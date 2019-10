NOVI ZAGREB ZA VIKEND BEZ TRAMVAJA: I na Trgu bana Jelačića će promet povremeno biti blokiran

Zbog radova na Mostu mladosti i dviju utrka koje se održavaju u centru Zagreba, tramvajski će promet ovoga vikenda biti poremećen

Tramvajski će promet kroz Novi Zagreb u subotu i nedjelju biti potpuno blokiran. Naime, zbog radova na Mostu mladosti linije koje prolaze tim dijelom grada bit će preusmjerene. Već otprije je zbog rekonstrukcije rotora zatvoren drugi tramvajski ulaz u Novi Zagreb, pa će jedina veza s ostatkom grada biti produljena izvanredna linija 607, koja će prometovati na relaciji Savski most – Avenija Dubrovnik – Držićeva – Ulica grada Vukovara.

Bus veza s ostatkom grada

ZET u svome priopćenju navodi kako će se autobus polukružno okretati na raskrižju Avenije Marina Držića i Ulice grada Vukovara te će ulazno-izlazno stajalište biti na Držićevoj pored Dione. Prema voznom redu vidljivo je da će autobusi u subotu prometovati svakih 10, a u nedjelju svakih 12 minuta.

Za vrijeme radova, tramvajske linije 6 i 7 bit će preusmjerene prema Žitnjaku. Obje linije će nakon Autobusnog kolodvora skrenuti lijevo u Ulicu grada Vukovara te nastaviti svoju vožnju do okretišta na Žitnjaku. Na noćnoj liniji 31 će prometovati bus i to uobičajenom trasom.

Utrke utječu na javni prijevoz

Zbog nekoliko utrka koje će se održavati u centru grada, tramvajski i autobusni promet povremeno će biti obustavljeni tijekom ovog vikenda na Trgu bana Jelačića i Kaptolu.

“Tramvajske linije 6, 11, 12, 13, 14 i 17 neće prometovati preko Trga bana Josipa Jelačića u subotu, 5. listopada od 9.40 do 10.30 sati, i u nedjelju, 6. listopada od 12. 30 do 17 sati zbog održavanja humanitarne “Utrke za pamćenje”, odnosno biciklističke utrke “CRO race”.

Tramvaji će u navedenom periodu umjesto preko središnjeg gradskog trga prometovati preusmjereno preko Glavnog kolodvora i Vodnikove ulice te u nastavku svojim redovnim trasama do krajnjih odredišta”, stoji u priopćenju ZET-a.

Održavanje ovih utrka utjecat će i na prometovanje autobusnih linija 105, 106, 150, 201, 203 i 226, koje će prometovati izmijenjenim trasama u subotu od 10 do 11 i nedjelju od 13.30 do 15 sati.

ZET navodi i kako će u ponedjeljak u tramvajskom prijevozu vrijediti nešto prorijeđeniji subotnji vozni red, pa građane mole za strpljenje.