsko novinarsko društvo (HND) u povodu Svjetskog dana slobode medija jučer u Zagrebu dodijelilo godišnje nagrade za 2017., novinar Novog lista Boris Pavelić poručio je da će HND-u vratiti nagradu koju je on dobio 2002. godine.

‘Izvještavanje Ivane Petrović, blago rečeno, nije bilo profesionalno’

Pavelić je nagrađen za seriju reportaža iz tranzicijskih zemalja pod nazivom “Probuđene demokracije”, a nagradu vraća nakon što je jučer u kategoriji televizijskog novinarstva nagrađena novinarka Nove TV Ivana Petrović. Njezina se nagrada odnosi na izvještavanje sa suđenja šestorki Herceg-Bosne na Haškom sudu.

‘Nagradu vraćam jer odbijam biti u društvu s novinarima koji se samo tako zovu. Protiv Ivane Petrović osobno nemam baš ništa, ali njezino izvještavanje s izricanja pravomoćne presude šestorici osuđenih za ratne zločine nad Bošnjacima u takozvanoj Herceg-Bosni, blago ću reći, nije bilo profesionalno. Ne znam na temelju kojih su kriterija odlučili članovi ocjenjivačkog odbora nagrade za televizijsko novinarstvo, ali njihova je odluka pogrešna, i HND bi je trebao povući. Dok se to ne dogodi, vraćam HND-u svoju ‘Zagorku’ iz 2002, tek da ostane zabilježena moja indignacija nad ovolikom zabludjelošću naše jadne struke i pozivam kolege da učine to isto’, rekao je Boris Pavelić, javlja Novi list.



Documenta: Ovogodišnja dodjela Nagrade Marija Jurić Zagorka promašaj HND-a

Da je nagrada Ivani Petrović pogrešna, smatra i Udruga Documenta – Centar za suočavanje s prošlošću. Priopćili su da je dodjela nagrade HND-a Ivani Petrović promašaj, obezvređivanje same nagrade i uvreda profesionalnim novinarima.

Podsjećaju da se u obrazloženju nagrade govori o “analitičkom i besprijekornom izvještavanju” Ivane Petrović i to “u vrlo potresnom danu, u kojem se uživo svjedočilo samoubojstvu generala Slobodana Praljka” te da se posebno naglašava ekskluzivnost u izvještavanju Ivane Petrović, koja je prva javila “kako je general Praljak umro u sudnici, a ne u bolnici”. Nažalost, ocjenjuje Documenta, ona u svojim izvještajima prilikom izricanja presude u predmetu Prlić i dr., kao i tijekom samog suđenja, nikada nije svojim gledateljima pružila analitičko i objektivno sagledavanje činjenica. “U njezinim izvještajima, što je lako provjeriti, potpuno su izostali iskazi žrtava tijekom dugogodišnjeg suđenja, opis njihova stradanja, dokumentarne snimke kojima se to stradanje ilustrira i dokazi koji potkrepljuju njihovo svjedočenje,” tvrdi Documenta.

“Gledateljstvo Nove TV kroz izvještaje Ivane Petrović ostalo je uskraćeno za objektivnu sliku stradanja nedužnih civila, Bošnjaka i Hrvata (srednja Bosna), svih onih koji su unutar 30 BiH općina tako zamišljene tzv. Herceg Bosne trpjeli zločine, deportacije i mučenja u logorima. U Haagu se tijekom izricanja presude u predmetu Prlić i dr. nalazila velika skupina logoraša i žrtava iz Mostara i drugih dijelova BiH, od kojih su neki svjedočili u ovom predmetu kao važni svjedoci. Unatoč njihovom prisustvu, urednica Nove TV nijednog predstavnika žrtava nije uvrstila u svoje izvještaje i javljanja uživo. Za profesionalnog novinara to je sasvim nedopustiv propust. A ako se ne radi o propustu, onda se radi o propagandisti, a ne o novinaru,” poručuje Documenta.

‘Takav način izvještavanja je na rubu javnog poticanja na nasilje i mržnju’

“U namjere Ivane Petrović ne može se ulaziti, ali novinski izvještaji sa suđenja koji a priori negiraju argumente tužiteljstva, iskaze žrtava i sudskih eksperata, a uvažavaju i prenose isključivo argumente obrane, profesionalno su manjkavi, a, u slučaju ovakvih suđenja, i društveno štetni jer, negirajući zločine koji su se u stvarnosti dogodili, onemogućuju društvu da se oslobodi politike koja je do zločina dovela. Svoje izvještavanje o osuđujućoj presudi i samoubojstvu generala Praljka pri izricanju presude, Ivana Petrović završava ostrašćenim i huškačkim komentarom koji je nedostojan novinara: ‘… ako to tako nastavi, tko će nam čuvati ovaj uski dio granice od Splita do Prevlake? Prema ovoj presudi, vjerojatno mudžahedini povratnici iz Sirije’”, stoji u priopćenju.

Documenta ocjenjuje da “novinari koji izvještavaju na ovaj način, svoje medijske kuće dovode na rub onoga što Kazneni zakon zove javno poticanje na nasilje i mržnju, posebno st. 4 koji govori o negaciji, umanjivanju značaja ili javnom odobravanju zločina protiv čovječnosti, zločina agresije, ratnog zločina.”