CMG Digital, agencija koja već godinama uspješno proizvodi sadržaje za najveće globalne brendove, ovog tjedna odlučila je predstaviti svoj novi vizualni identitet. Iz svojeg sjedišta u Puli, ureda u Zagrebu i predstavništva u New Yorku i Londonu, CMG Digital već godinama smišlja i provodi kampanje za najveće svjetske brendove poput P&G-a, GSK, ConvaTeca, Novartisa, Syngente, Rimac Automobila i drugih. Za njih i ostale klijente stvaraju i upravljaju s približno 1000 web stranica na više od 100 tržišta te kreiraju sadržaj za razne digitalne kanale. Do sada su za svoje klijente diljem svijeta odradili preko 50.000 projekata. Osim novog vizualnog identiteta CMG se odlučio i na promjenu imena te će se u budućnosti nazivati CMG Digital.

'Ulazimo u novu sferu poslovanja'

"CMG se tijekom svojeg postojanja mijenjao, razvijao i prilagođavao. Osim zahtjeva klijenata i samog tržišta, CMG se prilagođavao i svojim zaposlenicima, odnosno njihovom karakteru i znanju. Sazreli smo u brojnim dimenzijama, prije svega u internim vrijednostima agencije i setom usluga koje nudimo svojim klijentima te sada osjećamo da je vrijeme za novi izgled i poruku koju ćemo slati našim klijentima. Ulazimo u novu sferu poslovanja agencije koja će biti obilježena nadogradnjom našeg poslovnog modela. Zbog toga želimo da naš novi branding bude zrcalo svega onoga što će CMG Digital predstavljati u godinama pred nama", objašnjava nam Ana Tolić, izvršna direktorica CMG Digitala.

Usluge CMG Digitala pokrivaju široki raspon sukladno potrebama klijenata - od prilagodbe jednostavnijih sadržaja do složenih digitalnih transformacija platformi, modela i same digitalne organizacijske strukture. Dizajniraju i programiraju web stranice, razvijaju aplikacije, stvaraju i implementiraju SEO strategije. Uz to, bave se i kreativnim uslugama poput pisanja tekstova, grafičkog dizajna, uređivanja videa, 3D transkreacije, prevođenja, UI/UX dizajna i oblikovanja sadržaja. Raznovrsnost njihovih usluga prepoznali su i klijenti koji u CMG Digitalu dobivaju usluge koje su prije morali tražiti na nekoliko različitih adresa. Uz navedeno, CMG Digital od drugih agencija izdvaja i specifična metodologija rada i ponude koja klijentima na globalnoj razini štedi do 40 posto vremena, a time i budžeta.

'Lideri smo po pitanju održivosti'

"CMG se u digitalnoj industriji već pozicionirao kao lider po pitanju održivosti. Standardizirali smo digitalno recikliranje puno prije nego što je to postalo obavezno. Naše predstavljanje novog identiteta agencije simbolički je povezano s današnjim datumom, Danom planeta Zemlje. Digitalna industrija u fazi je izrazitog rasta i svi zajedno moramo brinuti da taj rast ne bude na štetu okoliša, ekosistema i budućnosti svih onih kojima dolaze nakon nas. CMG Digital planira se dodatno usredotočiti na standardizaciju svog pristupa digitalnoj održivosti stoga nam je fokus na kreaciji digitalnog sadržaja koji se može više puta koristiti u različitim prigodama i na različitim platformama. Time izbjegavamo višestruku proizvodnju materijala i štedimo resurse na svim razinama” napominje Ana Tolić.

Promjenu vizualnog identiteta, prati i nova web stranica modernog izgleda koja je u skladu s idejom digitalne izvrsnosti koju CMG Digital zagovara. Osim toga, CMG Digital ove godine ima još planova, prije svega u pogledu društveno odgovornog poslovanja. Znanje stečeno u radu s globalnim klijentima u budućnosti žele vratiti lokalnoj zajednici kroz različite edukacije i radionice kojima bi djecu i mlade potaknuli na savladavanje novih tehnologija.