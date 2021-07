Urša Raukar-Gamulin ulaskom u Sabor postala je najbogatija zastupnica.

Uz mjesečna primanja od 36 tisuća kuna, zastupnica Možemo posjeduje tri stana i dvije kuće u Zagrebu, jedne vrijednosti preko 6, a druge 7 i pol milijuna kuna. Vikendicu ima i u Jelsi, a uz to dva poslovna prostora u Zagrebu, šume, vinograd, oranicu te umjetnine i zlatne poluge. piše RTL, prenosi RTL.hr

O porijeklu imovine kaže:

''Sve sam navela u imovinskoj, detaljno i transparentno. Mogla sam biti manje detaljna, mogla sam navesti manje vrijednosti, ali nisam jer se zalažem za transparentnost u javnoj upravi i javnim dužnostima i svojim primjerom želim tome doprinijeti. Imovina je stečena kroz nekoliko generacija moje obitelji'', izjavila je zastupnica Urša Raukar-Gamulin. A ta izjava dobiva na težini uzme li se u obzir da je potomak Ivana Kukuljevića Sakcinskog.

'Stekla sam to u 34 godine rada kao ugostitelj'

Vrijedne nekretnine ima i HDZ-ova Nadica Dreven Budinski koja u Saboru mijenja novog varaždinskog župana. Samo kuću s okućnicom u Beletincu u Varaždinskoj županiji procijenila je na 3 i pol milijuna kuna, a na supruga glasi poslovni prostor vrijednosti 2 i pol milijuna. Tu je i kuća na Ugljanu, dvije šume, livada, oranica, voćnjak i vinograd.

''Da li su sad to takvi iznosi, da li vrijede. Za mene vrijede još i više jer sam stvarno stekla to s 34 godine rada kao ugostitelj. Niti nemate vikende, ni petka ni svetka i mislim da je to nešto što smo sa svojim radom i zaradili'', rekla je saborska zastupnica Nadica Dreven Budinski.

Puno skromniji je njen stranački kolega Marin Piletić kao suvlasnik kuće i Škodu iz 2017., ukupne vrijednosti oko 420.000 kuna. IDS-ov Emil Daus u Istri je kuću procijenio na pola milijuna kuna, nešto zemljišta, te dva automobila od 115 tisuća kuna.

Nakon što je u prosincu zamrznuo mandat, u saborskim klupama ponovno je i gradonačelnik Svete Nedelje:

''Suvlasnik sam obiteljske kuće i suvlasnik sam apartmana na moru. Osim toga, zajedno sa suprugom imam deviznu i stambenu štednju koju upotpunjujemo sukladno prilikama i našim prihodima i osim toga vlasnik sam automobila Ford Focus iz 2008.'', kazao je zastupnik Dario Zurovec.

Raukar poprilično prestigla Miloševića

Saborski povratnik nezavisni Damir Bajs vlasnik je ili suvlasnik tri stana od kojih je najvrjedniji 925 tisuća kuna, a još ima tri kuće, oranicu i nekoliko dionica.

Inače, u prošlom sazivu titulu najbogatijeg zastupnika s gotovo 19 milijuna kuna vrijedne imovine držao je HDZ-ov Domagoj Ivan Milošević, no sada ga je s tog trona skinula Urška Raukar, čija se vrijednost imovine penje i do gotovo 30 milijuna kuna.