NOVI ZAKON O POBAČAJU NIJE NA VIDIKU: HDZ neće zabraniti pobačaj, ali planira dvije stvari koje bi ga maksimalno otežale

Građanska inicijativa Prolife.hr i udruga Vigilare u petak su u Hrvatskom saboru predali nešto više od 168 tisuća potpisa peticije za zakonsku zaštitu nerođenog života, odnosno za zabranu pobačaja.

Tom prilikom pažnju javnosti privukao je čelnik ultrakonzervativne udruge Vigilare Vincent Vice John Batarelo izjavivši da bi i silovane žene trebale roditi jer “ta djeca ne trabju ispaštati”. Vigilare traži gotovo beziznimnu zabranu pobačaja, a na potezu su Sabor i Vlada koji moraju uzeti u obzir prilično velik broj skupljenih potpisa. Pitanje je, dakle, kakav će stav o zahtjevu potpune zabrane pobačaja zauzeti vladajući HDZ.

PROLAJFER BATARELO: ‘I silovane žene trebaju roditi, zašto bi to dijete trebalo ispaštati?’

“Zahtjevi udruge Vigilare su nerealni i neprovedivi”

“Zahtjevi zaklade Vigilare su zahtjevi Katoličke crkve upakirani u program jedne nevladine udruge. Oni ne mogu biti drugačiji, ali oni su nerealni i kao takvi neprovedivi”, kazao je za Jutarnji list jedan neimenovani sugovornik iz HDZ-a.

U Ministarstvu zdravstva nije još ni formirana radna skupina za izradu novog zakona koji će regulirati pobačaj, a iz HDZ-ovih kuloara zasad se neslužbeno doznaje da pobačaj neće biti zakonom zabranjen.

“Nisam upoznat s detaljima, ali znam da zabrane neće biti te da bi svakako mogao biti obavezan institut savjetovanja”, kazao je za Jutarnji list jedan istaknuti član vladajuće stranke dodajući kako će Vlada sigurno donijeti novi zakon u iduće dvije godine.

Te dvije godine rok su koji je Hrvatskom saboru naložio Ustavni sud zaključivši prethodno da je “zabrana prekida trudnoće nedopustiva”, ali da se mora donijeti novi zakon koji će zamijeniti postojeći iz 1978. godine.

KUJUNDŽIĆ KOMENTIRAO PETICIJU VIGILAREA: ‘Život počinje začećem i treba ga zaštititi, ali kako ga zaštititi?’

Uvelo bi se obavezno savjetovanje i ‘razdoblje mirovanja’

Osim mogućeg uvođenja instituta obveznog savjetovanja prije eventualnog prekida trudnoće, u HDZ-u navodno razmišljaju da u novi zakon uglave i uvođenje tzv. “razdoblja mirovanja”. Riječ je, piše Jutarnji list, o razdoblju između trenutka kada žena podnese zahtjev za abortusom u bolnici i samog zahvata u kojem bi žena dobila nekoliko dana da dobro promisli o svojoj odluci. Desetak zamalja članica EU ima zakonom propisano to razdoblje koje uglavnom traje od tri do sedam dana.

No, i u samom HDZ-u postoje neslaganja oko ove teme, pa struja oko šefa stranke i premijera Andreja Plenkovića ističe da se ženama ne smije osporiti pravo na odabir, dok konzervativna struja želi pooštriti uvjete pobačaja. To pooštravanje značilo bi, među ostalim, da se vremenski rok dozvoljenog pobačaja smanji sa sadašnjih deset tjedana trudnoće na osam tjedana. U većini zemalja EU pobačaj se može obaviti do dvanaestog tjedna.

“Ono što treba biti nulta polazišna točka jest prevencija i edukacija, što bi podrazumijevalo i što skorije uvođenje zdravstvenog odgoja u škole, kao i sigurnost da one žene koje su u nepovoljnom položaju budu financijski pomognute od države kako bi pobačaj kao socijalna indikacija bio sveden na minimum. No kakav god zakon bio, katolicima on neće predstavljati zapreku da žive po kršćanskim načelima i ne idu na pobačaj”, kaže jedan od sugovornika iz HDZ-a.

On smatra da je teško očekivati donošenje tog zakona do veljače 2019. godine, odnosno roka koji je naložio Ustavni sud.

USTAVNI SUD DONIO ODLUKU KOJA SE ČEKALA 26 GODINA: Odbacuje se zahtjev za zabranom pobačaja, Sabor mora donijeti novi zakon