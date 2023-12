O nelogičnostima u slučaju Hodak za RTL Direkt govori iskusni novinar crne kronike, Dušan Miljuš, piše Danas,hr.

Vjeruješ li ti 15 godina kasnije da ju je ubio Šlogar?

"Da, imamo pravomoćnu presudu, neosporne dokaze koji pokazuju da se poklapaju - poklapa se pištolj, čahure, tragovi s mjesta događaja. Imamo i priznanje, ali uvijek imamo i ono "ali".

Imamo i priznanje, ali puno toga djeluje nelogično. Policija nađe beskućnika koji u sjeniku drži pištolj?

"I premijer i predsjednik su rekli da je u pozadini mafijaško ubojstvo. Dva mjeseca nakon toga ubijen je Ivo Pukanić. Imamo zaključak sektora krim policije od 22. prosinca koji kaže da su oba slučaja povezana, da bi pozadina mogao biti članak iz Nacionala vezano za generala Zagorca da je propao posao od 300 milijuna kuna. To je službeni dokument koji nitko nije demantirao. Normalno je kad postoji situacija da odjednom niotkud pojavi se osoba koju nitko ne bi doveo u vezu. Ostaje stotinu upitnika iznad glave."

Vjeruješ li da su moguće da su dva ubojstva koja i dalje nakon 15 godina izazivaju pažnju povezana?

"Osobno se sjećam i imam fotografsko pamćenje tablica. Sjećam se tamnoplavog BMW-a ugarskih tablica koje sam u to vrijeme viđao u tom dijelu grada. Sad nakon 15 godina imamo informaciju da je vezano za ubojstva Pukanića bugarski državljanin uplatio novac Sretenu Đuroviću vezano za ubojstvo Ive Pukanića. Ta bugarska veza nesporno postoji, policija je sama tvrdila da Robert Matanić, osuđen kasnije za ubojstvo Ive Pukanića, na dan ubojstva hodak nije imao alibi. Zanimljivo."

Je li bilo propusta policije? Faber kaže da nema ni promil šanse da Šloga nije ubojica. Čini se da ipak nije bilo ili?

"Bilo je, to je u spisu utvrđeno. Mladen Šlogar kad je doveden u policiju fotografiran je u svojoj odjeći, što je pravilo policije. Imao je šal i kasnije toga šala nije bilo u materijalima koji su dostavljeni na vještačenje u Vučetić. Po onome kako ga je nosio, bilo bi logično, iako je prošlo vremena, na odjeći bi bilo, to govori i vještak mastrace, po nekakvoj dinamici stvari više biti barutnih čestica kojih je bilo svega nekoliko, pogotovo u džepu jakne u koji je navodno spremao pištolj. U njegovoj priči, koliko god motiv imao neka svoja i logična objašnjenja, i u nalazu vještaka psihijatara, ipak ima rupa. Ja sam zatražio podatak kad sam pročitao da je rekao da je cijelu noć hodao i spavao kod Zaprešića gdje je padala kiša. Tražio sam i dobio podatak DHMZ-a da 16 dana prije tog ubojstva i u tom vremenu nije kap kiše pala u Zagrebu i okolici."

Ima puno rupa, rekao je da je pobjegao kroz stražnji izlaz, a nije mogao. Tako je. Ima taj zid, vjerojatno bi ga netko i vidio. Ima puno stvari koje pobuđuju sumnju, famozni odlazak po šampon protiv prhuti. Koji beskućnik ide u luksuznu parfumeriju?

"Policija je provjeravala i utvrdila da nikad nije bio u toj trgovini. Da je bio, vjerojatno bi ga netko s obzirom na specifičnu fizionomiju vjerojatno sjetio. Ali opet imamo grickalicu koja mu je vjerojatno slučajno ispala da je na njoj nađen njegov DNK. Sad da mu je netko podmetnuo baš na tom mjestu. Ima tih elemenata koji daju zaključak da je po strukturi ličnosti zaostao, što je i psihijatar napisao, u narcističkom bijesu koji kod takvih ljudi može biti neki poseban okidač da mu se zamračiLo i jednostavno napraviP nešto što ne bi vjerovali da bi netko napravio."

Jesu li mu na poligrafu postavili prava pitanja? Je li ga netko pitao je li ubojstvo naručeno?

"Nije. Ne znam zašto ga to nitko nije pitao. Ako ga je netko pitao - Jeste li pucali u žensku osobu, jeste li pucali u prsa i ako su odgovori bili pozitivni, što je onda policiji bio nekakav trigger da vjeruje da je on počinitelj, zašto ga nitko nije pitao - Je li ubojstvo osobe u koju ste pucali naručeno. Znate li tko je naručitelj? Pa eventualno i ponuditi imena nekih naručitelja pa bi vidjeli kako bi reagirao na ta pitanja."

Šlogar je ovo ljeto umro u zatvoru. Misliš li da bi nekom nešto rekao da je dao da stvarno postoji mogućnost da je to netko naručio?

"Upravo to. Šlogar je bio u zatvoru od od 2008. U tih petnaest godina bio je nešto malo u Remetincu, poslije u Lepoglavi. On je bio čudak i osobenjak, kako za života, tako i na izdržavanju kazne. Nije imao obitelj. Nije trebao nikog zaštititi, ako je mislio da netko nešto zna da može, odati na kraju života, ne bi bilo razloga možda da to i ne kaže."

A s druge strane nije imao ni lipe. Pretpostavka je da je to napravio (ubio po narudžbi op.a), da bi mu netko platio neke novce?

"Jedino što je uspio za vrijeme izdržavanja kazne ishoditi neku mirovinu koja je bila mizerna, koju je trošio na neke svoje osobne potrebe i to je to."

Ti ga se osobno sjećaš s terena Mladost još iz '90-ih?

"Sjećam ga se. U to vrijeme nije bilo mobitela. Znao sam termine, recimo kad Hodak igra tenis na Mladosti, ako ga nešto trebaš, ako je nešto hitno, tamo ćeš ga sigurno naći. Kako smo ja i tadašnji moj urednik tražili neke terene gdje bi igrali, onda sam pitao Zvonka 'tko tu…'. veli: Pitaj Žilu On ti je glavni. Zapravo, nakon skoro 20 godina to je bio sasvim drugi. On je relativno dobro živio od hendlanja tgerena. Tamo su ipak dolazili ljudi iz politike, iz biznisa. Naravno, kad je ostao bez tog posla, njemu se život okrenuo naopako - sve onako kako su ga psihijatri opisali. I on je sebi vjerojatno pridavao neku veću važnost u svojoj nekakvoj poziciji koju je imao, nego što je to stvarno bilo tako. Sjećam se nakon ubojstva i njegova uhićenja radili smo rekonstrukciju i sjećam se da sam pričao s jednim čuvarom na Glavnom kolodvoru koji se sjetio da ga je našao u jednom vagonu gdje je spavao kao beskućnik. Nije on sad bio nešto posebno grub prema njemu, ali on mi je rekao da prosoviram mozak."

Znači moguće po svemu što smo zapravo čuli o profilu - da nema empatije, nikakve osjećaje, bio je totalno hladan na izricanju presude?

"Moguće je moguće. Pravomoćna je presuda."

Misliš li da ćemo ikad saznati što se stvarno dogodilo s tim slučajem i da li je uopće moguće da je to stvarno bila neka mafijaška likvidacija?

Vidjeli smo kako je sve završilo, s obzirom na sve sumnje i kad bi danas opet pitali i radili neke ankete, mislim da više od 70 posto ljudi ne bi vjerovalo u to da da je to doista tako. Ali mislim moguće. Nemamo zasad neke dokaze da nešto stoji iza toga. Možda ćemo jednom imati, ako je nešto bilo.