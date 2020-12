NOVI VODITELJSKI PAR INFORMATIVNE EMISIJE ‘RTL DANAS’: Damira Gregoret i Adrian De Vrgna u novoj ulozi

Damira i Adrian dobili su savjete i od kolega, ali i međusobno jedno drugo bodre

Večerašnji “RTL Danas”, koji počinje u 18:30 sati, prvi će put voditi Damira Gregoret i Adrian De Vrgna, koji se tako priključuju voditeljskim parovima Ani Brdarić Boljat i Tomislavu Jelinčiću te Jeleni Pajić i Ivanu Vrdoljaku.

Oboje politički reporteri s bogatim novinarskim iskustvom, naći će se u novoj ulozi, ali će i dalje raditi i svoj reporterski posao. Pripreme za voditeljsku poziciju trajale su nekoliko tjedana, a oboje ističu kako jedva čekaju da emisija starta.

“To je dodatna odgovornost i, naravno, čast. Prilika za sudjelovanje u cijelom paketu vijesti u danu; dobrih i loših, veselih i tužnih, svega onoga što ‘RTL Danas’ jest i po čemu nas gledatelji prepoznaju. U svemu je tome jako važan kontekst za što je prethodno iskustvo praćenja politike dobra podloga”, kaže Damira.

Osim kolega, oni su i prijatelji

“Cilj je da budemo ono što jesmo i kakvi jesmo. Najbolja verzija sebe. Svatko od nas je drukčiji sa svojom osobnosti, idejama. Voditelji, da budem slikovit, prvi ulaze u domove gledatelja. Zbog gledatelja smo tu. Uz odgovornost, to je i čast”, ističe Adrian. Kažu, dobili su savjete i od kolega, ali i međusobno jedno drugo bodre i iskreno savjetuju zato što su, prije svega, dobri prijatelji, a potom i kolege.

“Adrian i ja smo po mnogočemu drugačiji, no uz to što smo kolege, mi smo i prijatelji. To nekad u poslu zna biti i problem, no u našem se slučaju pokazalo kao idealna kombinacija. Dajemo si savjete i otvoreno se kritiziramo. Imamo odnos bez rukavica s ciljem da budemo što bolji”, otkriva Damira dok Adrian ističe veliko zadovoljstvo što upravo s Damirom počinje novo poslovno razdoblje.

“Damira je sjajna u svemu što radi. I raditi s njom je lako. Dogovaramo se oko svakog detalja. Nismo samo kolege nego i dugogodišnji prijatelji”, kaže Adrian De Vrgna koji u 16:30 donosi “RTL Vijesti”, a od 18:30 pridružuje mu se i Damira Gregoret u središnjoj informativnoj emisiji “RTL Danas”.