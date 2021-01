TAJNI UGOVOR ZET-A: Bandić se kleo u plavu boju na tramvajima, a sada dopušta ekipi iz Republike Srpske da radi s oglasima što god hoće

Net.hr prvi saznaje da je ZET nakon javnog poziva za zakup javnih površina na vozilima ZET-a ugovorio posao s tvrtkom InfoMedia Group iz Banje Luke, ali obje strane skrivaju financijsku pozadinu ugovora kao da je ZET privatna, a ne gradska tvrtka

Početkom prosinca prošle godine (4. prosinca 2020.), na stranicama ZET-a, zagrebačke gradske tvrtke za prijevoz građana, objavljen je javni poziv za zakup javnih površina vozila ZET-a koji je malo tko vidio, a imao je još k tome i rok za prijavu od osam dana. Moglo bi se zaključiti da niti nisu dali previše vremena, jer se već znalo tko će se javiti, a dobitnici su valjda i imali spremnu dokumentaciju, pa im je i osam dana bilo sasvim dovoljno.

Gradska tvrtka koja živi i životari od prodanih karata građanima i dotacija iz gradskog budžeta kojeg opet pune građani tako se odlučila upustiti u još jedan milijunski posao posve netransparentno. Ali iz ZET-a odgovaraju da ih zakon ni ne sili da budu transparentniji, odnosno, da mogu ugovarati poslove na temelju “javnih poziva”, da nema obveze da provode natječaje i objavljuju tko se i kako natjecao, i koliko košta sklopljeni posao, tko će zaraditi, a tko će biti na gubitku.

“Davanje u zakup vanjskih površina vozila ZET-a nije u sustavu javne nabave, radi čega Zagrebački električni tramvaj pri odabiru poslovnih partnera nije ograničen odredbama Zakona o javnoj nabavi, već odredbama Zakona o trgovačkim društvima i drugim pripadajućim propisima”, piše u odgovoru na upit Net.hr-a.

No, Net.hr ekskluzivno saznaje da je javni poziv, takav kakav je bio, iznjedrio posve neočekivanog dobitnika. Uz sve oglašivačke agencije u Hrvatskoj, uz mnoge koje su već i vezane kojekakvim netransparentnim poslovima za gradske tvrtke pod kontrolom gradonačelnika Milana Bandića, ZET se odlučio za – tvrtku iz Banje Luke, InfoMedia Group, u vlasništvu regionalno poznatog tajkuna, Vedrana Pušića.

Nema obaveze vraćanja u plavo

ZET, prema podacima iz javnog poziva, daje na korištenje vanjske površine stotinu autobusa i pedeset tramvaja, uz neobično liberalne uvjete, primjerice, bez obveze vraćanja vozila u prvobitno stanje, ili ikakvih ograničenja oko izbora boje ili slično – kakva su postojala u ranijim fazama marketinškog eksploatiranja tramvaja i autobusa. Unosan posao je započeo još sedamdesetih godina prošlog stoljeća, u vrijeme socijalizma, doduše stidljivo i uz brojna ograničenja, a posao je vodio odjel marketinga unutar ZET-a. No, i to je bilo dovoljno za milijunske zarade.

Kada se prije desetak godina intenzivnije krenulo mijenjati cjelokupni izgled tramvaja oglasnim materijalima, reagirao je gradonačelnik Milan Bandić osobno. Mediji su zabilježili da je 2012. Bandić naredio ZET-u da se s tramvaja skinu sve postojeće reklame jer “nagrđuju vozila”. “Tramvaji i autobusi su svojim vizualnim identitetom, ponajprije plavom bojom, simbol Zagreba, i smatram da nije primjereno nagrđivati ih raznim reklamama bez prethodne suglasnosti Grada”, pisao je Milan Bandić u naredbi. ZET se branio da od takvih reklama zarađuje i do milijun kuna godišnje, ali gradonačelnik je bio neumoljiv. Insajderi, međutim, kažu da je “grmio” više zbog toga jer mu se posao s reklamama bio oteo kontroli, a ne zato jer se brinuo za vizualni identitet vozila.

Uostalom, sada, osam godina kasnije, baš ga briga za plavu ili bilo koju drugu boju. U protekle tri godine, primjerice, kada su se oslikavala vozila, iz ZET-a su inzistirali da dominantna boja ostane plava, novi modeli tramvaja (2200 tip) posve su izuzeti iz oglašavanja, a i nakon završetka reklamnog razdoblja, npr. nakon godinu dana, upisana je obaveza vraćanja u tradicionalnu, plavu boju.

Hoće li dolaziti radnici iz Banje Luke?

“Tvrtka iz Banje Luke ne mora ništa od toga. Farbaj Miki kako želiš! Fućkaš plavu boju! Ode sada i sva zarada u Banju Luku. I tko će sada bojiti vozila, hoće li dolaziti radnici iz Banje Luke?”, komentira nove “gazde” za oglašavanje na tramvajima i autobusima naš sugovornik iz ZET-a, koji smatra da nema sumnje da je posao dogovorio ili odobrio Milan Bandić osobno.

“Nema šanse da direktorica Ljuba Romčević Žgela povuče takav potez bez dogovora na višoj razini. Osim toga, zna se da je Bandić uvijek dramatizirao oko plave boje. Ovakav posao i na ovakav način firmi iz Banje Luke koja ne posluje u Hrvatskoj mogao je dogovoriti samo Bandić. I on zna pod kakvim uvjetima”, kaže naš sugovornik.

Naime, ni iz ZET-a, niti iz InfoMedia Groupa iz Banje Luke, nisu nam htjeli otkriti vrijednost potpisanog ugovora. No, nema sumnje da je milijunski. Iz ZET-a odgovaraju da je postojao interes “većeg broja društava”, te da je izabrana najpovoljnija ponuda.

Tvrtka InfoMedia Group posluje od 2004. godine, a predstavlja se kao “regionalni tržišni lider” čiji je temeljni biznis oglašavanje na vozilima i unutar vozila javnog gradskog prijevoza u zemljama regije. Do sada su sklopili, stoji u odgovoru na upit Net.hr-a, ugovore o vanjskom i unutarnjem oglašavanju s 15 prijevoznika u 11 gradova u Bosni i Hercegovini, uključujući i Sarajevo, Banju Luku, Mostar, Tuzlu…, 17 gradova u Srbiji, uključujući i GSP Beograd, koji je veći prijevoznik od ZET-a, te šest gradova Crne Gore. Kažu da je javljanje na javni poziv ZET-a za njih bio “poslovno logičan potez”.

Banjalučka tvrtka kreće u širenje po Hrvatskoj

Do sada nisu surađivali ni sa jednom tvrtkom u vlasništvu Grada Zagreba, no, naglašavaju da imaju namjeru širiti se na hrvatskom tržištu, ali i ostalim zemljama EU-a. Kažu da nemaju informaciju koliko je bilo drugih ponuđača, no smatraju da je presudila njihova cijena, odnosno, najbolja financijska ponuda.

Na direktan upit poznaje li vlasnik, poduzetnik Vedran Pušić, Milana Bandića osobno, dolazi tek suzdržana rečenica da ga poznaje “iz medija kao javnu osobu”. Pušića se, kažu nam kolege novinari iz BiH, povezivalo i s dugogodišnjim vladarom Republike Srpske, Miloradom Dodikom, odnosno, preciznije – smatraju da ne bi mogao tako razvijati posao da nije održavao dobre odnose s vlašću. Tvrtka bilježi iz godine u godinu golemu dobit, a zanimljivo je da su portali 2017. izvještavali i o pljački dragocjenosti iz privatne kuće Pušićevih u Banjoj Luci – ukradeno je čak 20 skupocjenih satova, nakit i gotovina.

No, iz tvrtke InfoMedia Group demantiraju nagađanja zaposlenika ZET-a da će radnici koji će pripremati reklame na vozilima dolaziti iz Banje Luke, ali i opravdanu sumnju da će zarada na grbači ZET-a i građana Zagreba odlaziti preko granice, u Republiku Srpsku. Iz banjalučke tvrtke kažu je u planu i otvaranje tvrtke InfoMedia Group d.o.o. u Zagrebu, “kroz koju će se u suradnji s lokalnim partnerima iz Zagreba realizirati poslovanje na tržištu RH”, te da im je praksa da na svakom tržištu imaju lokalni menadžment i lokalne zaposlenike.

Zarada na oglasima – poslovna tajna

Nisu naveli na koje lokalne partner računaju, no na njihovim web stranicama se već vidi da surađuju s hrvatskom tvrtkom za oglašavanje, B1 Plakati, kojoj su očigledno pomogli u širenju poslova u regiji, kroz gradske prijevozničke tvrtke u kojima oni drže vanjsko oglašavanje. A B1 Plakati je dugogodišnji vrlo netransparentni partner i u ZET-u. Već oko 15 godina drže sve oglase unutar svih vozila, nije jasno na temelju kojeg javnog poziva ili natječaja, niti koliko tko zarađuje. Vlasnik tvrtke B1 Plakati je Ante Bebić, sin utjecajnog, visokorangiranog HDZ-ovca, Luke Bebića, a upravo se njegova oca smatralo presudnim u prvim poduzetničkim koracima Ante Bebića, odnosno – da je moćan i iznimno umrežen Luka Bebić otvarao vrata mnogih državnih tvrtki koje su potom počele izdašno poslovati s tvrtkom njegova sina.

Ni dandanas se ne zna koliko Ante Bebić zarađuje godišnje uz pomoć vozila ZET-a, a sada se neće znati ni za banjalučkog oglasnog diva, InfoMedia Group.

Kažu da je to poslovna tajna koju znaju samo odabrani, moglo bi se reći – čuvari Bandićevih tajni.