NOVI TOPLINSKI VAL ZAHVATIT ĆE HRVATSKU: DHMZ izdao upozorenje, evo gdje će biti najgore

U Hrvatsku će se za vikend vratiti ljeto te nam stiže novi toplinski val

Nakon vjetrovitih, kišnih i osjetno hladnijih nekoliko dana, u subotu nas čeka pretežno sunčano i vruće. Uz umjerenu, rijetko i povećanu naoblaku mjestimice je moguće malo kiše ili poneki pljusak, uglavnom u gorju, Posavini i na krajnjem jugu.

Najniža jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu od 22 do 26, dok će se najveća dnevna temperatura penjati od 29 do 34 °C, u gorju između 24 i 28.

U Hrvatsku će se tako za vikend vratiti ljeto te nam stiže novi toplinski val.

Porast temperatura u Europi

Državni hidrometeorološki zavod izdao je žuto upozorenje zbog toplinskog vala koje predstavlja umjerenu opasnost i aktivno je od nedjelje. Idući tjedan umjerena opasnost proglašena za područja Rijeke, Splita i Dubrovnika s okolicom.

I Britanski Office izdao je upozorenje za dijelove Engleske u kojima će temperatura ovog vikenda narasti do skoro 37 stupnjeva.

“Iako ovaj toplinski val možda neće donijeti toliko visoke temperature kao prošli tjedan, vrućina će se zadržati bitno dulje. Prošlog tjedna vrućine su bile problematične samo dan ili dva. Ovaj val vrućina potrajat će u ovom području najmanje pet dana, a gradovi poput Pariza osjetit će temperature iznad 36 stupnjeva svakog dana od petka do ponedjeljka”, kazao je CNN-ov meteorolog Taylor Ward.