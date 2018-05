NOVI ZELAND ZAMIJENIO HRVATSKOM I NIJE POŽALIO: Sve je počelo s godišnjim odmorom… a poslije je pronašao i odličan posao

Da u Hrvatskoj ipak ima posla za neke struke, dokazuje i primjer ovog mladića koji se s Novog Zelanda preselio i Zagreb.

U trenucima kad sve više mladih svoju budućnost vidi negdje izvan Hrvatske, pravo je osvježenje čuti za one koji su iz dalekih zemalja, u koje su i neki od naših odselili u potrazi za srećom, došli u Hrvatsku. Jedna od takvih priča dolazi nam iz Zagreba, iz tvrtke ecx.io, u kojoj radi mladi informatičar Timothy David King, Novozelanđanin koji je svoju sreću našao u našoj zemlji.

Razlog njegova dolaska bila je, naravno, ljubav. Prije godinu i pol upoznao je ljubav svog života, Zagrepčanku Tinu. ‘Upoznali smo se na godišnjem, gdje drugdje, ja sam došao u posjet Hrvatskoj, sa svojom ekipom sam odsjeo u Zagrebu, i tako je sve krenulo. Kasnije smo bili i na moru zajedno, i shvatili da nam je odlično zajedno’, rekao je 26-godišnjak.

Veza na daljinu nije bila dovoljna

Par se upustio u vezu na daljinu, no Tim je shvatio da ih to neće zadovoljiti te su odlučili da je Europa, točnije Hrvatska bolja opcija za zajednički život. ‘Sviđa mi se Hrvatska, ali zapravo i nema velike razlike u odnosu na ostatak Europe, odnosno Novi Zeland, sve je to slično’, kaže Tim.

On je zapravo imao sreću da je informatičar, programer, developer, a te struke nedostaje u cijelom svijetu, pa i u Hrvatskoj. ‘Oduvijek me zanimala informatika, zato sam to i studirao i završio na Novom Zelandu. Srećom, radi se o zanimanju koje je traženo uistinu svugdje, tehnologije su iste, ljudi slični, a možete birati gdje ćete raditi’, dodaje.

Odlazak mladih iz države nije mu nepoznanica jer, kaže, isto se događa i u njegovoj zemlji. ‘Hrvatska je prekrasna zemlja, a činjenica da je u Europskoj Uniji omogućila je da je mladi lakše odu van, što i ne mora biti tako loše, jer svatko može birati što i gdje će raditi, i kako nastaviti svoj razvoj. Slično je i u Novom Zelandu, gdje također mladi masovno odlaze’, kaže ovaj 26-godišnjak.

Dobar poslodavac zlata vrijedi

Srećom po Tima, ima i odličnog poslodavca, tvrtku ecx.io, koja je dio IBM grupacije. Radi se o multinacionalnoj tvrtki, koja posluje na lokacijama u Duesseldorfu, Welsu, Bracknellu, ali i u Zagrebu i Varaždinu.

‘Oni su si dali maksimalno truda da mi pomognu oko viza, i svih potrebnih papira, jer je regulativa za dolazak iz Novog Zelanda u Europsku Uniju malo komplicirana. To je zapravo bio i jedini problem uoči dolaska u Hrvatsku, jer je trajalo nekoliko mjeseci’, kaže Tim.

Što se tiče mentaliteta, Tim ne vidi velike razlike u odnosu na Novi Zeland, a drago mu je i da su procedure i način rada isti kao i u njegovoj zemlji. ‘Tehnologija koja se koristi je više-manje identična, kao i sve ostalo, radi se o timskom radu, ovdje se radi o multinacionalnim timovima, što mi odgovara. Prevladavajući jezik je engleski, što je također odlično’, kaže Tim.

Jedna stvar mu se posebno sviđa

Dosad je i vrlo dobro upoznao brojne dijelove Hrvatske, osim obale i Zagreba, praktički svaki vikend, on i djevojka odlaze na neke izlete. ‘Vidjeli smo već mnogo, i sve mi se dopada, nemam ni jednu riječ zamjerke, Hrvatska je prekrasna zemlja, s mnogo različitosti i svaki kraj ima svoje ljepote i posebitosti. Obožavam hrvatsku hranu i pića, ima pravih delicija i nije ni čudno da je Hrvatska turistički sve popularnija’, zaključuje Tim.

Dobro poznaje brojne naše specijalite, a posebno mu se sviđa i jedan trend u kafićima. ‘Bio sam malo skeptičan hoću li u Hrvatskoj pronaći dobro pivo, s obzirom da volim kraft piva, iz manjih pivovara, a vidim da je taj trend prisutan i u Hrvatskoj, što mi se posebno sviđa’ zaključuje Timothy David King, Novozelanđanin koji je Australiju zamijenio Hrvatskom i (zasad) nije požalio.