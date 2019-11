NOVI UDAR NA SLAVONCE! Voda im od Nove godine poskupljuje za 20 posto: ‘Razvlačimo to godinama, tako više ne ide!’

Od Nove godine u Osijeku poskupljuju usluge vodoopskrbe i odvodnje za oko 20 posto

Prema novom prijedlogu, stanovnici Osijeka te općina Antunovac, Ernestinovo, Vladislavci, Šodolovci, Čepin, Vuka i Erdut, od prvog siječnja iduće godine uslugu vodoopskrbe i odvodnje plaćat će oko 20 posto više, potvrdili su iz Vodovod-Osijeka za Glas Slavonije.

Fiksni dio osnovne cijene vodnih usluga, tj. voda i odvodnja, povećat će se s dosadašnjih 25 na 30 kuna, osnovna cijena vodne usluge javne vodoopskrbe s dosadašnjih 4,09 na 5,09 kuna te osnovna cijena vodne usluge javne odvodnje s dosadašnjih 2,19 na 3,37 kuna, dok naknade za korištenje, zaštitu i razvoj ostaju nepromijenjene. Račun koji je za protrošnju, primjerice 15 kubika vode, do sada iznosio 218,40 kuna, ubuduće će iznositi 261 kunu, navodi Glas Slavonije

Nemaju drugog izbora

“Cijenu vode nismo dirali od 2009. godine. U međuvremenu se jako mnogo toga promijenilo te je trenutačna cijena vode neodrživa. Razvlačimo to godinama, do sada smo krpali troškove nekim izvanrednim mjerama, međutim, tako više ne ide. Ono što je najvažnije reći, sukladno Zakonu o vodama iz 2013. godine, kao i najnovijem iz listopada ove godine, više se ne možemo baviti tržišnim poslovima. Sve naše tržišne djelatnosti postale su zasebne tvrtke i Vodovod-Osijek nema drugih prihoda osim cijene vodoopskrbe i odvodnje.

S obzirom na to da su sve druge usluge, od struje, plina, kemije, radne snage i drugog, značajno poskupjele, uz sva moguća restrukturiranja nemamo održivi prihod. Ni to, međutim, nije osnovni razlog zbog kojega moramo povećati cijenu usluga, nego su to visoki troškovi amortizacije komunalne infrastrukture koju smo sagradili posljednjih pet godina u okviru projekata Europske unije”, je za Glas Slavonije Ivan Jukić, direktor Vodovod-Osijeka d.o.o.