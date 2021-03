NOVI SUKOB STRUČNJAKA OKO KORONE; Štagljar: ‘Dio znanstvenika daje šarlatanske izjave’; Lauc: ‘Neki bi voljeli da smo svi u podrumima’

Štagljar kaže kako je slična studija početkom veljače provedena u Kanadi i pokazala je puno manje postotke onih koji su bili u doticaju s virusom

Prof. Igor Štagljar, čiji je tim na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Torontu u stručnom časopisu predstavio svoj novi serološki test za brzo otkrivanje antitijela kod osoba zaraženih koronavirusom, za Dnevnik Nove TV komentirao je i serološke studije provedene u Hrvatskoj.

“To je istraživanje pokazalo da je četvrtina ljudi u Hrvatskoj, oko milijun njih, bila zaražena novim koronavirusom, za razliku od studije prof. Lauca i prof. Primorca, koju ja zapravo ne bih mogao nazvati studijom nego zapažanjem, koje je pokazalo da je 40 posto hrvatske populacije već bilo u doticaju s virusom. To je po meni suluda informacija. Meni se čini da obje do sada prezentirane serološke studije u Hrvatskoj predstavljaju čisti osobni i politički interes, a nikako pravu znanost. To jednostavno nije u redu jer se ovdje radi o zdravstvenoj budućnosti Hrvatske u sljedećih 6 do 9 mjeseci, a pogotovo sada kada smo dva mjeseca udaljeni od početka turističke sezone”, rekao je Štagljar.

Kaže kako je slična studija početkom veljače provedena u Kanadi i pokazala je puno manje postotke onih koji su bili u doticaju s virusom.

Lauc kaže da Štagljar možda ima prikriveni interes

“Pokazalo se da je manje od tri posto Kanađana bilo u doticaju s novim koronavirusom. Znači, o čemu mi pričamo – manje od tri posto i 40 posto! Stvarno ne znam otkud nekim našim znanstvenicima pravo da iznose takve šarlatanske izjave u javnost”, zaključio je Štagljar.

Njegov istup nije dugo bio bez odgovora. Naime, na svojem se Facebook profilu oglasio Gordan Lauc koji je Štagljara optužio da ima prikriveni interes, a njegovu objavu prenosimo u cijelosti:

“Kada netko bez povoda iznosi neistine na televiziji i vrijeđa druge, treba se zapitati zašto to radi. Prva opcija koju treba razmotriti je neki prikriveni interes. U ovom slučaju vjerojatno se radi o patentnoj prijavi 63/121,689 za serološki test na koronavirus na kojoj je izvjesni I.S. naveden kao izumitelj. Kad netko na državnoj plaći i uz pomoć javnog financiranja dođe do otkrića na koje se osobno upiše kao izumitelj nije teško razumjeti da mu nikako ne odgovara da pandemija ide svom kraju.

Tom hipotetskom pojedincu bi naravno bilo puno bolje da smo svi zatvoreni u podrume i da pandemija traje još godinama te da mu se od svakog prodanog testa dio prihoda slijeva na osobni račun… Takvoj osobi bi možda palo na pamet i da potpiše apel kojim će tražiti uvođenje potpuno bespotrebnih najstrožih mjera i bezrazložno dizanje panike u situaciji kada je bilo jasno da pandemija ide svom kraju…

Takva osoba sigurno ne može shvatiti da postoje ljudi koji su se dovoljno ostvarili da si mogu dopustiti da u kriznoj situaciji rade za opće dobro bez ikakvih prikrivenih motiva ili interesa… Njemu je to vjerojatno potpuno nepojmljivo”, napisao je Lauc na Facebooku.

