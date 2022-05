Novinar Večernjeg lista Hassan Haidar Diab je zbog teksta o čečenskom vođi Ramzanu Kadirovu početkom travnja dobio prijetnje ruskih diplomata zbog kojih je pod policijskom zaštitom, a nakon izvještaja SOA-e i MUP.

Prijetnje ruskih diplomata nastavile su se i nakon njihova protjerivanja iz Hrvatske sa zasad posljednjom porukom savjetnika za medije u ruskom veleposlanstvu Matveja Sidorova koju je Diab dobio uoči Svjetskog dana slobode medija - 3. svibnja.

'Ponašali su se kao mafijaško udruženje'

“Prijetnje su stigle iz veleposlanstva Rusije, sada su to već bivši diplomati. Ostao sam zaprepašten, šokiran na koji način komuniciraju diplomati. Mislio sam da su oni viši nivo, no oni su se tada ponašali kao kriminalna organizacija, mafijaško udruženje koje te prijetnjama pokušava spriječiti”, rekao je Haidar Diab za N1.

'Proglašavali su me rusofilom, sad sam odjednom natofil'

Svojevremeno je pisao da je ruska uloga u ratu u Siriji bila pozitivna. Tada su ga, kaže, svi proglasili rusofilom. “Ne može se usporediti ono što se dogodilo u Siriji s ovime u Ukrajini. Ja sam objektivan novinar, bit ću uvijek, bez obzira na posljedice. Ako sam pozitivno pisao o njima u Siriji, o njima u Ukrajini ne mogu… Njihova uloga, vojna operacija, agresija, kako god to zvali, oni su napali tuđu zemlju, ruše gradove, ubijaju žene i djecu… Što da pišem o tome? Kakav bi to bio čovjek koji vidi sve zastrašujuće slike, da pišem pozitivno o ruskoj ulozi?

Možda su navikli da uvijek pišem pozitivno o njima, a sad sam odjednom od rusofila promijenio dres i postao sam natofil. Što je poanta, oni su rekli da će ratovati kao u Siriji, ja znam kako ratuju Čečeni. Znam što je Kadirov radio u Siriji i kako oni ratuju. To ih je valjda pogodilo jer sam iznio neke stvari. Čečeni – to znači sravnati gradove sa zemljom i to se dogodilo”, rekao je novinar VečernjegIspričao je kako je došlo do prijetnji.

Jasna poruka: 'Poslat ćemo tvoj tekst osobno Kadirovu'

“Ja sam tom liku, koji mi je poslao prijetnje, nudio intervju… Kad sam mu poslao pitanja, teška pitanja, nije htio dati intervju. Zvao me zbog teksta i rekao ‘mi ćemo prevesti tekst i poslati tekst Moskvi. Poslat ćemo ga na ruke Kadirovu’. Pitao sam znači li to da mi prijete, on je rekao da interpretiram kako želim. Odmah sam zvao glavnog urednika, on je poludio, zvao sam policiju, ministra Božinovića, on me pitao kad je to bilo, rekao sam prije pola sata. Rekao mi je ‘što još čekaš, nemaš pojma s kim imaš posla’. Odmah sam zvao ravnatelja policije, otišao na odjel za terorizam. Još dok sam bio tamo zvala me žena i pitala što se događa, da je policija došla do kuće”, rekao je.

Osobnu policijsku zaštitu ipak ne želi. “Fizičku zaštitu iskreno ne bih htio. Neka oni kod mene doma čuvaju moju obitelj. Prošao sam sve i svašta, sad da imam dva-tri policajca uz sebe, ne znam, nisam navikao na takve stvari i želim živjeti slobodno”, rekao je Haidar Diab.