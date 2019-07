NOVI UDAR NA ZAGREPČANE, VODA ĆE DRASTIČNO POSKUPJETI? ‘Na mjesečnoj razini to će biti povećanje od 100 do 120 kuna’

Zagrebački gradski zastupnik Renato Petek tvrdi da će Zagrepčaninima poskupjeti voda nakon ugovora kojim se Zagreb zadužuje za 400 milijuna kuna za novu fazu pročišćavanja vode

Nakon što je prošli četvrtak na sjednici zagrebačke Gradske skupštine prihvaćen zaključak zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića o sklapanju sporazuma o razumijevanju vezanom uz pripreme projekta dogradnje centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Zagreba na treći stupanj pročišćavanja, zagrebački gradski zastupnik Renato Petek iz stranke Ive Josipovića “Naprijed Hrvatska” kaže da će Zagrepčanima poskupjeti i voda nakon tog, po njemu štetnog ugovora. Osim toga, Zagrepčane za koji mjesec čeka i poskupljenje odvoza otpada, piše 24sata.

BANDIĆ ZAGREPČANE ‘PREVODI ŽEDNE PREKO VODE’: Platit će stotine milijuna kuna za dogradnju pročišćivača, iako je to koncesionar trebao napraviti iz svog džepa

Povećanje od 100 do 120 kuna po kućanstvu?

“Tijekom cijele izgradnje pročistača, cijena vode porasla je dosad za čak 300 posto”, objasnio je Petek rekavši da se Grad za izgradnju treće faze zadužio za dodatnih 400 milijuna kuna. “Teret te izgradnje trebao je preuzeti koncesionar koji je u stranom vlasništvu, a Grad je to preuzeo na sebe. Teret servisiranja kredita će dakle pasti na leđa proračuna tj. svih građana. Na mjesečnoj razni to bi, prema našim procjenama, trebalo biti povećanje od 100 do 120 kuna po kućanstvu”.

Dodaje kako nije jasan razlog zbog kojeg je Grad preuzeo na sebe tu obvezu s obzirom na to da je koncesionar imao dvije milijarde kuna dobiti i mogli su sami financirati treću fazu izgradnje pročistača. Petek je također rekao da Zagrepčane očekuje i veliko povećanje cijena odvoza otpada, između 50 i 300%.