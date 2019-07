NOVI UDAR NA IZNAJMLJIVAČE: Plaćat će i do tri puta više po krevetu godišnje, evo kako će se određivati paušal

Turističke pristojbe od sljedeće godine bit će različite u svim turističkim zajednicama u Hrvatskoj, a lokalne zajednice će same određivati visinu pristojbi

Od iduće godine visina “turističke pristojbe” za svako noćenje turista bit će različita u 310 turističkih zajednica u zemlji, ovisno o tome što odluče njihove lokalne uprave i županijske skupštine. Kako piše Slobodna Dalmacija, tako bi umjesto sadašnjih 10 kuna u sezoni i osam kuna izvan nje, turistička pristojba sljedeće godine mogla biti i do 20 kuna za svako noćenje u sezoni te 14 kuna izvan glavne sezone.

Visina turističke pristojbe od 1. siječnja 2020. godine više se neće određivati prema turističkim razredima. U pojedinoj županiji mogu se propisati različite visine turističke pristojbe za svaki grad ili općinu, a ako županijska skupština ne donese odluku o visini turističke pristojbe i godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe do 15. rujna, primjenjivat će se najniži iznos turističke pristojbe. Time što će lokalne zajednice donositi visinu pristojbi želi se poboljšati konkurentnost, decentralizirati, pojačati promociju i osigurati dovoljno sredstava turističkim zajednicama.

Novi Pravilnik

Nakon što je Sabor izglasao u svibnju paket turističkih zakona, Ministarstvo turizma uputilo je u e-Savjetovanje novi Pravilnik o najvišem i najnižem iznosu turističke pristojbe. Javne uprave regija i županija će tako u rasponu koji je određen Pravilnikom same odlučivati o visini prihoda od noćenja turista. Pravilnikom se propisuje najniži i najviši iznos turističke pristojbe po osobi i noćenju, najniži i najviši paušalni iznos turističke pristojbe koji plaćaju osobe koje pružaju uslugu smještaja u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i visina godišnjeg paušalnog iznosa koji plaća vlasnik kuće, apartmana ili stana za odmor za sebe i članove uže obitelji.

Zakonom je predloženo da za noćenje u smještajnim objektima u kojima se obavlja ugostiteljska djelatnost, poput hotela, soba, apartmana, obiteljskih smještaja, kuća za odmor, minimalni iznos turističke pristojbe po noćenju bude 10 kuna, a maksimalni 20 kuna za razdoblje od 1. travnja do 30. rujna, piše Slobodna Dalmacija. U ostalom razdoblju godine minimalni iznos turističke pristojbe bio bi sedam kuna, a najviši 14 kuna.

Iznajmljivači će plaćati godišnji paušal po krevetu koji bi od 2020. godine trebao biti u rasponu od 350 do tisuću kuna po krevetu, što je značajno povećanje s obzirom da su do sada iznajmljivači plaćali od 172 kune do najviše 345 kuna po krevetu godišnje. Paušalno plaćanje za smještaj na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima je izdvojeno, tako da je minimum smanjen s 350 na 200 kuna radi poticanja razvoja kontinentalnog turizma.

Kruzeri će također plaćati turističke pristojbe

Kruzeri u hrvatskim teritorijalnim vodama također će plaćati turističke pristojbe. Najviši iznos turističke pristojbe plaćat će brodovi na kružnom putovanju kada se brod nalazi na vezu u luci ili sidrištu luke, ovisno o kapacitetu putnika, pa bi brodovi s više od dvije tisuće putnika plaćali 30 tisuća kuna turističku pristojbu luci uplovljenja, a oni najmanji, s po 200 putnika, plaćali bi oko dvije tisuće kuna po brodu.