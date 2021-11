Cijeli svijet zabrinut je zbog novog zaraznog soja koronavirusa B.1.1.529 s čak 32 mutacije. Brojne zemlje tako ograničavaju putovanja iz Južne Afrike gdje je i otkrivena ova varijanta, među kojima je i Hrvatska. O novom soju na današnjoj presici govorili su i Alemka Markotić i Krunoslav Capak.

"Pojavilo se nekoliko varijanti. Ima nešto slučajeva u Južnoj Africi i nekoliko zemalja. Na razini spike proteina je 30-ak različitih mutacija. WHO već priprema određene sastanke gdje bi se trebalo razmotriti što bi to moglo značiti. Te mutacije, pogotovo na spike proteinu mogu utjecati na njegovo širenje, na lijekove i cjepiva. To treba ispitati, tako da će se na svim razinama provesti mjere da se na laboratorijskim razinama dobiju neki rezultati. Za sada nema puno dokazanih slučajeva izvan Afrike, niti u samoj Africi, tako da vjerujem da ćemo u sljedećim tjednima znati nešto više. Za sada veći dio svijeta ne zna puno više od ovoga što sam rekla", rekla je ravnateljica Klinike za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“, Alemka Markotić.

Krunoslav Capak kazao je, pak, kako u Hrvatskoj delta plus varijanta nije uzrokovala velike probleme.

"Ova delta plus varijanta o kojoj smo pričali, u zadnja dva navrata gdje smo slali uzorke na sekvenciranje, nismo dobili niti jedan nalaz. A slično je u zemljama oko nas. Kako se sada stvari razvijaju, ta delta plus varijanta nema tako veliki potencijal širenja. Kolegica je više manje rekla za B.1.1.529. Tu je veliki broj mutacija upravo na receptoru spike proteina, što bi moglo značiti da virus ima veći potencijal širenja. Još je prerano da o tome govorimo i pitanje je kako će se ta varijanta širiti iz Južne Afrike gdje je procijepljenost manja od 10 posto. Svi iščekujemo informacije, a najbolja mjera koja nam stoji na raspolaganju je da zabranimo stranim državljanima da dolaze, a građani koji dolaze iz tih zemalja da idu u 14 dnevnu karantenu", izjavio je Capak.