NOVINAR INDEXA PROGLAŠEN KRIVIM ZBOG VRIJEĐANJA POLICAJACA! Zbog komentara ‘ACAB’ dobio 200 maraka kazne

Zbog tvita s vulgarnim prepjevom pjesme Vila Velebita sudit će mu se u četvrtak

Novinar Index.hr-a Gordan Duhaček proglašen je krivim na Prekršajnom sudu u Novom Zagrebu zbog tvita u kojem je komentirao jedan slučaj postupanja policije iz Zadra, uz pogrnu kraticu “ACAB”. Sudac ga je zbog vrijeđanja policije kaznio s 200 njemačkih maraka, odnosno 754 kune.

“Bilo je jako bizarno. Ja sam jutros trebao letjeti za Leipzig, mene su na Plesu odveli sa strane, doznao sam da postoje neki optužni prijedlozi. Otamo su me odvukli na Trešnjevku gdje su me zatvorili u ćeliju iza rešetaka. I onda sam u nekom trenutku shvatio da sam uhićen, a da mi nikad nitko to nije rekao. Kad su već donijeli odluku da će me optužiti, onda me tek policajac pitao imam li što reći u svoju obranu. Ja sam rekao da nemam kad su oni već donijeli odluku. Onda su me vratili u ćeliju, a potom odveli i na Prekršajni sud”, rekao je Duhaček okupljenim novinarima ispred Prekršajnog suda u Novom Zagrebu.

PRIVEDEN NOVINAR INDEXA! O svemu se oglasila i policija; evo za što ga terete

Zaračunali mu i boravak u pritvoru

Uz tu kaznu, Duhaček je rekao i kako će mu zaračunati 300 kuna zbog boravka u pritvoru te je najavio da će se žaliti na tu odluku. Zanimljivo je da će mu po drugom optužnom prijedlogu, zbog vrijeđanja moralnih osjećaja građana, sudski postupak biti održan u četvrtak. Naime, tereti ga se da je satiričnom pjesmicom “Govna Velebita”, kojom je htio upozoriti na sve veći broj slučajeva zagađenja voda fekalijama, uvrijedio dio građana.

“U vezi te satiričke pjesmice koja jest vulgarna, ja sam u svojoj obrani iznio da postoji jedno priznato djelo hrvatske književnosti koje se zove ‘Govnijada’. Ispada kad bih ja tvitao to slavljeno djelo koje se izučava na faksu da bih ja završoio na počliciji zbog vrijeđanja moralnih osjećaja građana”, konstatira Duhaček.

Pogledaj fotogaleriju

Uručili mu dva papira

Opisuje kako su mu u subotu na graničnom prijelazu s BiH uručena dva papira, na kojima je pisalo kako se danas ujutro treba javiti u policijsku postaju u Heinzelovoj. Napominje kako je to učinio jučer oko 14.30 te da je ostavio sve podatke i da mu je policajac rekao da je “sve u redu, da mogu slobodno putovati i da se javim policiji kad se vratim iz Leipziga”.

No, dogodilo se suprotno, zbog čega je ogorčen.

“Mislim da je jako čudno to što je Hrvatska postala. Ako napišeš ‘ACAB’ ili vikneš u pravcu premijera ‘Ćaća’ ili kažeš ‘HDZ lopovi’ završiš iza rešetaka. Mislim da toga nema nigdje u Europskoj uniji. To se jednostavno ne radi. Ne mogu vjerovati da je policija uopće postupala po ovom svemu i mislim da je sve trebalo ostati na policijskom nivou i da je policija trebala reći: ‘Ovo su gluposti, idem se bavit nečim drugim.’ Danas se sa mnom bavilo neki sedam ili 10 policajaca. Oni su potrošili od sedam do 10 ljudi, cijeli radni dan da bi se bavili, zapravo, ničim”, konstatirao je kažnjeni novinar.