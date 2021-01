NOVINAR KOJI JE OBJAVIO SNIMKU KOJA TERETI HDZ-OVCA TUŠEKA: ‘Napadi na Šimunića i mene pokušaji su ušutkavanja’

‘Planiraju nas teretiti da smo nejavni razgovor učinili javnim. Nikad nisam imao kaznenu prijavu, ali ako je zbog ovoga baš se veselim. Prvu snimku smo objavili zbog javnog interesa, a i drugu također’, kaže novinar 24sata Ivan Pandžić

Novinar 24sata Ivan Pandžić, koji je početkom tjedna objavio tekst i snimku razgovora nezavisnog vijećnika iz Oroslavja Viktora Šimunića s predsjednikom krapinsko-zagorskog HDZ-a Žarkom Tušekom, osvrnuo se na tvrdnje Tušekovog odvjetnika da je snimka kazneno djelo jer je neovlašteno snimljena, ali i na čitav slučaj. Podsjetimo, na snimci Tušek nudi Šimuniću potrebnu logistiku za lokalne izbore tražeći zauzvrat podršku HDZ-u u preuzomanju vlasti u Krapinsko-zagorskoj županiji.

‘Šimunić je htio pokazati kako stvari funkcioniraju’

“Viktor Šimunić je jedan mladi čovjek i jedan pošteni radnik, jedan od nas. On je jako znatiželjan, vidio je da nitko nije napravio analizu tko prima vijećničke naknade. On je poslao više od 500 upita gradovima i županijama, iako to nije u njegovom opisu posla. Njegova analiza je pokazala puno toga. On je pokazao jedan propust sustava koji je bio nevjerojatan. On je dobio propusnicu za odlazak u Zagreb u crkvu na Badnjak, a Stožer nije htio dati propusnicu čovjeku koji je trebao njegovati bolesnu majku”, kazao je Pandžić gostujući na televiziji N1.

Pandžić tvrdi da je Šimunić snimanjem razgovora s Tušekom htio samo pokazati kako stvari funkcioniraju i kako se nude javne pozicije.

“Onda ti ljudi još dovode svoje ljude pa ti dovedeni ljudi dovode svoje ljude pa buja administracija. Tamo imamo manjak radnika i višak zaposlenih. Ima puno ljudi koji ne moraju raditi ništa jer su došli na ovakav način”, ističe.

‘Snimku smo objavili zbog javnog interesa’

Tušekov odjetnik najavio je Pandžiću kaznenu prijavu, a novinar 24 dsata kaže kako ga čudi da isto nije učinio i odvjetnik požeškog gradonačelnika Darka Puljašića, kojem je također otkrivena afera.

“Planiraju nas teretiti da smo nejavni razgovor učinili javnim. Nikad nisam imao kaznenu prijavu, ali ako je zbog ovoga baš se veselim. Prvu snimku smo objavili zbog javnog interesa, a i drugu također. Gospodin Tušek je lagao da ništa nije nudio, pa smo objavili snimku. Svi ti pokušaji minorizacije i napada na Viktora i napada na mene pokušaji su ušutkavanja. To im neće proći što se tiče naše redakcije. Nakon dvadeset godina rada i tema koje sam napisao, nema veće sreće ako bi morao kazneno odgovarati, pa neka se pokaže u kakvoj državi živimo”, rekao je Pandžić.

‘Nije izvučeno iz konteksta, Tušek je imao plan’

Osim toga, Tušekov odvjetnik tvrdi da je Pandžić poticao Šimunića na kazneno djelo, što je, kaže novinar 24 sata, kleveta i laž.

“S druge strane, imaju snimku koju mogu poslušati i sve je jasno u njoj. Snimka traje sat vremena. Ovo nije izvučeno iz konteksta. Gospodin Tušek je izašao s planom, ne govori Viktor Šimunić ništa. On je mislio da će ga probati ušutkati. To je jedan odgovaran čovjek i odgovorna osoba”, kaže Pandžić.

Inače, Šimunić se jučer odazvao pozivu USKOK-a kojem je predao snimku razgovora s Tušekom i HDZ-ovim gradonačelnikom Oroslavja Emilom Gredičakom. Tušek nije osporavao autentičnost snimke, ali tvrdi kako nije pokušavao trgovati utjecajem, te osporava način na koji se snimka tumači u javnosti.

