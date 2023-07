Stanovnici novozagrebačkih naselja Utrine, Travno, Jakuševec, Dugave i Sloboština dobit će toplu vodu do 5. srpnja, no ponovno će bez nje ostati tijekom srpnja i početkom kolovoza zbog revitalizacije vrelovodne mreže, izvijestilo je u ponedjeljka HEP Toplinarstvo.

Obustava isporuke tople vode u Utrini, Travnom, Jakuševcu, Dugavama i Sloboštini, koja je počela 14. lipnja, završit će do 5. srpnja, no tijekom srpnja slijedi nova obustava koja će početi 19. srpnja i trajati do 9. kolovoza.

Razlog nove obustave veliki je opseg i kompleksnost radova na revitalizaciji vrelovodne mreže kojom bi trebala završiti kompletna rekonstrukcija magistralnog vrelovoda putem kojeg se toplinskom energijom opskrbljuju navedena naselja.

Vrijednost projekta više od 92 milijuna eura

Riječ je o projektu "Revitalizacija vrelovodne mreže na području grada Zagreba“ u sklopu kojega se provodi zamjena dotrajalih vrelovoda. Radovi su zahtjevni i opsežni jer se provode u gusto naseljenom i prometnom području, a gradilišta su na lokacijama s podzemnim instalacijama ostalih energetskih i komunalnih poduzeća.

Pri planiranju radova pazilo se da obustave isporuke tople vode ne traju duže od tri tjedna u kontinuitetu, dok su se gradilišta organizirala na način da se osigura prometna povezanost naselja, stoga su radovi i obustave isporuke tople vode podijeljeni u više faza.

U revitalizaciji vrelovodne mreže koristi se moderna tehnologija beskanalnog polaganja predizoliranih cijevi, čime će se povećati pouzdanost i sigurnost toplinskog sustava grada Zagreba.

Ukupna vrijednost projekta je više od 92 milijuna eura. Prihvatljivi trošak projekta je 73,8 milijuna eura, a od tog iznosa 55,9 milijuna eura financira se bespovratnim sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj, navodi se u priopćenju.