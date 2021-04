Sedmerostruki svjetski prvak u reliju, Sebastian Ogier sudjelovao je u nedjelju u prometnoj nesreći u Novom Zagrebu na Aveniji Dubrovnik. Srećom, nitko nije ozlijeđen.

On je, vozeći se na početni brzinski ispit posljednjeg dana WRC Croatia Rallyja skrenuo u traku u kojoj je već bio drugi automobil. Od siline udarca drugi auto je završio na autobusnoj stanici, na kojoj u tom trenutku, srećom, nije bilo nikoga.

VIDEO: Svjetski prvak u reliju se sudario u Novom Zagrebu pa odjurio

Policija je odmah stigla na očevid, a novi video koji se pojavio na društvenim mrežama, prikazuje Ogiera koji je nastojao izbjeći policajce koji su ga okružili, da bi na kraju jednog od njih izgurao svojom Toyotom te pobjegao s mjesta nesreće.

Iz Policijske uprave zagrebačke kazali su nam kako još ne znaju kako će teretiti Ogiera. Naime, prvo će provesti kriminalističko istraživanje kojim će utvrditi što se točno dogodilo, a nakon toga će odlučiti kako će točno teretiti reli prvaka.

Video pogledajte u nastavku:

Oglasili su se i iz Ogierovog tima napisavši kako su on i suvozač sudjelovali u prometnoj nesreći. Napisali su i kako je njihov auto Toyota Yaris WRC spremna za nastavak utrke.

ℹ️ Seb and Julien were involved in a traffic incident on the road section from service to the first stage this morning. Thankfully, nobody was hurt and their Yaris WRC is OK to continue on the stages. #WRC #CroatiaRally

— Toyota GAZOO Racing WRT (@TGR_WRC) April 25, 2021