NOVI ZAKON IDE PRED VLADU: Urednici će biti odgovorni i za govor mržnje ispod tekstova na internetu?

Urednici će biti odgovorni i za govor mržnje ispod tekstova, kazala je za Večernji list od petka ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek o nacrtu Zakona o elektroničkim medijima koji će uskoro pred vladu.

Vlada je jučer donijela zaključak o sprečavanju radikalizacije u društvu, a kako se u iduća dva tjedna na sjednici Vlade RH treba naći i nacrt prijedloga novog Zakona o elektroničkim medijima, koji bi trebao povećati odgovornost urednika i za čitateljske komentare ispod novinarskih tekstova, pa je Večernji list ministricu pitao što to točno znači.

“To znači odgovornost za cjelokupni sadržaj elektroničke publikacije bez obzira na to generira li ga novinar ili netko drugi. Odgovornost i za novinarske tekstove i za ono što se u obliku komentara pojavljuje ispod tekstova jer u tim komentarima zna biti govora mržnje, širenja netrpeljivosti i raznih drugih neprimjerenih sadržaja. Bit će to jasnije i preciznije definiranje uredničke odgovornosti nego što je bilo dosad”, kazala je ministrica ističući da se to ni na koji način ne može povezivati s cenzurom.

Zakon o elektroničkim medijima ne može intervenirati u Kazneni zakon

Odvjetnica Vesna Alaburić, koja se bavi i medijima kazala je, pak, da ne zna što bi trebalo značiti “povećanje uredničke odgovornosti”.

“Zakon o elektroničkim medijima ne može intervenirati u Kazneni zakon, koji je uredio kaznenu odgovornost za objavljene sadržaje, a i Zakon o medijima uređuje štetu uzrokovanu objavljenim sadržajima. Nesporno je da nakladnici trebaju odgovarati za sadržaj komentara svojih čitatelja jer u krajnjoj liniji i pozivaju čitatelje na komentiranje zbog određenih komercijalnih učinaka ili utjecajnosti u javnoj komunikaciji.

U tom smislu urednici jesu odgovorni, ali je pitanje na koji ćemo način urediti tu odgovornost”, kazala je odvjetnica dodavši da postoji sve više medija koji ne objavljuju komentare čitatelja, što je stvar slobodne procjene svakog medija, donosi Večernji list.