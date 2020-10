NOVINAR ISPROBAO NOVE 15-MINUTNE TESTOVE NE KORONU: Evo koliko koštaju, jesu li pouzdani i kako djeluju

Test će biti koristan u hitnim slučajevima, primjerice kod prometnih nesreća kada treba brzo saznati je li netko inficiran ili nije

Stigao je novi test na koronavirus koji u 15 minuta otkriva je li osoba pozitivna. Budući da se rezultati postojećeg testa koji stoji više od tisuću kuna čekaju više od 48 sati, ovo je velika stvar.

Novinar RTL-a među prvima u Hrvatskoj se testirao novim antigen testom. Prvo se uzima bris, zatim se on stavlja u otopinu te u njoj stoji jednu minutu. Potom se stavlja trakica i kreće čekanje – 10 minuta.

“Ovo je novi antigen test koji se sada uskoro pojavljuje na tržištu. On određuje prisutnost virusnog proteina. Radi se o nukleokapsidnom proteinu samog virusa. To je brzi test i njegova svrha je da u relativno malo vremena dobijemo odgovor ima li čovjek virus ili ne”, rekla je Tanja Bobetić-Vranić, ravnateljica Poliklinike za medicinsko-laboratorijsku dijagnostiku.

Nakon deset minuta test je pokazao kako novinar Goran Latković nije pozitivan na koronavirus. Trakica je pokazala samo kontrolnu crtu.

Neće pronaći virus kod asimptomatskih osoba

Test bi trebao koštato od 250 do 350 kuna. No, osjetljivost mu je niska pa neće pronaći virus kod asimptomatskih osoba. “Svjetska zdravstvena organizacija je negdje 11. rujna ove godine izdala priopćenje u kojem kaže da ovaj novi test služi za dokazivanje virusnog proteina, ali samo kod onih osoba koje pokazuju određene simptome Covida-19”, kaže Bobetić-Vranić.

Test će biti koristan u hitnim slučajevima, primjerice kod prometnih nesreća kada treba brzo saznati je li netko inficiran ili nije.

Prije nego uđe u upotrebu, test će proći provjeru. “Mi provjeravamo test tako da prethodno poznate uzorke pozitivne i negativne testiramo s tim novim testom. Naravno, onda uspoređujemo rezultate. Može se raditi ponovna procjena, takozvana dvostruka provjera ili između dva laboratorija. “, rekla je Sunčanica Ljubin Sternak, voditeljica odjela za molekularnu mikrobiologiju NZJZ-a dr. Andrija Štampar.

Isprobao i serološki test

Osim brzog testa na koronavirus, novinar je isprobao i serološki test. Izvadili su mu krv, jednu kap stavili u test, a nakon toga dodali reagens. Rezultat je stigao nakon 15 minuta, a pokazao je da reporter nema antitijela.

“Serološki testovi nam upućuju je li se osoba srela u prošlosti s virusom i kreirala određeni imunosni odgovor. Dakle, antitijela nema, onda se niste niti sreli. Ovaj test je samo informacija jeste li se sreli s virusom, ali nipošto ne govori jeste li zaraženi”, kaže Bobetić Vranić.

Cijena serološkog testa je 300 do 350 kuna, no ima ih od 150 pa sve do 800 kn.