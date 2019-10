NOVI UDARAC VLADI: Nakon prosvjetnih radnika u osnovnim i srednjim školama u štrajk će i profesori na fakultetima?

‘Ako ne dođe do dogovora (s Vladom), krećemo u štrajk. Tek ćemo tada dogovoriti termin i modalitete štrajka’, kazao je Igor Radeka, predsjednik Velikog vijeća Nezavisnog sindikata znanosti

Nakon što su ovoga tjedna cirkularni štrajk započeli prosvjetni radnici u osnovnim i srednjim školama, štrajk bi se mogao preliti i na fakultete u Hrvatskoj. Naime, Veliko vijeće Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja donijelo je odluku o ulasku u štrajk.

Razlozi su identični onima koje ističu prosvjetni radnici u osnovnim i srednjim školama – tražit će ujednačavanje plaća u sektoru znanosti i visokog obrazovanja, prije svega nenastavnog osoblja, javlja HRT.

‘Ako ne dođe do mrenja, idemo u štrajk’

“Mi smo dakle najavili štrajk što znači da moramo proći proces mirenja. Tek nakon toga, ako ne dođe do dogovora, krećemo u štrajk. Tek ćemo tada dogovoriti termin i modalitete štrajka”, kazao je HRT-u prof. dr. sc. Igor Radeka, predsjednik Velikog vijeća Nezavisnog sindikata znanosti.

Ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak, koju kolege u Vladi i dužnosnici HDZ-a zadnjih dana prozivaju da “djeluje kao sindikalistica, a ne kao ministrica”, kazala je kako zahtjev Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja u financijskom smislu niej velik.

“Po mojoj procjeni nisu to veliki financijski efekti, ali sigurno da ako razgovaramo o poštenom odnosu prema svima onda treba razgovarati i sa sindikatom visokog obrazovanja u smislu koji su to minimum zahtjevi koji se moraju ispuniti ukoliko se dođe do pomaka ovdje konkretno kod administrativno-tehničkog osoblja”, kazala je ministrica Divjak.

Četiri zahtjeva Nezavisnog sindikata znanosti

I Vilim Ribić, predsjednik krovne Matice hrvatskih sindikata u kojoj je i Nezavisni sinidkat znanosti i visokog obrazovanja, kazao je kako će štrajka na fakultetima biti ako proces mirenja ne uspije.

“U ponedjeljak ćemo i službeno najaviti štrajk, ali ne znam točan datum jer moramo provesti postupak mirenja. U petak smo na sastanku Vijeća sindikata donijeli odluku. Ako proces mirenja ne uspije – idemo u štrajk”, kazao je Ribić za Jutarnji list.

Nezavisni sinidkat znanosti i visokog obrazovanja sažeo je zahtjeve u četiri točke: povećanje plaća nenastavnom osoblju za 6,11 posto i osoblju u nastavnim zvanjima za 3,5 posto, vraćanje koeficijenta složenosti poslova od 3 posto oduzetih 2013. godine svim zaposlenicima te vraćanje uvećanja koeficijenata složenosti poslova po osnovi ostvarenih godina radnog staža u javnim službama (4, 8 i 10 posto) zaposlenicima koji za to ostvaruju uvjet staža.

“U ovom općem nedostatku politike plaća u javnom sektoru i neravnotežama, tražimo poziciju koja će biti adekvatna ostalim javnim službama u našem sektoru. Računica: zahtjevi prosvjetara u osnovnom i srednjoškolskom sektoru iznose 300 milijuna kuna, a Nezavisnog sindikata znanosti oko 40 milijuna kuna”, pojasnio je Ribić.

