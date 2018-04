ŽESTOK SUKOB PLENKOVIĆA I DIVJAK, SASTANAK TRAJAO OSAM SATI: ‘Kako na čelu reforme obrazovanja može biti čovjek koji joj se protivi?!’

Sastanak Posebnog stručnog povjerenstva trajao je osam sati, bez ikakvog dogovora.

Matko Glunčić koji je poznat po tome da se protivi kurikilarnoj reformi (i po tome što je kao državni tajnik u Ministarstvu obrazovanja za loše rezultate hrvatskih učenika okrivio nacionalne manjine i djecu s poteškoćama), Plenkovićev je favorit za vođenje kurikularne reforme.

NOVI SKANDAL OKO KURIKULARNE REFORME: Stručno povjerenstvo pušta kandidate iako ne zadovoljavaju uvjete?

No ministrica Divjak se tome žestoko protivi, a izgleda da je to točka preko koje čak ni HNS ne može preći, što je premijeru zadalo prilične probleme. Zbog toga je jučerašnji sastanak Posebnog stručnog povjerenstva za obrazovnu reformu trajao osam sati, a da pritom nisu uspjeli dogovoriti ništa.



Propao sastanak

Povjerenstvo koje bi trebalo izabrati voditelja Ekspertne skupine za kurikularnu reformu sastavljeno je prema političkoj slagalici – pola HNS-ovo Ministarstvo, pola Ured HDZ-ova premijera. Jučer je trebalo izabrati voditelja između šest kandidata, a HDZ-ov favorit je upravo Glunčić, kojem se Divjak žestoko protivi. Ministrica obrazovanja je isticala kako je riječ je o čovjeku koji treba voditi tijelo za provedbu reforme, a protivi se reformi, a time i programu Vlade te preporukama Europske komisije.

Ministrica ističe kako Glunčić ne udovoljava čak ni formalnim uvjetima natječaja za mjesto na koje se prijavio. Premijer je odgovorio kako ne vidi u njegovom izboru ništa sporno i kako je Glunčić bio dobar na natječajnom intervjuu, dobio je najviše bodova i ne vidi u čemu je uopće problem.

No da je problema itekako svjestan možda najbolje pokazuje to što je sjednica počela u tu 14 sati, pa je zaustavljena u 17, bez makar načelnog dogovora hoće li se naći nekakvo rješenje (drugi kandidat, pa čak i treba li uopće to tijelo za reformu imati voditelja). Povjerenstvo je premijera čekalo više sati, a Jutarnji piše da se u to vrijeme Plenković sastao s ministricom gospodarstva Martinom Dalić oko Agrokora, a poslije nje, u Vladu je došao i ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić zbog kataostrofe u Slavonskome Brodu.

Mogao ga je imenovati ‘na silu’, ali…

Kada se premijer konačno vratio u 21:30, predložio je “time out”, dodatno razmišljanje i “pokušaj suglasja oko kandidata”. No povjerenstvo se uglavnom usuglasilo oko svega, osim oko državnog tajnika Glunčića tako da je poruka jasna. Doduše, premijer je mogao na silu postaviti Glunčića na čelo skupine, jer je kao voditelj Posebnog stručnog povjerenstva mogao imenovanje staviti na glasanje i završiti priču. No izgleda da bi tako riskirao čitavu vladu. HNS se digao na noge i po svemu sudeći ne odustaje.

‘Neće biti imenovan’

Vrh stranke se pita što oni rade u takvoj Vladi ako stručno radno tijelo za provedbu reforme preuzme osoba koja tu reformu ne želi i koja nema uvjete za to.

Nakon otvaranja kuverti za voditelja ERS-a ministrica je javno poručila kako izbor čovjeka koji je protiv reforme nije mudar, te da tomu treba posvetiti posebnu pozornost. Na pitanje hoće li podnijeti ostavku bude li Glunčić izabran, prije tjedan dana odgovorila je kratko i jasno: “Neće biti izabran”.