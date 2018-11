NOVIH 19,5 MILIJUNA JE SITNICA: Plenkovićev zakon stvorio je 10.000 ratnih invalida, a najveći trošak nitko ne može ni izračunati

Ministarstvo branitelja u 2019. imat će budžet od 1,154 milijardi kuna što je povećanje od 19,5 milijuna za prošlu godinu. No, ključni trošak predstavlja Zakon o braniteljima zbog kojeg rapidno raste broj onih koji žele povlaštenu mirovinu. Koliko će iznositi taj trošak, nemoguće je izračunati

Ministarstvo branitelja će u 2019. godini dobiti 19,5 milijuna proračunskih kuna više, prema prijedlogu proračuna za sljedeću godinu, pa će tako budžet ministarstva iznositi 1,154 milijardi kuna.

Najveći dio od novih 19 milijuna kuna odnosi se na izgradnju veteranskih centara, mjera za zapošljavanje branitelja, obnovu memorijalnog groblja u Vukovaru i nabavku strojeva za posslove traganja za posmrtnim ostacima nestalih osoba iz Domovinskog rata, kaže ministar Tomo Medved, piše Jutarnji list.

U MINISTARSTVO BRANITELJA SE SLIJEVAJU NOVI MILIJUNI: ‘Sve je to u skladu s našim projekcijama, gradit ćemo veteranske centre’

Novi zakon donio brojne povlastice

Kaže i kako će do kraja ove godine potrošiti manje novca od onog što je bilo planirano proračunom. “Ove uštede razbijaju teze o navodnoj ugrozi za državni proračun zbog stupanja na snagu novog Zakon o hrvatskih braniteljima”, citirao je isti list u svom tiskanom izdanju od petka ministrovu izjavu.

Ministar je uoči sjednice na kojoj je prijedlog proračuna usvojen kazao kako će najviše od 19,5 milijuna kuna utrošiti na izgradnju četriju veteranskih centara. “Sve je u skladu s našim projekcijama”, rekao je ministar Medved. No, novi Zakon o braniteljima zaista je uveo neke velike novine među veteransku populaciju koji će rezultirati velikim troškom za državni proračun u godinama koje dolaze. Izdvojili smo neke.

Gotovo 10.000 ljudi u 2018. želi status ratnog invalida

Novi zakon o pravima hrvatskih branitelja koji je na snazi od prosinca prošle godine otvorio je mogućnost stjecanja statusa ratnog vojnog invalida. Broj pristigli prijava do kraja bi godine mogao premašiti 10.000, a u prvih je osam mjeseci ove goina takav zahtjev podnijelo 9716 ljudi. Ovaj status jamči prosječnu mirovinu od 5615 kuna, što je dvostruko više od one stečene radom.

GOTOVO 10.000 LJUDI ŽELI STATUS RATNOG INVALIDA U 2018.: Medved im omogućio da apliciraju za unosnu penziju i sada

Mjesečna naknada za nezaposlene branitelje (čiji je broj enormno narastao)

Svi nezaposleni branitelji prema novom zakonu imaju pravo na mjesečnu naknadu, a iznos te naknade ovisi o broju provedenih dana u borbenom sektoru. Izračunava se tako da se osnovici od 1097 kuna dodaje iznos sukladno broju dana provedenih na ratištu, a maksimalni je iznos 1800 kuna. Ministar Tomo Medved svojedobno je kazao kako je u Hrvatskoj 82.889 nezaposlenih branitelja, dok su podaci Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u tom trenutku govorili o 18.152 nezaposlenih branitelja.

Ministarstvo je do ove brojke došlo tako što su zbrojili sve one branitelje koji ne rade i ne primaju mirovinu i sve njih proglasili nezaposlenima. Problem je u tome što se broj nezaposlenih tako ne računa, nego u Hrvatskoj i svim ostalim zemljama koje su dio Međunarodne organizacije rada, nezaposlena osoba mora biti bez posla, tražiti posao i za njega biti dostupna. Vodeći se ovom metodom u Hrvatskoj bi bilo više od 700.000 nezaposlenih. O ovom je slučaju ekstenzivno pisao Telegram.

Ista prava na mirovinu HV-a i HVO-a

Dok su prava pripadnika Hrvatskog vijeća obrane (HVO) ranije bila regulirana međudržavnim sporazumima Hrvatske i BiH, sada su regulirana Zakonom o braniteljima. Njime će biti izjednačena mirovinska prava hrvatskih branitelja te pripadnika HVO-a. No, ta odredba nije stupila na snagu odmah jer za nju nije bilo novca.

4. Ako poslodavac dijeli otkaze, branitelji su zadnji na redu

Svaki poslodavac koji će svojim radnicima davati otkaze mora uzeti u obzir je li netko od njih hrvatski branitelj ili sin hrvatskog branitelja. Naime, otkaz mora dobiti čovjek bez braniteljskog statusa u odnosu na kolegu koji obavlja slične poslove i sličnog je obrazovanja kod istog poslodavca.

5. Spuštena dobna granica za mirovinu

Do donošenja novog zakona, branitelji koji su za vrijeme rata bili u borbenom sektoru u starosnu mirovinu mogli su ići s navršenih 65 godina života, a u prijevremenu sa 60 godina i 35 godina mirovinskog staža. No, te su im dobne granice spuštene, pa oni koju su u borbenom sektoru proveli od 100 dana do pet mjeseci u mirovinu mogu ići četiri mjeseca ranije od predviđenog.

Onima, pak, s više od pet mjeseci ratnog staža svaki mjesec proveden na ratištu bit će uračunat u radni staž. Tako će onaj koji je na ratištu proveo 20 mjeseci, uvjet za starosnu mirovinu ispuniti već s navršene 63 godine i četiri mjeseca. Među braniteljima najviše je onih (oko 75 tisuća) koji su u ratu bili do šest mjeseci, dok je 7,5 tisuća branitelja na ratištu provelo više od četiri godine.

6. Vlada provodi mirovinsku reformu, ali 5,5 milijardi kuna za penzije veterana ne dira

U ovom trenutku nije moguće točno reći koliko će rasti masa braniteljskih mirovina jer se pojavljuju novi kandidati, ali prema najkonzervativnijim procjema Ministarstva branitelja radi se o porastu od 3 milijarde kuna do 2025. U 2017. na braniteljske mirovine potrošeno je 5,483 milijarde kuna, a prema projekcijama ministarstva 2025 na braniteljske mirovine će se izdavajati 8,317 milijardi. Europska komisija također je problematizirala povlaštene mirovine, ali Vlada ignorira preporuke EU oko branitelja.

MIROVINSKA REFORMA, ALI 5,5 MILIJARDI ZA PENZIJE BRANITELJA NITKO NE DIRA: ‘Šator je doveo ovu vlast i sada ispunjavaju njihove želje’