NOVI VAL MIGRACIJE PJEVAČA U POLITIKU; Grdović: ‘Zvali su me Kerum i njegove tajnice. Bit će vam jako lijepo svima!’

Možete li zamisliti situaciju da Mladen Grdović bude ministar, recimo kulture? E pa ako Željko Kerum dođe na vlast to se može dogoditi. Grdović je ispričao za RTL da su ga zvali i Kerum i njegove tajnice i ponudili mjesto na listi. I tako je Grdović prelomio.

“Dok je barba Tuđman bio i Ante i Šušak nisam htio biti nigdje. NIsam se toliko bio uplitao u politiku, za 30 godina. Ti se još nisi ni rodio. Ali sam znao kad ću napraviti i koji je moment moj. Bit će vam jako lijepo svima!”, poručio je Grdović.

Sad su se i pjevači odlučili u politiku. Ljiljana Nikolovska iz Amerike je potpisala za Radničku frontu, kojoj se pridružio i Ricardo Luque – sjećate ga se iz Cubisma: “Pristao sam pomoći da se skrene pažnja na neke činjenice. Kao što je činjenica da masa ljudi mladih odlaze u inozemstvo jer u svojoj domovini ne mogu biti sretni”. Na pitanje vidi li se kao zastupnik u Saboru, odvraća: “Ja sam aktivist, jesam, ali politika me ne zanima”.

Uvjerenja izražavali kroz pjesmu

Neki pjevači su odlučili natjecati se na izborima jer žele poslati poruku ili podržati neku listu, a drugi zaista s namjerom da se politikom bave i nešto promijene. Kada gledamo glazbene izborne jedinice, Miroslav Škoro je u drugoj, Mladen Grdović u 10., Ljiljana Nikolovska u osmoj, Ricardo Luque ide za dijasporu u 11., Ante Cash u drugu, Davor Dretar Drele, koji je nekada pjevao u sastavu pod imenom Dreletronik, u treću i Mile Kekin u sedmu.

Glazbeni kritičar Aleksandar Dragaš podsjeća nas da je i Vice Vukov bio saborski zastupnik. Ne iznenađuje ga ovaj fenomen: “Pojednostavljeno rečeno moglo bi se reći da su prije pjevači i glazbenici nastupali za određene stranke, a sad su se odlučili kandidirati na određenim listama prema, neke od njih poznajem, svojim vlastitim političkim uvjerenjima koje su više ili manje iskazivali kroz svoje pjesme, to više ili manje znači za Milu Kekina”.

U selu će sada Antu Casha znati i kao političara jer će on biti na MOST-ovoj listi, a kaže: “Ako uđem, kažem, zalagat ću se za kršćanske vrijednosti i demokratizaciju, da obični čovjek lakše dođe do referenduma jer uvjeti po kojima sad moraš doći za to i promjene su luđački”.

Vidljivost u medijima i doseg

Neke liste objavom poznatih glazbenih imena dobile su više pažnje nego bilo kojim drugim potezom do sad. I to je bilo ono što su htjeli, smatra komunikacijska stručnjakinja Nikolina Borčić: “Pažnja je danas najjača valuta. Dakle, kad imate nekog o kome se priča, vi ste dobili vidljivost u medijima i time sasvim sigurno veći doseg. Više ljudi je čulo za vašu neku politiku. Ako još k tome i imate stvarne političke ambicije, onda je to win win situacija”.

Škoro je doskočio promociji pa se biračima dodvorava sloganima iz svojih pjesama. “Skupljate političke bodove o izdaji, o ogorčenosti, o nostalgiji i o strahu. Vidimo u hrvatskim narativima te pjesme postaju slogani. Vidimo kod Škore sad il nikada, predaju listu uz pjesmu Sude mi. On na taj način budi emocije”, kaže Borčić za RTL.